Стала известна причина закрытия ИИ-генератора видео OpenAI Sora и она весьма прозаична

На прошлой неделе OpenAI внезапно отказалась от поддержания ИИ-генератора видео Sora в строю, тем самым подведя студию Disney, которая успела ранее заключить договор, затрагивающий условия использования этого сервиса. Издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщило, что основной причиной принятия столь серьёзного решения стала банальная нехватка ресурсов.

Характерно, что речь идёт не только о финансовых ресурсах, хотя энергоёмкий сервис действительно требовал от OpenAI довольно высоких затрат на генерацию видео. Из этих соображений на раннем этапе популярности Sora компания даже ограничила продолжительность создаваемых одним пользователем видео десятью секундами, чтобы инфраструктура могла справляться с вычислительной нагрузкой. Монетизировать Sora в сжатые сроки не представлялось возможным, а расходов на своё развитие и эксплуатацию генератор видео по текстовому запросу требовал серьёзных. По некоторым данным, эксплуатация Sora обходилась OpenAI примерно в $1 млн в день. Популярность Sora хоть и взлетела до 1 млн пользователей на начальном этапе, в последнее время откатилась до уровня в 500 000 пользователей. При этом каждый из них отнимал у OpenAI востребованные в других проектах вычислительные ресурсы в приличном объёме.

Источник подчёркивает, что внутренняя система мониторинга позволяет OpenAI отслеживать, чем заняты используемые в инфраструктуре стартапа ускорители вычислений. Команда разработчиков Sora, которая исторически обладала в стартапе определённой самостоятельностью, получила весьма солидную часть вычислительных ресурсов, что в условиях их нехватки на других направлениях вызвало вопросы у руководства OpenAI. Прилично заработать на Sora компания вряд ли могла бы, а вот тратить приходилось много. Кроме того, из-за дефицита ресурсов страдали другие направления развития, которые были признаны приоритетными. От идеи предлагать платный доступ к Sora через ChatGPT стартап в конечном итоге отказался.

Внезапность решения OpenAI о закрытии проекта Sora подтверждают и представители Disney, с которой у стартапа был заключён договор на $1 млрд. Он предусматривал, что Disney вложит соответствующую сумму в капитал OpenAI и позволит пользователям Sora использовать лицензированных персонажей из множества принадлежащих студии франшиз в своём творчестве по созданию роликов с помощью ИИ. Руководство Disney об отказе OpenAI от поддержки Sora в работоспособном состоянии узнало примерно на час быстрее общественности, что нельзя считать заблаговременным предупреждением. В принципе, после смены руководства Disney сейчас ведёт переговоры более чем с 10 возможными партнёрами, которые смогут предоставить студии различные ИИ-услуги. На официальном уровне Disney выражает признательность OpenAI за полученный опыт сотрудничества и с уважением относится к принятому решению отказаться от развития Sora.

Теги: openai, sora, ии, генератор видео, отказ
