Anysphere выпустил ИИ-помощника по написанию программного кода Cursor 3

Стартап Anysphere представил новую версию ИИ-помощника для написания программного кода — Cursor 3. Инструмент использует большие языковые модели, такие как Claude, а также алгоритмы собственной разработки стартапа.

Источник изображения: Chris Ried/unsplash.com

В новой версии Cursor 3 добавлен интерфейс чат-бота, который позволяет разработчикам вводить описание функции, которую они хотят создать, на естественном языке и указывать языковую модель, которая должна выполнить задачу. Cursor 3 генерирует запрошенный код вместе с демонстрационным видео, показывающим, как он работает.

Работу чат-бота обеспечивают несколько ИИ-агентов. Некоторые из них работают в облаке, а другие установлены на локальных компьютерах пользователей. Разработчики могут управлять всеми ИИ-агентами через недавно добавленную боковую панель.

Облачные агенты Cursor имеют доступ к большему количеству аппаратных ресурсов, чем локальные агенты. Благодаря этому они могут работать параллельно, ускоряя выполнение трудоёмких задач. Десктопные агенты работают медленнее, но при этом позволяют разработчикам локально открывать генерируемый код, редактировать его вручную и запускать тесты.

Пользователи Cursor 3 могут переключаться между двумя режимами, например, использовать набор облачных агентов для генерации фрагмента кода, а затем отправить фрагмент десктопному агенту для локального редактирования.

Стартап утверждает, что модель Composer 2, представленная им в прошлом месяце, особенно хорошо подходит для таких задач. Данная модель более экономична, чем другие LLM, поддерживаемые платформой.

Чтобы ускорить рабочий процесс редактирования пользовательского интерфейса, разработчики могут активировать недавно добавленный режим проектирования. Эта функция позволяет выбирать элементы интерфейса и добавлять текст на естественном языке с указанием, какие изменения следует внести.

Cursor 3 предоставляет пошаговый обзор каждой выполненной задачи. ИИ-помощник сопровождает объяснением на естественном языке каждый этап выполнения задачи, выделяет возникшие ошибки и предоставляет скриншоты своей работы. Разработчики могут оперативно корректировать ход процесса, вводя обратную связь.

Cursor 3 также получил ряд других улучшений. Например, новый ярлык позволяет разработчикам отправлять запрос нескольким LLM и выбирать наилучший ответ. Ещё одно улучшение ускоряет процесс проверки изменений кода перед их внедрением в производство.

Материалы по теме
Anthropic вспомнила об авторских правах — она пытается смягчить последствия утечки кода Claude Code
ИИ поможет обнаруживать ошибки в коде проектов на GitHub
Nvidia подсадила 30 000 своих разработчиков на ИИ-помощника Cursor — объём кода вырос втрое
Приложения нескольких российских банков дали сбой — «Сбер» уже отчитался о восстановлении
Власти обязали крупнейшие российские интернет-платформы закрыть доступ пользователям с VPN к 15 апреля
Google обновила видеоредактор Vids новейшими ИИ-моделями Veo и Lyria, а также добавила управляемые ИИ-аватары
Теги: anysphere, ии, программирование, cursor
Видеокарты Nvidia с GDDR6-памятью оказались уязвимы перед атакой GPUBreach, и защиты от неё, кажется, нет
В следующем году натриевые аккумуляторы начнут активнее применяться в автомобильной промышленности
В Google Chrome появится функция, которая ускорит загрузку сайтов и сэкономит сетевой трафик
Meta без лишнего шума собирает команду разработчиков аппаратных продуктов на базе ИИ
NASA впервые разрешило астронавтам взять на борт iPhone в рамках лунной миссии Artemis II
В Европе создали Euro-Office — пакет офисных приложений на базе кода OnlyOffice 6 ч.
Netflix научил собственную ИИ-модель без следов удалять объекты из видео и правдоподобно перестраивать сцену 11 ч.
Microsoft инвестирует в развитие ИИ-инфраструктуры Японии $10 млрд 16 ч.
LinkedIn скрытно собирает данные о ПО, установленном на компьютерах пользователей соцсети 17 ч.
Новая статья: Grime 2 — истязание на любителя. Рецензия 05-04 00:05
Новая статья: Gamesblender № 770: релиз DLSS 4.5, Синдзи Миками и авторы Stellar Blade, почти конец Eidos Montreal 04-04 23:32
Энтузиаст установил Windows 3.1x на компьютер 2025 года — и она заработала c Ryzen 9 9900X и RTX 5060 Ti 04-04 18:58
Microsoft принудительно обновит до Windows 11 25H2 компьютеры с более старыми версиями ОС 04-04 15:10
В руководстве OpenAI провели очередные кадровые перестановки — частично вынужденные 04-04 14:05
Nvidia показала нейронное сжатие текстур: потребление видеопамяти упало почти в 7 раз 04-04 14:04
Выручка Foxconn в первом квартале выросла на 29,7 % благодаря буму ИИ 10 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 16 Pro: поменьше амбиций, чем у «плюса», но хитовый потенциал выше 4 ч.
Разработчик ИИ-чипов Hailo хочет побыстрее выйти на биржу, чтобы поправить пошатнувшееся финансовое положение 4 ч.
Новая статья: Компьютер месяца — апрель 2026 года 5 ч.
Fujitsu планирует выпуск 1,4-нм NPU для ИИ-систем 16 ч.
Владельцы компьютеров Mac с чипами M-серии смогут использовать внешние видеокарты AMD и Nvidia 17 ч.
Американские ИИ-компании не смогут запустить в этом году более 30 % дата-центров из-за дефицита электроэнергии 21 ч.
В условиях дефицита памяти портативная игровая консоль Lenovo Legion Go 2 подорожала до полутора раз 22 ч.
В Китае введут строгий стандарт безопасности для пауэрбанков 22 ч.
Сразу после старта лунной миссии Трамп предложил сократить бюджет NASA на 23 % 24 ч.