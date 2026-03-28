Сегодня 29 марта 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Несмотря на два провала, Intuitive Machines получила третий контракт NASA на доставку грузов на Луну

Один раз — это случайность, два — совпадение, но в третий раз точно получится, решили в NASA и заключили новый контракт с компанией Intuitive Machines, лунные посадочные модули которой стабильно опрокидывались при посадке на спутник. С другой стороны, за одного битого двух небитых дают. Разработчик накопил базу ошибочных решений и готов избежать их повторения в будущем. Миссия намечена на 2030 год и обойдётся агентству минимум в $180,4 млн.

Источник изображения: Intuitive Machines

Посадочный модуль NOVA-D и два мини-лунохода: меньший — компании, больший — австралийский. Источник изображения: Intuitive Machines

Контракт с Intuitive Machines заключён в рамках инициативы по коммерческой доставке грузов NASA на Луну (Commercial Lunar Payload Services, CLPS) для поддержки программы Artemis. В целом это уже пятое соглашение с данной компанией, которая успешно, как считают разработчики и NASA, выполнила две предыдущие миссии — IM-1 и IM-2. Что ж, опрокидывание модулей, было, по крайней мере, мягким. Ничего не ломалось, но и работать не могло в силу неправильной ориентации солнечных батарей и приборов.

Цель третьего контракта — доставка семи полезных нагрузок на Луну, пять из которых разработаны NASA. Посадка запланирована в районе южного полюса спутника в 2030 году. Миссия позволит глубже изучить химический состав и структуру реголита, а также радиационную обстановку, что важно для подготовки устойчивого присутствия человека на Луне. Район южного полюса, напомним, интересен по той причине, что там — в кратерах в вечной темноте и защите от прямых солнечных лучей — может сохраняться водяной лёд — источник кислорода, воды и топлива для колонистов.

Полезная нагрузка общей массой около 75 кг включает стереокамеры SCALPSS для изучения воздействия выхлопных газов посадочного модуля на поверхность, инфракрасный спектрометр NIRVSS для анализа минералов и льда в грунте, масс-спектрометр MSolo для исследования летучих веществ, а также систему LVRaD для измерения радиации. Кроме того, на борту будут многофункциональная наносенсорная платформа MNP на австралийском ровере Roo-ver, пассивный лазерный отражатель LRA и капсула времени «Sanctuary on the Moon» с архивом человеческой цивилизации на сапфировых дисках. В основном приборы миссии помогут создать модели эрозии реголита, выявить ресурсы и оценить влияние посадок (выхлопов двигателей) на окружающую среду.

На днях NASA внесло серьёзные изменения в программу освоения Луны. Теперь все силы и ресурсы будут брошены на создание базы долговременного присутствия на спутнике. Это выдвигает на первый план посадочные миссии, которым теперь будет отдаваться предпочтение. И поскольку выбирать особенно не из чего, контракт с Intuitive Machines был вновь подписан, хотя предыдущий опыт компании был, мягко говоря, неудачным.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: intuitive machines, nasa, луна
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
