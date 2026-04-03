Сегодня 06 апреля 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Японский энтузиаст исхитрился подключить M.2 SSD к консоли Switch 2 через слот microSD Express

Японский моддер продемонстрировал рабочий способ подключения твердотельного накопителя формата M.2 NVMe к игровой консоли Nintendo Switch 2 через слот microSD Express. Сама консоль, как утверждается, не подвергалась модификациям, а хранилище отображается в системном меню как дополнительное пространство. Это один из первых публичных примеров распознавания M.2 SSD на Switch 2.

Источник изображений: Mizuyoukan

Подход японского исследователя отличается от предыдущих подобных попыток конструкцией адаптера. Ранее китайские разработчики игровой периферии из NVNTLabs использовали прямое соединение контактов между интерфейсом microSD Express и M.2 2230 SSD, чего оказалось недостаточно для опознания накопителя системой, поскольку Switch 2 ожидала собственного процесса подтверждения соединения.

Теперь моддер использовал печатную плату собственной разработки, которая также включает в себя разъём для карты microSD Express, которая, по-видимому, отвечает за инициализацию, в то время как M.2 SSD обеспечивает фактическую ёмкость хранилища.

Судя по представленному скриншоту, моддер использовал твердотельный накопитель объёмом 512 Гбайт вместе с картой microSD Express меньшей ёмкости. Nintendo официально заявляет о наличии 256 Гбайт внутренней памяти UFS для Switch 2, и утверждает, что расширение памяти будет осуществляться только с помощью карт microSD Express.

Модификация в её текущем состоянии явно не выглядит как что-то, что среднестатистический геймер захотел бы носить с собой вместе с консолью, но это работающее концептуальное решение, которое в конечном итоге может привести к появлению потребительской версии.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: nintendo switch 2, nvme, ssd, m.2, подключение, моддер
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
