«Смартфон Трампа» всё же существует — недавно его сертифицировала FCC

Амбиции нынешнего президента США Дональда Трампа (Donald Trump) в определённый момент выразились и в создании собственного оператора мобильной связи, для которого выпуск именного смартфона стал делом чести. В январе устройство по имени «T1», под которым ранее фигурировал первенец марки, прошло сертификацию в Федеральной комиссии по связи США (FCC).

Источник изображения: Trump Mobile

Источник изображения: Trump Mobile

Об этом сообщил ресурс The Verge, который пристально следит за судьбой проекта Trump Phone, регулярно предоставляя доказательства его жизнеспособности. Представители сайта отметили, что от сотрудников оператора Trump Mobile они ещё в феврале получили подтверждения факта сертификации данного устройства американским регулятором. В сертификационной заявке традиционно содержится минимум информации, из технических характеристик устройства упоминаются только поддержка Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E, а сама заявка была подана компанией Smart Gadgets Global.

Сайт одноимённой компании создаёт впечатление созданного наспех, но её генеральным директором является Эрик Томас (Eric Thomas), который одновременно руководит и мобильным оператором Trump Mobile. Адрес регистрации Smart Gadgets Global совпадает с реквизитами других юридических лиц, связанных с тем самым Эриком Томасом. Всё это позволяет авторам исходной публикации думать, что зарегистрированный FCC смартфон T1 как раз и является тем аппаратом, который будет продавать оператор связи Trump Mobile. Сам факт прохождения сертификации абсолютно не гарантирует, что такой аппарат будет когда-либо выпущен, но по крайней мере заинтересованные компании стараются вывести его на рынок.

Материалы по теме
Журналисты раскрыли мексиканские корни эфемерного смартфона Trump Mobile T1 Phone
Trump Mobile показала очередной вариант смартфона T1 Phone и рассказала о причинах задержки его запуска
Trump Mobile так и не выпустила «американский» смартфон T1 Phone
Xiaomi представила смартфон Redmi 15A 5G за $137 и пообещала ему обновления Android до 2032 года
Представлен смартфон Tecno Spark 50 5G с чипом Dimensity 6400 и батареей на 6500 мА·ч за $179
Motorola Razr 70 Ultra показался на изображениях — он почему-то поправился
Теги: trump mobile, смартфоны, сша, fcc, дональд трамп
trump mobile, смартфоны, сша, fcc, дональд трамп
В российских ЦОД массово выходит из строя старое оборудование
Годовая прибыль BYD упала впервые за четыре года, обнажив ужасы ценовой войны в Китае
xAI покинул последний из сооснователей, остался только сам Илон Маск
Китайские производители чипов стремятся к 2030 году добиться импортозамещения на 80 %
NASA возмутило частников отказом от коммерческих орбитальных станций — миллиарды инвестиций под угрозой
Telegram утверждает, что опасной уязвимости в мессенджере не существует 2 ч.
Новая статья: Gamesblender № 769: новые Serious Sam и Hunter: The Reckoning, спад Switch 2 и перезарядка 2.0 в CS2 2 ч.
Новая статья: Crimson Desert — южнокорейский «Скайрим». Рецензия 12 ч.
Apple Mac OS X отметила четвертьвековой юбилей 18 ч.
YouTube обновила дизайн встраиваемого плеера — пользователи как водится остались недовольны 23 ч.
Хакеры взломали инфраструктуру Еврокомиссии и похитили 350 Гбайт данных 23 ч.
Российским разработчикам игр предоставили налоговые льготы, как для IT-компаний 24 ч.
«Скрыть мою почту» не гарантирует анонимность — Apple раскрыла пользователя полиции 28-03 11:01
Apple удалила из российского App Store ряд популярных VPN по требованию РКН 28-03 10:35
Microsoft сделает Windows 11 стабильнее за счёт ужесточения требований к драйверам 28-03 07:30
Котировки акций производителей DRAM стабилизировались после первичного влияния TurboQuant 4 ч.
Microsoft потратит $146 млрд на ИИ, но это напугало инвесторов и вызвало падение котировок акций на 25 % 7 ч.
Anthropic привлекла рекордное количество подписчиков после скандала с Минобороны США 7 ч.
Худшая неделя за год: техногиганты потеряли миллиарды капитализации из-за войны и проблем Meta 18 ч.
AMD отметила десятилетие платформы AM4 и пообещала продолжить традицию в AM5 22 ч.
Meta готовит две модели умных очков Ray-Ban с коррекцией зрения 22 ч.
Китайская наука растёт с «шокирующей скоростью», и возможно, остальной мир уже проиграл 22 ч.
PON для OOB: Nokia представила платформу Aurelis for Data Centers для удалённого управления оборудованием в ЦОД 23 ч.
В России наблюдаются массовые сбои оборудования в устаревающих ЦОД 23 ч.
Несмотря на два провала, Intuitive Machines получила третий контракт NASA на доставку грузов на Луну 24 ч.