3DNews Технологии и рынок IT. Новости сети и коммуникации Подготовка к 5G: Yadro инвестирует 135 м...
Подготовка к 5G: Yadro инвестирует 135 млрд рублей в производство телеком-оборудования

До 2031 года компания Yadro (входит в «ИКС холдинг»), специализирующаяся на телеком-оборудовании, направит более 135 млрд рублей на развитие своего телеком-направления. Об этом в ходе пленарной сессии на конференции «Ведомости телеком» сообщил гендиректор «ИКС холдинга» Алексей Шелобков.

Источник изображения: xAI

Источник изображения: xAI

По словам Шелобкова, компания готова предоставить операторам необходимое оборудование для запуска в России сетей пятого поколения (5G) при любом развитии технологического сценария.

«В этом году мы инвестируем в разработку и производство базовых станций 30 млрд, и к 2031 году совокупные инвестиции составят более 135 млрд рублей», — уточнил он.

Он подчеркнул, что базовые станции компании с самого начала проектировались с возможностью перехода на 5G. «Это даёт возможность быстро адаптироваться к тому сценарию, который в итоге будет выбран — использовать действующие частоты мобильной связи или новые диапазоны, выделенные под сети нового поколения», — отметил Шелобков.

Теги: yadro, сети 5g, россия, сети и коммуникации, сотовая связь 5g
yadro, сети 5g, россия, сети и коммуникации, сотовая связь 5g
