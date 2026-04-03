Asus сэкономила на упаковке, из-за чего OLED-мониторы за $1299 приходят покупателям треснувшими

Asus ROG Swift OLED PG32UCDM Gen3 (PG32UCDM3) является одним из лучших и одним из самых дорогих мониторов для геймеров на рынке. Однако первоклассные характеристики не спасают премиальное устройство от серьёзного недостатка — его упаковки. На Reddit появились многочисленные жалобы покупателей, которые публикуют фотографии и рассказывают истории о том, как после доставки монитора за $1299 они обнаруживают треснувший экран.

Пользователь Reddit с ником Rude-Employee7251 опубликовал снимки доставленного ему монитора, которые не оставляют сомнений в степени повреждения экрана. Нижний правый угол совершенно нового монитора имеет видимые трещины. Он также описал упаковку устройства, назвав её ненадёжной по сравнению с упаковкой других устройств Asus, которые он покупал прежде. В настоящее время этот покупатель проходит процедуру возврата и замены монитора, что, казалось бы, не должно происходить с устройствами премиального сегмента.

Этот пост на Reddit быстро набрал популярность и к нему присоединились другие покупатели мониторов Asus, которые столкнулись с аналогичными проблемами. Многие из них также выразили сомнения по поводу надёжности упаковки. Несколько человек рассказали о таких же повреждениях экрана, заметных в той же области, что на устройстве, доставленном Rude-Employee7251. Судя по снимках, в некоторых случаях повреждения были особенно серьёзными.

Пользователь Reddit с ником winterbegins провёл углубленный анализ упаковки монитора PG32UCDM3 и выявил несколько недостатков. Опираясь на свой опыт покупки мониторов и собственные измерения, он сообщил, что картонная коробка, защищающая устройство стоимостью $1299 была значительно тоньше, чем у других мониторов, которые он покупал в прошлом. Толщина стенки коробки всего 4,7 мм, что на 1,5 мм тоньше, чем у коробок от KTC M27P6 и LG G5. Это может показаться незначительной разницей, но на деле каждый миллиметр толщины может иметь значение. PG32UCDM3 является полноценным 32-дюймовым монитором, но сама коробка, в которую он упакован, оказалась ненамного больше, чем упаковка от M27P6, диагональ которого меньше на пять дюймов.

Однако толщина внешней упаковки является лишь одним фактором, влияющим на хрупкость коробки. Ещё более важным может оказаться выбор внутренней защиты. В PG32UCDM3 используется картон типа «яичная скорлупа», т.е. формованный целлюлозный материал, напоминающий коробки для куриных яиц. Хотя такой материал экологичен и достаточно прочен, он не может конкурировать с пенопластом в плане амортизации. В процессе доставки коробка может неоднократно падать и пенопласт мог смягчить такие удары, но картон на это не способен.

Ещё более странно, что внутренняя обёртка из формованного картона имеет большой вырез в нижней половине. Во время транспортировки монитор лежит экраном вниз на картоне. Под ним нет никакой прокладки, что может объяснить, почему в ряде случаев устройство доставляется повреждённым именно в нижней части экрана. Проще говоря, между OLED-панелью и опасностями транспортировки нет ничего, кроме формованного картон и внешней упаковки.