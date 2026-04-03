Японский энтузиаст исхитрился подключить M.2 SSD к консоли Switch 2 через слот microSD Express

Японский моддер продемонстрировал рабочий способ подключения твердотельного накопителя формата M.2 NVMe к игровой консоли Nintendo Switch 2 через слот microSD Express. Сама консоль, как утверждается, не подвергалась модификациям, а хранилище отображается в системном меню как дополнительное пространство. Это один из первых публичных примеров распознавания M.2 SSD на Switch 2.

Подход японского исследователя отличается от предыдущих подобных попыток конструкцией адаптера. Ранее китайские разработчики игровой периферии из NVNTLabs использовали прямое соединение контактов между интерфейсом microSD Express и M.2 2230 SSD, чего оказалось недостаточно для опознания накопителя системой, поскольку Switch 2 ожидала собственного процесса подтверждения соединения.

Теперь моддер использовал печатную плату собственной разработки, которая также включает в себя разъём для карты microSD Express, которая, по-видимому, отвечает за инициализацию, в то время как M.2 SSD обеспечивает фактическую ёмкость хранилища.

Судя по представленному скриншоту, моддер использовал твердотельный накопитель объёмом 512 Гбайт вместе с картой microSD Express меньшей ёмкости. Nintendo официально заявляет о наличии 256 Гбайт внутренней памяти UFS для Switch 2, и утверждает, что расширение памяти будет осуществляться только с помощью карт microSD Express.

Модификация в её текущем состоянии явно не выглядит как что-то, что среднестатистический геймер захотел бы носить с собой вместе с консолью, но это работающее концептуальное решение, которое в конечном итоге может привести к появлению потребительской версии.