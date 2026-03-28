«Смартфон Трампа» всё же существует — недавно его сертифицировала FCC

Амбиции нынешнего президента США Дональда Трампа (Donald Trump) в определённый момент выразились и в создании собственного оператора мобильной связи, для которого выпуск именного смартфона стал делом чести. В январе устройство по имени «T1», под которым ранее фигурировал первенец марки, прошло сертификацию в Федеральной комиссии по связи США (FCC).

Об этом сообщил ресурс The Verge, который пристально следит за судьбой проекта Trump Phone, регулярно предоставляя доказательства его жизнеспособности. Представители сайта отметили, что от сотрудников оператора Trump Mobile они ещё в феврале получили подтверждения факта сертификации данного устройства американским регулятором. В сертификационной заявке традиционно содержится минимум информации, из технических характеристик устройства упоминаются только поддержка Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E, а сама заявка была подана компанией Smart Gadgets Global.

Сайт одноимённой компании создаёт впечатление созданного наспех, но её генеральным директором является Эрик Томас (Eric Thomas), который одновременно руководит и мобильным оператором Trump Mobile. Адрес регистрации Smart Gadgets Global совпадает с реквизитами других юридических лиц, связанных с тем самым Эриком Томасом. Всё это позволяет авторам исходной публикации думать, что зарегистрированный FCC смартфон T1 как раз и является тем аппаратом, который будет продавать оператор связи Trump Mobile. Сам факт прохождения сертификации абсолютно не гарантирует, что такой аппарат будет когда-либо выпущен, но по крайней мере заинтересованные компании стараются вывести его на рынок.