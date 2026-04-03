Комедийная ретрофутуристическая игра Breathedge 2 пережила тотальную переработку геймплея и взяла курс на ранний доступ Steam

Российская студия RedRuins Softworks при поддержке издателя HypeTrain Digital объявила о переработке своей ретрофутуристической игры о выживании в космосе Breathedge 2 и сроках её выхода в раннем доступе.

Источник изображений: HypeTrain Digital

Как стало известно, по сравнению с вышедшим прошлой зимой временным демо в полной версии разработчики решили сделать больший упор на выживание, поэтому теперь Breathedge 2 — это приключенческая комедийная игра на выживание.

По мнению RedRuins, демоверсии Breathedge 2 (и первой игре в целом) не хватало глубины: механики жили отдельной жизнью, мало контактировали, были бессистемными и плоскими.

В рамках инициативы разработчики сместили фокус геймплея. Если раньше в основе лежал сбор определённых ресурсов для прохождения сюжетной точки, то теперь — преодоление внешних глобальных проблем и препятствий.

Что ещё изменилось в Breathedge 2 из-за смены курса:

  • система крафта стала основным инструментом улучшения гаджетов, экипировки и окружения;
  • прочность предмета определяется прочностью установленных на нём самодельных апгрейдов;
  • в рамках новой системы крафта можно будет укреплять и скафандр, приматывая к нему «картон или что там удалось раздобыть»;
  • герой перестанет быть мастером на все руки — часть его умений распределят по «интерактивным уникальным агрегатам в мире» игры;
  • система крафта войдёт в состав других аспектов игры вроде транспорта и прокачки базы;
  • в зависимости от развития персонажа и доступных ему вещей будут открываться возможности для достижения новых точек интереса;
  • мир будет жить собственной жизнью и серьёзно расширится — при этом сократится количество свободных ресурсов, но появится больше работы для героя;
  • робот Скаф получит «мощную хваталку», которая поможет перетаскивать и ловить предметы, отрывать люки и даже придержать объекты;
  • в окружении будут работать самые банальные законы физики — жар побеждает холод, вода побеждает жар, топливо горит и так далее;
  • усиления и ослабления превратились в сложную систему, в рамках которой эффекты могут складываться, перерастать один в другой, накапливаться или сбиваться;
  • команда серьёзно переработала персонажей, их сюжетные линии, мотивы и конфликты, чтобы рассказать естественную и интересную историю;
  • база станет источником важной сюжетной информации.
В раннем доступе Breathedge 2 будет примерно столько же контента, что и в раннем доступе первой части

Ранний доступ Breathedge 2 стартует в третьем квартале 2026 года (то есть с июля по сентябрь) эксклюзивно на площадке Steam. В ближайшее время разработчики поделятся 15-минутной записью неотполированного геймплея.

Обещают продолжение истории Мужика, Курицы и Детки, фирменный юмор, «море слотов сохранения», новую графику и поддержку 13 языков, включая полную русскую и английскую локализации (текст и озвучка).

Теги: breathedge 2, redruins softworks, hypetrain digital, симулятор выживания, приключение
