Anysphere выпустил ИИ-помощника по написанию программного кода Cursor 3

Стартап Anysphere представил новую версию ИИ-помощника для написания программного кода — Cursor 3. Инструмент использует большие языковые модели, такие как Claude, а также алгоритмы собственной разработки стартапа.

В новой версии Cursor 3 добавлен интерфейс чат-бота, который позволяет разработчикам вводить описание функции, которую они хотят создать, на естественном языке и указывать языковую модель, которая должна выполнить задачу. Cursor 3 генерирует запрошенный код вместе с демонстрационным видео, показывающим, как он работает.

Работу чат-бота обеспечивают несколько ИИ-агентов. Некоторые из них работают в облаке, а другие установлены на локальных компьютерах пользователей. Разработчики могут управлять всеми ИИ-агентами через недавно добавленную боковую панель.

Облачные агенты Cursor имеют доступ к большему количеству аппаратных ресурсов, чем локальные агенты. Благодаря этому они могут работать параллельно, ускоряя выполнение трудоёмких задач. Десктопные агенты работают медленнее, но при этом позволяют разработчикам локально открывать генерируемый код, редактировать его вручную и запускать тесты.

Пользователи Cursor 3 могут переключаться между двумя режимами, например, использовать набор облачных агентов для генерации фрагмента кода, а затем отправить фрагмент десктопному агенту для локального редактирования.

Стартап утверждает, что модель Composer 2, представленная им в прошлом месяце, особенно хорошо подходит для таких задач. Данная модель более экономична, чем другие LLM, поддерживаемые платформой.

Чтобы ускорить рабочий процесс редактирования пользовательского интерфейса, разработчики могут активировать недавно добавленный режим проектирования. Эта функция позволяет выбирать элементы интерфейса и добавлять текст на естественном языке с указанием, какие изменения следует внести.

Cursor 3 предоставляет пошаговый обзор каждой выполненной задачи. ИИ-помощник сопровождает объяснением на естественном языке каждый этап выполнения задачи, выделяет возникшие ошибки и предоставляет скриншоты своей работы. Разработчики могут оперативно корректировать ход процесса, вводя обратную связь.

Cursor 3 также получил ряд других улучшений. Например, новый ярлык позволяет разработчикам отправлять запрос нескольким LLM и выбирать наилучший ответ. Ещё одно улучшение ускоряет процесс проверки изменений кода перед их внедрением в производство.