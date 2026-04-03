Apple упростила смену региона в аккаунте для россиян

Чтобы изменить регион в учётной записи Apple пользователям из России больше не нужно ожидать окончания подписок или отменять их; не получится это сделать лишь в том, случае, когда на лицевом счёте остаются средства, убедились журналисты РБК.

Apple упростила россиянам изменение региона в аккаунтах — без особых сложностей его удавалось переключать на Германию и Турцию. Когда регион меняется, существующие подписки прекращают действовать, но возвращаются при повторном включении исходного региона. Единственное условие для этого — отсутствие средств на балансе. Более надёжный способ — сменить регион при обращении в службу техподдержки Apple, передаёт «Код Дурова». В одном из случаев регион сменили с России на Грузию, при этом активная подписка на iCloud сохранилась, а валюта учётной записи поменялась с рубля на доллар США. На аккаунте оставалась подписка Google One — она исчезла из списка, но продолжала действовать до конца периода, оплаченного в рублях.

Ещё одно ограничение касается платформы Apple Music — при наличии активной подписки на неё регион сменить также не получается, и приходится ждать окончания оплаченного периода. Возможно, это связано с различными лицензиями на музыкальные материалы по регионам. Ранее смена региона в аккаунте Apple производилась только в отсутствие любых активных подписок; теперь при завершении процедуры не требуется также указывать новый способ оплаты.

С 1 апреля 2026 года российские операторы мобильной связи отключили возможность пополнять Apple ID со счёта мобильного телефона. Россияне начали активно изыскивать новые способы делать это.