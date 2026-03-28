Sony заморозила продажи карт памяти CFexpress и SD из-за дефицита флеш-памяти

Вслед за объявлением о повышении цен на игровые консоли PlayStation 5 компания Sony сообщила на своём сайте, что с 27 марта 2026 года прекращает приём заказов почти на все модели из линейки карт памяти CFexpress и SD. В этот перечень вошли карты CFexpress Type A, Type B и SDXC/SDHC.

Sony пояснила, что решение было принято из-за продолжающегося дефицита флеш-памяти и «других факторов», которые могут включать нехватку гелия из-за войны в Иране, также начавшую влиять на производство микросхем. Это касается заказов как от авторизованных дилеров компании, так и от обычных потребителей в «обозримом будущем».

«В связи с глобальным дефицитом полупроводников (памяти) и другими факторами ожидается, что в обозримом будущем поставки карт памяти CFexpress и SD не смогут удовлетворить спрос. Поэтому мы решили временно приостановить прием заказов от наших авторизованных дилеров и от клиентов в магазинах Sony с 27 марта 2026 года. Что касается возобновления приема заказов, мы рассмотрим этот вопрос, отслеживая ситуацию с поставками, и сообщим об этом отдельно на странице с информацией о продукте», — сообщается на сайте Sony Japan.

В последние месяцы цены на карты памяти практически утроились, поскольку ИИ ЦОД потребляют огромные объёмы флеш-памяти DRAM и NAND, производителям, таким как Sony, приходится идти на вынужденные меры по обеспечению хоть каких-то запасов.

Хотя приостановка поставок Sony в настоящее время затрагивает только Японию, это сигнализирует о потенциальных проблемах с глобальными поставками, отметил ресурс Digital Camera World.