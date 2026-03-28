Apple удалила из российского App Store ряд популярных VPN по требованию РКН

Компания Apple по требованию Роскомнадзора сделала недоступными для российских пользователей App Store несколько популярных VPN-клиентов, в том числе приложения Streisand, V2Box, v2RayTun и один из вариантов Happ. В других регионах эти приложения остаются доступными для загрузки, обращает внимание Rozetked.

Возможность устанавливать удалённые из российского App Store приложения через другие регионы дала основания выдвинуть гипотезу, что Apple скрыла их по требованию российских властей. Эту версию подтвердили разработчики v2RayTun, которые опубликовали скриншот письма, полученного от Apple.

«Настоящим письмом уведомляем Вас, что Ваше приложение будет по требованию Роскомнадзора удалено из российского App Store, потому что оно содержит незаконные в России материалы, которые не отвечают требованиям „Руководства по проверке приложений“», — гласит документ.

Apple удаляет VPN-клиенты из российского App Store уже не впервые — ранее она провела массовую зачистку от таких приложений летом 2024 года. Тогда производитель iPhone пояснил, что невыполнение требований российского законодательства грозит ему ограничениями на работу в стране. Установленные ранее приложения продолжат работать в штатном режиме.