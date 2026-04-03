В Нидерландах создали первую в мире «солнечную» черепицу с гибкой плёнкой из перовскита и эффективностью 12,4 %

В Нидерландах разработана первая в мире солнечная черепица с использованием тонких плёнок перовскита. У нового элемента сравнительно невысокая эффективность, зато благодаря ему черепичная крыша будет выглядеть как обычная крыша, а не как набор установленных под углом солнечных панелей. «Солнечная» черепица готова к массовому производству и вполне может стать неотъемлемым элементом городской архитектуры, сочетая выработку электричества и эстетику зданий.

Источник изображения: TNO

Размещение солнечных панелей на крышах возможно далеко не везде, поскольку особенно старые здания не рассчитаны на такую дополнительную нагрузку. Установка солнечных панелей на земле требует свободных пространств, что тоже является проблемой, особенно в густонаселённой Европе. Солнечные элементы в виде обычной черепицы с аналогичным способом монтажа решают эти проблемы, позволяя получать возобновляемую энергию в городских условиях, не внося хаос в архитектуру и в уже сложившуюся застройку.

Разработка модуля в составе композитной черепицы осуществлена исследователями нидерландской организации TNO (Netherlands Organisation for Applied Scientific Research) в сотрудничестве с компанией ASAT B.V. Технически черепица работает на гибких солнечных элементах из перовскита, нанесённых на фольгу, которая затем крепится к изогнутой композитной основе. Материалы и процессы адаптированы для крупномасштабного производства рулонным методом, что является наиболее экономически выгодным способом.

Эффективность отдельных модулей достигает 13,8 %, а после монтажа на изогнутой черепице сохраняется на уровне 12,4 %. Изгиб поверхности оказывает лишь незначительное влияние на производительность. Разработка прошла путь от лабораторных тестовых ячеек до гибких модулей размером 10 × 10 см и, наконец, до готовой функциональной солнечной кровельной черепицы.

По сравнению с традиционными кремниевыми солнечными панелями новая черепица обладает ключевыми преимуществами: она полностью интегрируется в кровлю, сохраняя внешний вид здания и не требуя дополнительного пространства на земле. Это снижает нагрузку на инфраструктуру, не влияет на ландшафт и упрощает монтаж, а также открывает возможности для массового применения в жилом и коммерческом строительстве. Экологический эффект заключается в увеличении производства «зелёной» энергии непосредственно в городской застройке, а готовность технологии к промышленному масштабированию делает её экономически перспективной.

В настоящее время прототип успешно протестирован, а измерения подтвердили заявленную эффективность. Для коммерциализации TNO 11 марта учредила дочернюю компанию Perovion Technologies. В будущем планируется повысить срок службы, надёжность и масштабируемость технологии. Как подчеркнули разработчики, такая солнечная черепица — следующий этап энергетического перехода, который сделает солнечную энергию более доступной, дешёвой и массовой, заложив основу для энергетической безопасности в Европе.

возобновляемая энергия, солнечные батареи, перовскит, архитектура
