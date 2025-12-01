Сегодня 01 декабря 2025
Павел Дуров запустил децентрализованную вычислительную сеть Cocoon с «ИИчком»

Основатель Telegram Павел Дуров объявил в своём Telegram-канале о запуске децентрализованной вычислительной сети Cocoon, представленной в октябре на форуме Blockchain Life 2025 в Дубае. Через неё уже проходит часть запросов Telegram, связанных с автоматическим переводом сообщений, добавил он.

Источник изображения: Telegram

Источник изображения: Telegram

Дуров подчеркнул, что сеть Cocoon обеспечивает 100-процентную конфиденциальность при работе с ИИ-технологиями. Для разработчиков она станет более доступной альтернативой сервисам централизованных провайдеров вроде Microsoft или Amazon, предоставляя доступ к вычислительным ресурсам по более низким расценкам. А для владельцев видеокарт — источником дополнительного заработка, поскольку, подключая своё оборудование к Cocoon, они будут получать вознаграждение в Toncoin (TON) в реальном времени.

Основатель Telegram отметил, что крупные централизованные провайдеры вычислительных сервисов являются дорогостоящими посредниками, повышающими цены и снижающими уровень конфиденциальности. «Cocoon решает как экономические, так и конфиденциальные проблемы, связанные с традиционными поставщиками вычислений на базе ИИ», — заявил он.

Дуров также сообщил о планах масштабировать сеть, наращивая предложение вычислительных мощностей и расширяя функциональность на основе ИИ с обеспечением 100-процентной конфиденциальности, добавив, что документация и исходный код проекта находятся в открытом доступе.

«Cocoon вернёт контроль и приватность туда, где они должны быть — к пользователям», — подытожил Павел Дуров.

А в качестве логотипа сети Cacoon разработчики выбрали яйцо, или как выразился сам Дуров: «ИИчко».

Источник:

Теги: telegram, ии, блокчейн, павел дуров, ton
