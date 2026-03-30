Мессенджер Max столкнулся с массовым сбоем — приложение не работает, сообщения не отправляются

Пользователи из России сообщили о масштабных неполадках в работе отечественного мессенджера Max. Утром 30 марта, после 9:00 по московскому времени, количество жалоб на сбои резко увеличилось — об этом свидетельствуют данные сервиса «Сбой.рф».

Согласно статистике, больше всего сообщений о проблемах поступило из Москвы (23 %), на втором месте оказался Хабаровский край (11 %). По информации портала detector404.ru, свыше половины обращений связаны с некорректной работой уведомлений. Также пользователи отмечают, что сообщения не отправляются и не приходят. Наконец,, россияне жалуются на сбои в функционировании мобильного приложения в целом.

На данный момент о причинах сбоев ничего не сообщается — комментариев от разработчика мессенджера, компании VK, не поступало.

Теги: max, сбой, мессенджер
