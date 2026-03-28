AMD отметила десятилетие платформы AM4 и пообещала продолжить традицию в AM5

AMD рассматривает долгосрочную поддержку сокета как обязательство перед клиентами, заявил на презентации процессора Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition старший вице-президент и генеральный менеджер подразделения вычислительной техники и графики компании Джек Хьюнь (Jack Huynh).

Платформа AM4 остаётся актуальной даже без малого спустя десять лет с момента выхода — она пережила обычный цикл развития десктопных процессоров и остаётся востребованной в 2026 году. «С AM4 мы построили платформу, которая упростила клиентам модернизацию ПК с процессорами разных поколений. В этом году отмечаем её десятилетний юбилей, который поддерживает широкая линейка процессоров, работающих на миллионах систем по всему миру. Та же философия продолжается и с сокетом AM5. Для нас долгосрочная поддержка платформы — это не просто маркетинговый ход, а обязательство защитить вложения наших клиентов и дать энтузиастам платформу, способную расти вместе с ними», — отметил Джек Хьюнь.

AM4 дебютировала в 2016 году и оставалась актуальной с несколькими поколениями процессоров; её возможности расширили последующие обновления и чипы серии X3D. Те же планы у AMD и на её преемницу — AM5: долгосрочный сокет, рассчитанный на несколько циклов обновления, а не кратковременную экосистему материнских плат. AM4 поддерживала процессоры на архитектурах Zen, Zen+, Zen 2 и Zen 3; AM5 будет поддерживать Zen 4, Zen 5 и Zen 6. Компания может выпустить обновлённые варианты Zen 5 и Zen 6 или даже реализовать на этой платформе поддержку Zen 7; положительными факторами станут также поддержка DDR6 и PCIe 6.0. Пока же AM4 подтверждает, что AMD способна поддерживать устаревшие сокеты долгое время, и, если к AM5 будет то же отношение, перспективы открываются самые положительные.