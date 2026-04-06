Компьютер месяца — апрель 2026 года

В «Компьютере месяца» на суд общественности представлены четыре сборки игровых системных блоков: стартовая, базовая, оптимальная и продвинутая. Каждая конфигурация отвечает определенным критериям и возможностям. Как всегда, все таблицы дополнены подробным описанием и отсылками к нашим большим тестам, обзорам и исследованиям. Выпуски рубрики традиционно выходят при поддержке интернет-магазина X-Com Shop, который имеет отделения в Москве и Санкт-Петербурге. Следовательно, основные таблицы с конфигурациями наполняются с учетом ассортимента данной торговой площадки. При этом магазин осуществляет доставку товаров во все уголки страны, сотрудничая с «Почтой России» и транспортными компаниями.

X-Com Shop — партнер рубрики, поэтому в «Компьютере месяца» мы ориентируемся на продукцию, которая продается именно в этом магазине. Любая сборка, отображенная в «Компьютере месяца», — это всего лишь ориентир. Ссылки в «Компьютере месяца» ведут на соответствующие категории товаров магазина. Кроме того, в таблицах указаны актуальные на момент написания статьи цены, округленные в большую сторону до значения, кратного 500 рублям. Естественно, за время «жизненного цикла» материала (один месяц со дня публикации) стоимость определенных товаров может как увеличиться, так и уменьшиться.

Для новичков, которые все никак не решаются самостоятельно «смастерить» себе ПК, вышло подробное пошаговое руководство по сборке системного блока. Получается, что в «Компьютере месяца» я рассказываю, из чего собрать компьютер, а в руководстве — как это сделать.

Конфигурации:

подходят для запуска игр преимущественно в нативном разрешении 1920 × 1080 и 1920 × 1200 пикселей;

подходят для старых игр, выпущенных 5, 7 лет назад и более;

подходят для современных игр с использованием в основном высокого качества графики, но без трассировки лучей;

поддерживают функции рейтрейсинга совместно с включением технологий масштабирования и генерации кадров — но далеко не во всех играх;

не рассчитаны на апгрейд центрального процессора и видеокарты, но требуют модернизации оперативной памяти и SSD.

На свой страх и риск, или Как сделать сборку быстрее и/или дешевле (б/у, Китай и перекупы):

покупаем Ryzen 7 5700X (11 000-13 000 рублей) или Core i5-13400F (11 000-13 000 рублей) — плюс меняем кулер на более эффективную модель (1 500-2 000 рублей);

покупаем GeForce RTX 3080 10 Гбайт (28 000-30 000 рублей) или Radeon RX 9600 XT 16 Гбайт (35 000-38 000 рублей);

покупаем комплект ОЗУ DDR4-3600 на 32 Гбайт (8 000-10 000 рублей).

Рынок компьютерной техники штормит. Например, на днях стало известно, что следующей «жертвой» ИИ-бума станут центральные процессоры, так как и AMD, и Intel перераспределяют производственные мощности в сторону серверных решений. Обычные пользователи либо подождут лучших времен, либо заплатят столько, сколько нужно. В апреле, кстати, резко подорожал Core i5-12400F — во многих магазинах за этот 6-ядерник просят больше 13 тысяч рублей. Многие процессоры Core, совместимые с платформой LGA1700, прибавили в цене за месяц. Ничего хорошего в этом, конечно же, нет.

С другой стороны, цены на оперативную память и видеокарты потихоньку поползли вниз. Как известно, еще прошлой осенью рост стоимости чипов DRAM объяснялся необузданным аппетитом ИИ-компаний, сделавших предзаказы на годы вперед. Только одна OpenAI, по некоторым данным, забронировала до 900 000 кремниевых пластин с кристаллами ОЗУ в месяц, что усилило ожидания относительно сокращения предложения памяти. Теперь же появились новости об «остывании» спроса. Снижение цен на чипы DRAM-памяти связывают с разными событиями: анонсом технологии Google TurboQuant, сжимающей до 50 % данных; резком снижении инвестиций в серверную инфраструктуру со стороны все той же OpenAI; нехваткой энергообеспечения для строящихся дата-центров.

Как бы там ни было, в ближайшее время все пертурбации на ИИ-рынке несильно повлияют на стартовую сборку — самую компромиссную конфигурацию «Компьютера месяца». В январе я рассказал о том, насколько комфортно пользоваться системой, оснащенной всего 16 Гбайт ОЗУ. В феврале был проанализирован рынок недорогих центральных процессоров и видеокарт. Наконец, в марте я сравнил самосборные системные блоки с готовыми настольными ПК, продаваемыми в крупных сетевых магазинах. К счастью, собирать компьютер самому все еще выгодно.

Остается надеяться, что стоимость некоторых комплектующих снизится. Пока цена предлагаемых мной системных блоков держится вилки в 75-80 тысяч рублей. Все правильно: в одних компьютерных магазинах удастся собрать компьютер чуть дешевле, в других — чуть дороже. Ориентируйтесь в первую очередь на актуальные предложения в вашем городе. Заметно же сэкономить здесь и сейчас выйдет только в одном случае: если искать основные комплектующие на альтернативных рыночных площадках, таких как «Авито», WB и AliExpress. К примеру, комплект DDR5-5600 объемом 32 Гбайт в апреле реально взять за 23-25 тысяч рублей — речь идет о продукции малоизвестных в России производителей, таких как KingDian, CUSU, Reletech и т.д. Собственно говоря, дефицит чипов памяти резко увеличил продажи соответствующих товаров на вторичном рынке: в период с декабря 2025 по февраль 2026 года продажи SSD на «Авито» выросли в 5,5 раз год к году, ОЗУ — почти в два раза, жестких дисков — на 46 %.

Оно и неудивительно. Смотрите, в проверенных местах продают следующие обслуженные после майнинга видеокарты, которые отлично подойдут для стартовой сборки:

GeForce RTX 2060 SUPER за 16 000 рублей;

GeForce RTX 3060 Ti 8 Гбайт за 20 000 рублей;

GeForce RTX 3070 за 20 000 рублей;

GeForce RTX 3080 10 Гбайт за 30 000 рублей.

Как видите, выбор графических ускорителей прошлых поколений стремительно уменьшается, но он все еще есть.

Конфигурации:

подходят для запуска игр преимущественно в нативном разрешении 1920 × 1080 и 1920 × 1200 пикселей;

подходят для современных игр с использованием в основном максимального качества графики, но без трассировки лучей;

поддерживают функции рейтрейсинга, но в некоторых играх придется активировать технологии масштабирования изображения и генерации кадров;

(для AMD) требуют модернизации оперативной памяти;

(для Intel) используют устаревший стандарт оперативной памяти, но не требуют ее апгрейда в будущем;

позволяют совершить апгрейд центрального процессора и видеокарты, но не исключено, что со временем (через 2-3 года) будет целесообразнее заменить систему целиком.

На свой страх и риск, или Как сделать сборку быстрее и/или дешевле (б/у, Китай и перекупы):

покупаем Ryzen 7 7700 (13 000-15 000 рублей) или Core i5-14600KF (15 000-17 000 рублей) — плюс меняем кулер на более эффективную модель (3 000 рублей);

покупаем Radeon RX 9060 XT 16 Гбайт (38 000-40 000 рублей);

покупаем комплект ОЗУ DDR5-5600/6000/6400 на 32 Гбайт (22 000-25 000 рублей) или DDR4-3600 на 32 Гбайт (8 000-10 000 рублей).

В прошлом выпуске «Компьютера месяца» я подробно рассказал, почему вариант системы с Ryzen 5 7500F и 16 Гбайт DDR5 смотрится лучше, чем сборка с Ryzen 7 5700X и 32 Гбайт DDR4. Давайте посмотрим, какой выбор для массовой платформы AM5 есть у нас в принципе — с учетом применения тех или иных чипов в базовой конфигурации. Так, в апреле в партнерском магазине:

Ryzen 5 8400F стоит 9 500 рублей;

Ryzen 5 7500F — 12 500 рублей;

Ryzen 5 7400F — 13 500 рублей;

Ryzen 5 8500G — 14 000 рублей;

Ryzen 7 8700F — 15 000 рублей;

Ryzen 5 7600 — 17 500 рублей;

Ryzen 5 7600X — 18 000 рублей;

Ryzen 5 9600X — 18 500 рублей;

Ryzen 7 7700 — 19 000 рублей.

Наши тесты показывают, что Ryzen 5 7500F гораздо холоднее и энергоэффективнее Ryzen 5 7600X, а разница в играх составила всего 5 %. Учитывайте, что в стенде использовалась GeForce RTX 4090 — значит, в рамках базовой сборки разница в игровой производительности между чипами окажется еще меньше. Важно и то, что Ryzen 5 7500F опережает в играх Ryzen 5 5600 в среднем на 16 %, а Ryzen 7 5700X — на 10 %. Если вы играете в низких разрешениях в проекты, в которых графика — не главное, выбор платформы AM5 точно не лишен смысла. К списку такого рода развлечений можно отнести киберспортивные дисциплины — те же Dota 2, CS 2 и PUBG. Игровая производительность Ryzen 5 7500F и Core i5-13400F находится примерно на одном уровне. Первый оказывается чуточку быстрее — на 4 % в среднем.

При этом самым дешевым «камнем» для платформы AM5 является 6-ядерный Ryzen 5 8400F. Он использует микроархитектуру Zen 4 и кристалл Phoenix. В нем отключена встроенная графика, а кеш третьего уровня уменьшен вдвое — до 16 Мбайт. К тому же в процессоре выделено всего восемь линий PCI Express 4.0, к которым подключится дискретная видеокарта. Тесты показывают, что Ryzen 5 8400F уступает Ryzen 5 7500F в играх в среднем 8-10 %, хотя есть приложения, в которых нехватка кеша сказывается серьезнее — разница в FPS доходит до 20 %.

Интересным вариантом для базовой сборки смотрится Ryzen 7 8700F — потому что это самый доступный 8-ядерник AMD, совместимый с платформой AM5. Одна незадача: чип является отбраковкой модели Ryzen 7 8700G — значит, он тоже оснащен всего 16 Мбайт кеша третьего уровня. Мы тестировали эти процессоры. Возьмем быстродействие моего любимчика Ryzen 7 7700 за 100 %. Наши испытания показывают, что в играх в разрешении Full HD с использованием графики уровня GeForce RTX 5090:

производительность Ryzen 7 8700F оказалась на 9 % ниже;

Ryzen 5 7600X — на 6 %;

Ryzen 5 9600X ничем не уступает Ryzen 7 7700.

В действительности все чипы AMD, о которых я написал в этом параграфе, в рамках базовой сборки покажут себя в играх примерно одинаково. Экономить в данном случае или, наоборот, вложиться в покупку более дорогого «камня» — решать уже не мне. Да, в «Компьютере месяца» мы в первую очередь говорим об игровой производительности систем, однако тот же Ryzen 7 8700F нередко опережает Ryzen 5 7600X и Ryzen 5 9600X в ресурсоемких задачах. Например, в Blender разница в быстродействии между чипами составляет 15 и 8 % соответственно. В целом 8-ядерник опережает 6-ядерные модели в восьми приложениях из шестнадцати — ровно в половине.

Еще один насущный вопрос: а что там с видеокартами, оснащенными 12 гигабайтами памяти и больше? В марте отказ от GeForce RTX 5060 Ti 16 Гбайт выглядел логично: выгоднее добавить несколько тысяч рублей и взять-таки GeForce RTX 5070. В апреле в «Икскоме»:

Radeon RX 9060 XT 8 Гбайт стоит от 36 500 рублей;

GeForce RTX 5060 Ti 8 Гбайт — от 39 500 рублей;

Radeon RX 9060 XT 16 Гбайт — от 45 500 рублей;

GeForce RTX 5060 Ti 16 Гбайт — от 54 000 рублей;

GeForce RTX 5070 — от 63 000 рублей.

Напомню, что в разрешении Full HD в играх без трассировки лучей GeForce RTX 5070 оказывается быстрее GeForce RTX 5060 Ti 16 Гбайт в среднем на 30 %, с рейтрейсингом — на 34 %. С увеличением разрешения разница между видеокартами только увеличивается. При этом мы видим, что GeForce RTX 5070 в среднем стоит больше GeForce RTX 5060 Ti 16 Гбайт на 17 %. Что ж, за месяц ничего не изменилось. Значит, если вы ни в какую не хотите Radeon RX 9060 XT 16 Гбайт, доплатив за семидесятую модель NVIDIA. Смело используйте этот игровой ускоритель даже в базовой сборке. А еще с рук за 40-42 тысячи рублей можно взять GeForce RTX 4070. Последняя отстает от GeForce RTX 5070 в играх в фокусном разрешении WQHD в среднем на 22 %.

Чуть не забыл указать на Radeon RX 9070 — в апреле стоимость различных моделей этой видеокарты начинается с 64 000 рублей. В играх без трассировки лучей GeForce RTX 5070 отстает от нее в среднем на 11 %. После включения RT-опций адаптеры меняются местами, и теперь уже «зеленый» 3D-ускоритель оказывается впереди — на 15 % в среднем.

Конфигурации:

подходят для современных игр в нативном разрешении 1920 × 1080 и 1920 × 1200 пикселей с использованием в основном максимального качества графики, включая трассировку лучей;

подходят для современных игр в разрешении 2560 × 1440 и 2560 × 1600 пикселей с использованием преимущественно очень высокого и максимального качества графики, включая трассировку лучей вкупе с технологиями масштабирования и генерации изображения;

(для Intel) используют устаревший стандарт оперативной памяти, но не требуют ее апгрейда в будущем;

позволяют совершить апгрейд центрального процессора и видеокарты.

На свой страх и риск, или Как сделать сборку быстрее и/или дешевле (б/у, Китай и перекупы):

покупаем Ryzen 7 7700 (13 000-15 000 рублей) или Core i5-14600KF (15 000-17 000 рублей);

покупаем GeForce RTX 4070 Ti SUPER (65 000-68 000 рублей);

покупаем комплект ОЗУ DDR5-5600/6000/6400 на 32 Гбайт (22 000-25 000 рублей) или DDR4-3600 на 32 Гбайт (8 000-10 000 рублей).

Пожалуй, главным событием этой весны стало появление в продаже центральных процессоров Arrow Lake Refresh. Слухи и утечки не оказались утками. В марте Intel представила три новые модели: 18-ядерные (6P+12E) Core Ultra 5 250K Plus и Core Ultra 5 250KF Plus, а также 24-ядерный (8P+16E) Core Ultra 7 270K Plus. Апгрейд чипов оказался существенным: в сравнении с «обычными» Arrow Lake (Core Ultra 5 245K и Core Ultra 7 265K) новинки получили больше E-ядер, более высокие тактовые частоты и разгон межчиплетной шины на 900 МГц. Все это привело к тому, что Core Ultra 5 250K(F) Plus и Core Ultra 7 270K Plus заметно прибавили во всех задачах, включая игры с мощной дискретной графикой. Обзорщики признали работу над ошибками Intel в целом успешной. Спрос на новинки оказался высоким. При рекомендованной стоимости в 200 (у F-версии — 185 долларов) и 300 долларов США реальные цены этих «камней» составили 220 и 350 долларов соответственно. В продаже в российских компьютерных магазинах новинки пока не значатся. Однако на «Авито» за предзаказ Core Ultra 5 250K Plus (с доставкой из Китая) просят 24 000 рублей, а за Core Ultra 7 270K Plus — 33 000 рублей.

Стоит ли ждать Arrow Lake Refresh в продаже всем тем, кто не хочет здесь и сейчас собирать игровую систему на базе массовой платформы AM5? Мы уже готовим подробные и обстоятельные тесты новинок. А пока зарубежные коллеги отмечают, что Core Ultra 5 250K Plus опережает Core Ultra 5 245K, Core Ultra 7 265K и Core i5-14600K в играх в разрешении Full HD (при использовании GeForce RTX 5090) в среднем на 9, 3 и 2 % соответственно. Разница в 9 % видится мне хорошей прибавкой. Core Ultra 7 270K Plus в тех же условиях обходит Core Ultra 7 265K и Core i5-14600K на 13 и 12 %, заодно догоняя Core i9-14900K.

Немаловажно, что энергопотребление Core Ultra 5 250K Plus составляет всего 150 Вт — это на 10 Вт больше, чем у Core Ultra 5 245K, но на 60 Вт меньше, чем у Core i5-14600K и Core Ultra 7 265K. Пиковая мощность Core Ultra 7 270K Plus достигает 250 Вт — в этом случае заметно сэкономить на матплате не выйдет.

Согласитесь, новинки Intel смотрятся интересно. Правда, платформы LGA1851 и LGA1700 больше не развиваются. Быть может, со временем мы все же увидим в продаже флагманскую модель Core Ultra 9 290K Plus. Однако глобально ее появление ничего не изменит. Даже представители Intel не скрывают, что все силы корпорации брошены на разработку и отладку процессоров поколения Nova Lake. Именно они будут конкурировать с Zen 6 от AMD. И именно это семейство кристаллов, совместимое с массовой платформой LGA1954, по мнению белых воротничков из Intel, вернет доверие геймеров. Впрочем, верно и то, что флагманские процессоры Intel поколений Raptor Lake, Arrow Lake и Arrow Lake Refresh еще долгое время будут считаться актуальными.

Смотрите, в апреле:

набор, который состоит из Core i5-13600KF (21 000 рублей) и B760-платы (MSI B760 GAMING PLUS WIFI, 11 000 рублей), обеспечивающей стабильную работу процессора во всех приложениях, стоит 32 000 рублей;

Core Ultra 5 245KF (19 000 рублей) и B860-плата (MSI B860 GAMING PLUS WIFI, 13 000 рублей) — 32 000 рублей;

Core i5-14600KF (24 000 рублей) и B760-плата (MSI B760 GAMING PLUS WIFI, 11 000 рублей) — 35 000 рублей;

Core Ultra 5 250K Plus (24 000 рублей по предзаказу из Китая) и B860-плата (MSI B860 GAMING PLUS WIFI, 13 000 рублей) — 37 000 рублей;

Core i7-13700KF (32 000 рублей) и B760-плата (MSI B760 GAMING PLUS WIFI, 11 000 рублей) — 43 000 рублей;

Core Ultra 7 265KF (27 000 рублей) и B860-плата (ASUS TUF GAMING B860M-PLUS WIFI, 17 000 рублей) — 44 000 рублей;

Core i7-14700KF (32 500 рублей) и B760-плата (MSI MAG B760 TOMAHAWK WIFI, 16 000 рублей) — 48 500 рублей;

Core Ultra 7 270K Plus (33 000 рублей по предзаказу из Китая) и B860-плата (ASUS TUF GAMING B860M-PLUS WIFI, 17 000 рублей) — 50 000 рублей.

Что ж, Core Ultra 5 250K(F) Plus и Core Ultra 7 270K Plus отлично впишутся в оптимальную и продвинутую сборки рубрики. Ждем, когда эти чипы повсеместно появятся в продаже. Однако я совершенно не удивлюсь, если первые несколько месяцев стоимость «положительных» процессоров окажется далека от адекватных значений. Но все расклады вы уже знаете заранее.

Очевидно, в апреле нет никакого смысла рекомендовать в оптимальную и продвинутую сборки платформу LGA1851 и такие чипы, как Core Ultra 5 245KF и Core Ultra 7 265KF. Во-первых, в играх они уступают тем же Core i5-13600KF и Core i7-14700KF, предлагая взамен в качестве компенсации разве что меньший уровень энергопотребления и, как следствие, нагрев системы. Во-вторых, покупка того же Core Ultra 5 245KF делает бессмысленным приобретение Core Ultra 5 250K(F) Plus в ближайшем будущем. С Core Ultra 5 265KF и Core Ultra 7 270K Plus наблюдается схожая ситуация. Пожалуй, в данный момент правильнее либо ждать появления новинок Intel в официальной рознице, либо заказать необходимый чип у перекупов прямо сейчас.

Оптимальная сборка Intel в апреле использует DDR5-память. Причина такого апгрейда банальна: материнские платы для платформы LGA1700, поддерживающие ОЗУ стандарта DDR4 и обеспечивающие стабильную работу Core i5-13600KF во всех условиях, тупо закончились в партнерском магазине.

Конфигурации:

подходят для запуска современных игр в нативном разрешении 1920 × 1080, 1920 × 1200, 2560 × 1440 и 2560 × 1600 пикселей с использованием преимущественно максимального качества графики, включая трассировку лучей;

позволят играть в современные игры в разрешении 3840 × 2160 пикселей с использованием преимущественно высокого и максимального качества графики вкупе с технологиями апскейлинга;

готовы к апгрейду центрального процессора и видеокарты.

На свой страх и риск, или Как сделать сборку быстрее и/или дешевле (б/у, Китай и перекупы):

покупаем Ryzen 7 9800X3D (32 000-34 000 рублей) или Core i7-14700KF (23 000-25 000 рублей);

покупаем GeForce RTX 5070 Ti (89 000-92 000 рублей);

покупаем комплект ОЗУ DDR5-5600/6000/6400 на 32 Гбайт (22 000-25 000 рублей).

Подробный разбор игровой производительности продвинутой сборки вышел на нашем сайте прошлой осенью — с тех пор его актуальность не снизилась. В фокусе оказались системы, использующие массовые платформы AM5 и LGA1700 и видеокарту GeForce RTX 5070 Ti. Весной 2026 года я все еще делаю ставку на это железо. Такие модификации ориентированы на игры в разрешении 2560 × 1080, 2560 × 1440, 2560 × 1600 и 3440 × 1440 пикселей — маркетинговые «2K». В таком формате система с Ryzen 7 7800X3D, GeForce RTX 5070 Ti и 32 Гбайт оперативной памяти стандарта DDR5-6400 демонстрирует трехзначный FPS в 9 играх из 15. Средние 60+ кадров в секунду НЕ наблюдаются только в двух приложениях. Речь идет про игры-бенчмарки Black Myth: Wukong и Assassin’s Creed Shadows, но даже в них получен достойный FPS, позволяющий играть с комфортом. Очевидно, что пользователь продвинутой сборки при желании добьется большей кадровой частоты в любой игре.

Переход от 2K- к 4K-разрешению дается продвинутой сборке за счет серьезного «обвала» фреймрейта. Действительно, средняя кадровая частота падает на 40 %. Другими словами, с выставленными настройками качества графики (преимущественно — максимальное, но без RT-функций) играть становится некомфортно в трех случаях из пятнадцати. Условно комфортный FPS получен еще в двух случаях — речь про Kingdom Come Deliverance II и Cyberpunk 2077. И я продолжаю настаивать, что в играх визуальная составляющая стоит далеко не на первом месте. К тому же нередко пользователь самостоятельно, без подсказок, не отличит высокое качество от максимального, к примеру.

GeForce RTX 5070 Ti — пример видеокарты, которая «тянет» ААА-игры в 2K-разрешении с включенными RT-опциями, но без активации функций DLSS. Так, условно комфортный FPS (с просадками не ниже 30 кадров в секунду) получен в The Witcher 3: Wild Hunt, Cyberpunk 2077, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered и Alan Wake 2. В Black Myth: Wukong все же без ИИ-масштабирования разрешения не обойтись.

Самое интересное, что покупка более быстрой видеокарты ситуацию не исправляет. Речь идет о покупке GeForce RTX 5080 вместо GeForce RTX 5070 Ti. Рокировка 3D-ускорителей сделает систему быстрее в играх с трассировкой лучей в 2K-разрешении в среднем на 19 %. Правда, в тот же Black Myth: Wukong играть комфортнее не получится: минимальная кадровая частота увеличится с 26 до 31 FPS. И точно так же, как и GeForce RTX 5070 Ti, GeForce RTX 5080 «захлебывается» в нативном 4K-разрешении.

Тем же, кто хочет сэкономить, однозначно стоит присмотреться к Radeon RX 9070 XT. Цены на различные модели флагманского адаптера AMD в апреле в партнерском магазине начинаются с 72 000 рублей; GeForce RTX 5070 Ti в середине весны стоит на 31 % больше. Я уже неоднократно отмечал, что дефицит чипов памяти больнее всего бьет именно по видеокартам NVIDIA. Либо «зеленые» специально все так подстроили — в кулуарах ходит и такая точка зрения. Тем не менее в играх без трассировки лучей между этими видеокартами можно поставить знак равенства. С включенными RT-функциями «зеленый» 3D-ускоритель оказывается впереди: в Full HD и WQHD — на 18 % в среднем, в Ultra HD — на 24 %. Цены на GeForce RTX 5080 в «Икскоме» начинаются с 127 000 рублей — +34 % к стоимости GeForce RTX 5070 Ti при +19%-й прибавке FPS в играх.

Вариантов сэкономить на центральном процессоре в рамках продвинутой сборки заметно больше. Так, альтернативой для Ryzen 7 7800X3D вполне может стать Ryzen 7 7700, а для Core i7-14700KF — Core i5-13600KF или Core i5-14600KF. Тесты показывают, что в стендах с GeForce RTX 5080 замена одного чипа AMD другим снижает кадровую частоту в играх в разрешении Full HD в среднем на 13 %. Есть приложения, в которых FPS не изменился, — речь идет про ААА-проекты с высокими системными требованиями, такие как Kingdom Come Deliverance II и Assassin’s Creed Shadows. Значит, с выходом новых «графонистых» игр разница между чипами только сократится. Есть игры с ощутимым разрывом в показателях кадровой частоты — правда, ощутимым лишь в таблицах. Например, Ryzen 7 7800X3D опережает Ryzen 7 7700 на 36 % в Baldur’s Gate III и на 16 % — в Cyberpunk 2077. Но комфортно играть получается и там и там.

Не забываем, что экономия на процессоре — это еще и способ сделать свою игровую систему холоднее и тише. При всех плюсах Core i7-14700KF и Core i7-14700F эти чипы обладают непомерным энергетическим аппетитом. По умолчанию для них выставлены лимиты мощности в размере 253 Вт. Однако мы знаем, что в действительности при снятии ограничений в рабочих приложениях энергопотребление 20-ядерников достигает 280-300 Вт в зависимости от того, насколько удачная модель вам попалась. В такой ситуации отказ от Core i7-14700KF в пользу Core i7-13700KF или Core i5-14600KF — это в том числе меры по созданию более холодной и тихой системы. Пусть и с некоторым незначительным падением кадровой частоты в играх. В самом низком разрешении Full HD разница между этими процессорами составляет 1-3 %.

Продвинутая сборка — это конфигурации, которые готовы к любому апгрейду. Даже если завтра вы захотите установить в систему GeForce RTX 5090. В такой ситуации следует вложиться в покупку хорошего блока питания с приличным запасом мощности. Все еще актуальной считается статья «Компьютер месяца. Спецвыпуск: какой блок питания необходим современному игровому ПК». Даже в 2026 году, на мой взгляд, она полностью отвечает на весьма насущный вопрос: блок питания какой мощности выбрать? Смотрите, сборка с Core i5-13600KF и GeForce RTX 4070 Ti потребляет до 396 Вт в играх и до 573 Вт — при максимальной загрузке CPU и GPU. Система с установленными Core i7-13700KF и GeForce RTX 4080 в тех же условиях «кушает» до 495 и 690 Вт соответственно. Наконец, конфигурация с Core i9-13900K и GeForce RTX 4090 потребляет до 627 и 850 Вт.

Да, я привел примеры неактуальных сборок игровых десктопов, однако эти данные легко проецируются на варианты, рекомендуемые в «Компьютере месяца» здесь и сейчас. Будь это конфигурации с чипами Intel четырнадцатого поколения Core или видеокарты серии GeForce RTX 50. Выходит, для продвинутой сборки будет вполне достаточно источника питания на честные 750-850 Вт. Однако представленные в «Компьютере месяца» конфигурации рассчитаны в том числе и на апгрейд видеокарты. Значит, следуя этому критерию, я обязан для продвинутой сборки закладывать в итоговый список комплектующих качественный БП мощностью 1 кВт — по описанным ранее причинам.