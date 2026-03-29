Цены на Intel Arrow Lake Refresh выросли выше рекомендованных через 48 часов после начала продаж

Ранее в этом месяце Intel анонсировала процессоры Arrow Lake Refresh — запуск Core Ultra 5 250K Plus и Core Ultra 7 270K Plus состоялся 26 марта. По прошествии двух дней оба процессора продаются по ценам выше рекомендованных у всех ретейлеров.

В ряде регионов новые процессоры пока не поступили в магазины. Но в США продажи уже начались, и уже через 48 часов после их начала цены на новинки поднялись выше рекомендованного Intel уровня.

В настоящее время Core Ultra 7 270K Plus и Core Ultra 5 250K Plus стоят около $349,99 и $219,99 соответственно. В это же время Core Ultra 5 250KF Plus без встроенной графики можно приобрести за $199,99. Рекомендованная производителем розничная цена для Core Ultra 7 270K Plus составляет $299. Это означает, что на платформе Newegg он в настоящее время продаётся дороже на $50. Немного дешевле процессор можно приобрести на B&H, но там его уже нет в наличии. Core Ultra 5 250K Plus был анонсирован по цене в $200, но сейчас его стоимость составляет $220. Для версии этого чипа без встроенной графики рекомендованная цена составляет $185, а приобрести его можно за $200.

Цены на процессоры Arrow Lake Refresh завышены у всех продавцов, поэтому получить один из чипов серии по рекомендованной цене в настоящее время вряд ли удастся. Фактически сейчас сформировалась беспрецедентная экономическая ситуация, поскольку вся индустрия ПК находится в подвешенном состоянии, преодолевая как геополитические трудности, так и все более увеличивающийся спрос производства для нужд сферы искусственного интеллекта. В таких условиях можно назвать чудом то, что на рынке вообще появляются новые, ориентированные на потребителей процессоры.