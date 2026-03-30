Новая студия создателя The Stanley Parable не нашла денег на следующую игру и скоро закроется, а Wanderstop ждёт «последний сюрприз»

Ivy Road, основанная создателем The Stanley Parable Дэйви Реденом (Davey Wreden), соавтором Gone Home Карлой Зимоньей (Karla Zimonja) и композитором Minecraft Даниэлом Розенфелдом (Daniel Rosenfeld), так и останется студией одной игры.

Напомним, Ivy Road была учреждена в 2021 году и с тех пор выпустила лишь одну игру: уютное приключение с подвохом Wanderstop вышло в прошлом марте. Других проектов можно не ждать — студия закроется 31 марта.

По словам разработчиков, из-за непростой ситуации в индустрии им не удалось найти финансирование для своей следующей игры — гоночного экшена Engine Angel в стиле Devil May Cry (см. геймплейный ролик ниже).

«Это крайне непростое время для привлечения финансирования, поэтому мы не были особо удивлены. В то же время мы разочарованы, что не сможем претворить Engine Angel в жизнь как команда», — посетовали в Ivy Road.

Студия поблагодарила всех за поддержку Wanderstop и Ivy Road: «Гордимся созданным вместе [произведением], которое привлекло сотни тысяч игроков. Надеемся, вы тоже создадите что-то своё, будь то рисунок, музыка, текст или даже видеоигра».

Дальнейшей дистрибуцией, поддержкой и развитием Wanderstop займётся её издатель, Annapurna Interactive. Компания готовит для игры «последний сюрприз», который поможет ей достучаться до новой аудитории.

Wanderstop вышла 11 марта 2025 года на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. В сервисе Valve игра заслужила «очень положительные» отзывы (рейтинг 92 %) и привлекла 1,3 тыс. человек на пике.