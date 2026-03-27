В Telegram появился ИИ-переписчик сообщений

В бета-версии Telegram появился AI Editor — редактор сообщений с искусственным интеллектом. Он умеет исправлять ошибки, изменять стиль сообщений, а также переводить текст. Можно превратить грубый стиль письма в официальный, сократить длину текста или задать стилистику сообщения.

Редактор сообщений с ИИ автоматически включается, когда объём текста превышает три строки, — в правой области поля для ввода текста появляется значок «AI». При нажатии на кнопку с этим значком приложение запускает функцию обработки текста; готовый вариант можно отправить сразу вместо собственного, исходного. Пользователям бесплатной версии мессенджера доступно ограниченное число генераций текста, а у подписчиков Telegram Premium квота в 50 раз выше.

Ранее администрация Telegram интегрировала в мессенджер чат-бот с ИИ Grok от компании Илона Маска (Elon Musk) xAI, но впоследствии отказалась от этой идеи, чтобы не передавать данные пользователей стороннему сервису. Поэтому было решено внедрить функции децентрализованного ИИ Cocoon — он позволяет не передавать тексты сообщений пользователей третьим лицам. Редактор с ИИ пока доступен только в бета-версии приложения Telegram для Android.

Теги: telegram, cocoon, ии
