State of Decay 3 восстала из мёртвых и спустя шесть лет после анонса готовится к публичной «альфе»

Американская студия Undead Labs, входящая в состав Xbox Game Studios, поделилась первыми за долгое время новостями об амбициозном зомби-экшене с элементами выживания State of Decay 3.

Напомним, State of Decay 3 была представлена летом 2020 года и последний раз показывалась на публике в июне 2024-го. В январе 2026-го глава Xbox Game Studios Крейг Дункан (Craig Duncan) уверял, что с игрой всё хорошо.

Как стало известно, спустя шесть лет после анонса Undead Labs готовит серию публичных альфа-тестирований State of Decay 3. Испытания стартуют в мае, а записаться в добровольцы можно через официальный сайт.

По словам соавтора State of Decay и арт-директора Undead Labs Бранта Фицджеральда (Brant Fitzgerald), альфа-версия включает кооператив на четверых, «кучу боёв», новые стратегии постройки базы и управления ресурсами.

«Если вам нравится идея забегов за припасами в разгар зомби-апокалипсиса, то собирайте рюкзак, патроны и бегом на наш сайт за информацией и регистрацией на шанс попасть в "альфу"», — призвал Фицджеральд.

State of Decay 3 позиционируется как игра про выживание в открытом мире, где много лет назад зомби-апокалипсис чуть не стёр людей с лица Земли. Зомби всё ещё угрожают человечеству, и задача игроков — помочь уцелевшим остаться в живых.

Сроков выхода у State of Decay 3 спустя шесть лет после анонса до сих пор нет. Игра разрабатывается для PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X и S. Заявлен текстовый перевод на русский язык.