МТС запустила полноценную сеть 5G, но не в России

Операторы МТС и Life сообщили о запуске в Беларуси сетей мобильной связи пятого поколения — они заработали в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве. В сетях МТС уже работают 1,1 тыс. базовых станций 5G, а у Life их более 1 тыс.

Перед запуском сетей пятого поколения МТС провёл полный цикл подготовки к их эксплуатации, тестирование при участии инфраструктурного оператора beCloud осуществлялось с декабря минувшего года. Мобильный провайдер модернизировал опорную сеть, обеспечив 5G достаточную пропускную способность и низкие задержки. Сети пятого поколения перешли в режим активного развёртывания — оператор обещал поэтапно расширять покрытие. «Запуск 5G — это исторический момент для всей Беларуси. Технология наконец приходит в страну полноценно», — заявил глава компании Владимир Козырь.

Абонентам Life сейчас доступны более тысячи базовых станций с поддержкой 5G, сообщили в операторе. Подчёркивается, что сеть находится в процессе запуска и далее будет расширяться, обеспечивая покрытие в новых районах страны. Для работы в сетях пятого поколения необходимо поддерживающее этот стандарт устройство с соответствующей версией прошивки. «В настоящее время подключение к сети 5G доступно для определённых моделей Android-устройств», — отметили в Life. В некоторых случаях для подключения 5G потребуется включить соответствующий режим в настройках устройства.