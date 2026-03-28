Лунный экипаж NASA прибыл на космодром — до запуска Artemis II остались считанные дни

27 марта 2026 года экипаж пилотируемой миссии Artemis II прибыл на космодром в Космическом центре имени Кеннеди (Флорида). Это ключевой этап подготовки к первому за более чем 50 лет после программы Apollo полёту человека вокруг Луны. Астронавты проведут на космодроме финальные тренировки перед стартом на ракете SLS в корабле Orion. Дата запуска не изменилась — 1 апреля в 18:24 по местному времени с окном около двух часов.

Миссия Artemis II станет испытательным полётом: экипаж облетит Луну, не совершая посадки, и вернётся на Землю, подтвердив готовность техники для будущих лунных экспедиций. В состав экипажа входят четыре человека: командир Рид Уайсмен (NASA), пилот Виктор Гловер (NASA), специалисты миссии Кристина Кох (NASA) и Джереми Хансен (Канадское космическое агентство).

Все астронавты имеют большой опыт космических полётов и внесли значительный вклад в развитие программы Artemis как международного проекта. Прибытие экипажа на стартовый комплекс означает начало заключительного этапа подготовки.

Оформлением миссии стал «лунный талисман» — своеобразный плюшевый индикатор невесомости по имени Rise. Его создал школьник Лукас Йе из Маунтин-Вью (Калифорния), вдохновившись знаменитым снимком «восхода Земли над Луной», сделанным в ходе миссии Apollo 8. Талисман победил в конкурсе, в котором участвовало более 2600 работ из 50 стран. Талисман наглядно покажет появление невесомости на корабле во время полёта.

Всё время до старта экипаж миссии Artemis II будет оставаться на карантине, чтобы избежать случайного инфицирования. Астронавты дополнительно пройдут медицинское обследование и встретятся с родственниками. Сам полёт продлится 10 суток. Во время старта в Москве будет уже 2 апреля — половина второго ночи с пятницы на субботу.