Ayaneo повысит цены и снимет ряд портативных консолей с производства — дефицит памяти взвинтил себестоимость

Ayaneo обновила на сайте информацию о своих устройствах, и новости получились не очень радостными: компания вынуждена повысить цены на некоторые свои модели, а другие вообще будут сняты с продажи, когда закончатся запасы. Как и остальные, производитель был вынужден что-то делать с ростом цен на чипы памяти.

Запасы Pocket Vert уже заканчиваются, и когда компания их распродаст, пополнять их она уже не станет; в аналогичной ситуации оказалась Pocket S Mini — она вышла только в этом году, но с производства её уже сняли. Pocket Air Mini, которая предлагалась бесплатно в качестве компенсации, перестанет поставляться с 1 апреля 2026 года. Около 200 единиц Pocket DS оказались доступны для заказа с поставкой в середине апреля, но обязательств выпускать новые партии модели Ayaneo на себя не берёт.

Несколько сложнее оказалась ситуация с устройствами под маркой Konkr: компания начала поставлять модели Pocket Fit 8 Elite и намеревается перезапустить их производство, тогда как Pocket Fit Gen 3 из официального магазина вообще исчезла. Konkr Fit, первая консоль под управлением Windows в этой линейке, всё ещё доступна для предварительного заказа — ранее компания намеревалась выпустить ограниченную серию, но теперь заявляет, что судьба устройства будет зависеть от спроса.

Точной информации о том, насколько вырастут цены и затронет ли новая политика другие модели, пока нет. Но с учётом роста цен на чипы памяти могут последовать и другие изменения.