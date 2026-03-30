Samsung и Google научат Android передавать файлы касанием — почти как AirDrop

Устройства на Android могут вскоре получить функцию Tap to share (поделиться касанием), похожую на AirDrop у устройств на iOS. Об этом сообщил ресурс Android Authority со ссылкой на информацию, обнаруженную в коде Samsung One UI 9, Google Play Services и Android 17.

Все признаки указывают на разработку более широкой функции Quick Share для Android, пишет Android Authority. Ещё в сентябре 2025 года его журналисты обнаружили функцию обмена файлами на основе NFC в One UI 8.5 в экспериментальном разделе «Лаборатория» с анимацией, предполагающей возможность передачи файлов при поднесении двух устройств близко друг к другу.

Также она была обнаружена в просочившихся сборках One UI 9. «Просто поднесите верхнюю часть телефона к устройству, и файлы будут отправлены», — указано в описании новой функции.

Также в ноябре 2025 года была обнаружена отдельная функция в Google Play Services, которая обеспечивает обмен контактной информацией между двумя устройствами, просто поднося их близко друг к другу, подобно функции NameDrop от Apple.

Эта функция, упоминаемая в приложении под названием «Обмен жестами», ограничивалась обменом контактами. В приложении Quick Share в One UI 9 также упоминается обмен жестами, но предполагается, что функция может использоваться не только для обмена контактами, но и для передачи файлов.

Кроме того, в бета-версиях Android 17 и сборках Canary были замечены упоминания о системном сервисе под названием TapToShare, который функционирует на уровне ОС Android и, вероятно, частично работает на базе Google Play Services. Это означает, что функция может использоваться на Android-устройствах разных брендов.

Исходя из вышеизложенного можно предположить, что Samsung и Google встраивают обмен данными на основе касаний в Quick Share. Следовательно, функция Quick Share на Android будет поддерживать функцию обмена данными одним касанием, подобную AirDrop, которая будет работать на разных устройствах разных производителей.

Теги: samsung, google, android, приложение, функция
