Компьютер месяца — январь 2026 года

Давайте договоримся еще на берегу: «Компьютер месяца» не является универсальной «таблеткой» от всех бед. Прошу прощения, если кого-то расстроил этим фактом. В рубрике рассмотрено реальное положение дел на рынке пользовательской компьютерной техники здесь и сейчас. «Компьютер месяца» выходит на 3DNews почти 9 лет, и за этот немалый срок далеко не всегда было выгодно собирать игровой ПК с нуля. Однако каждый месяц, без перебоев и опозданий, новый выпуск появлялся на сайте.

Кажется, еще недавно видеокарты, процессоры и блоки питания были в большом дефиците — доходило до того, что мне попросту нечего было рекомендовать своим читателям. Злые языки утверждают, что история повторится и в этом году, — возможно, последствия дефицита памяти окажутся масштабнее всех предыдущих проблем. В отличие от графики, без запоминающих устройств в системном блоке не обойтись. Плюс нехватка чипов памяти влияет на стоимость и доступность прочих устройств — серьезно дорожают не только модули ОЗУ и SSD, но и видеокарты. В принципе, дорожает все. Поэтому миссия «Компьютера месяца» в этом году сведется к двум глобальным целям: показать, насколько все плохо, и определиться с оптимальными, по мнению автора, вариантами. Поздравляю всех тех, кому в этом году не потребуется замена компьютера или апгрейд системы! Тем, кому нужен новый системный блок здесь и сейчас, предлагаю внимательно ознакомиться с нашими предложениями.

В «Компьютере месяца» на суд общественности представлены четыре сборки игровых системных блоков: стартовая, базовая, оптимальная и продвинутая. Каждая конфигурация отвечает определенным критериям и возможностям. Как всегда, все таблицы дополнены подробным описанием и отсылками к нашим большим тестам, обзорам и исследованиям. Выпуски рубрики традиционно выходят при поддержке интернет-магазина X-Com Shop, который имеет отделения в Москве и Санкт-Петербурге. Следовательно, основные таблицы с конфигурациями наполняются с учетом ассортимента данной торговой площадки. При этом магазин осуществляет доставку товаров во все уголки страны, сотрудничая с «Почтой России» и транспортными компаниями.

X-Com Shop — партнер рубрики, поэтому в «Компьютере месяца» мы ориентируемся на продукцию, которая продается именно в этом магазине. Любая сборка, отображенная в «Компьютере месяца», — это всего лишь ориентир. Ссылки в «Компьютере месяца» ведут на соответствующие категории товаров магазина. Кроме того, в таблицах указаны актуальные на момент написания статьи цены, округленные в большую сторону до значения, кратного 500 рублям. Естественно, за время «жизненного цикла» материала (один месяц со дня публикации) стоимость определенных товаров может как увеличиться, так и уменьшиться.

Для новичков, которые все никак не решаются самостоятельно «смастерить» себе ПК, вышло подробное пошаговое руководство по сборке системного блока. Получается, что в «Компьютере месяца» я рассказываю, из чего собрать компьютер, а в руководстве — как это сделать.

Конфигурации:

подходят для запуска игр преимущественно в нативном разрешении 1920 × 1080 и 1920 × 1200 пикселей;

подходят для старых игр, выпущенных 5, 7 лет назад и более;

подходят для современных игр с использованием в основном высокого качества графики, но без трассировки лучей;

поддерживают функции рейтрейсинга совместно с включением технологий масштабирования и генерации кадров — и далеко не во всех играх;

не рассчитаны на апгрейд центрального процессора и видеокарты, но требуют модернизации оперативной памяти и SSD.

На свой страх и риск, или Как сделать сборку быстрее и/или дешевле (б/у, Китай и перекупы):

покупаем Ryzen 7 5700X (11 000-13 000 рублей) или Core i5-13400F (12 000-14 000 рублей) — плюс меняем кулер на более эффективную модель (1 500-2 000 рублей);

покупаем GeForce RTX 3080 10 Гбайт (25 000-30 000 рублей);

покупаем комплект ОЗУ DDR4-3600 на 32 Гбайт (11 000-13 000 рублей).

Обычно большая часть январского выпуска «Компьютера месяца» посвящается итогам американской компьютерной выставки CES. Да вот незадача: представляете, на фестивале потребительской электроники ни AMD, ни NVIDIA не показали ровным счетом ничего нового в этом секторе. Не будем же мы считать очередной ребрендинг ноутбучных чипов Ryzen AI новинками? Доклады мегакорпораций посвящались в основном ИИ: спикеры «красных» произнесли эту аббревиатуру 210 раз, а «зеленых» — «жалкие» 120. Другими словами, Лиза Су использовала слово «ИИ» два раза в минуту. Впрочем, всех переплюнули в Lenovo, упомянув про искусственный интеллект 219 раз за 114 минут презентации. Ситуация — скорее грустная, ведь мы отчетливо видим, насколько крупным игрокам сейчас не до простых смертных.

Так и выходит. Анонс серии видеокарт GeForce RTX 50 SUPER отложен на неопределенный срок. Новая массовая платформа Intel и чипы поколения Zen 6 в лучшем случае появятся в продаже в конце 2026 года. С учетом дефицита всего и вся не исключено, что по-настоящему новые комплектующие и платформы в сборках «Компьютера месяца» появятся только в 2027 году — таков мой очень осторожный прогноз. Ясное дело, стартовая сборка окажется последней категорией в списке, в которой закрепится хоть что-то новое. А пока мы рассчитываем на массовые платформы, вышедшие в 2017 и 2021 годах.

Так как большую часть года новое железо в продаже не появится (из заметных событий ждем в продаже новые чипы Arrow Lake Refresh для платформы LGA1851), актуальность предыдущих выпусков «Компьютера месяца», вышедших в прошлом году, не снизится. Напомню:

Еще в декабре я анонсировал заметный даунгрейд самой недорогой сборки «Компьютера месяца». На неопределенный срок в таблицах указано 16 Гбайт ОЗУ и SSD на 512 Гбайт. Впрочем, любой несогласный с этой рекомендацией может самостоятельно подобрать для системы запоминающие устройства большего объема. Мысль — очевиднейшая, но ее приходится проговаривать вновь и вновь.

А еще в связи с нестабильностью на рынке чипов памяти в таблицах не указаны примеры рекомендованных модулей и комплектов ОЗУ с их полным названием — приведена лишь общая информация и стоимость, зафиксированная на момент написания статьи. Потому что сейчас указание точного названия устройств только запутает читателей. Это же правило введено и в отношении твердотельных накопителей, чья стоимость тоже пошла на взлет.

Главное — другое. Так, откат в сборках к 16 Гбайт ОЗУ в большинстве случаев не станет для той или иной конфигурации «смертельным» приговором. Хотя приятного здесь мало, согласитесь. В конце 2023 года на нашем сайте вышла статья «Компьютер месяца, спецвыпуск. Закат эпохи: пора ли хоронить DDR4-память и поддерживающие ее игровые платформы?». Для одного из экспериментов я взял 18 игр, задействовал максимальное или приближенное к этому качество графики — в том числе с использованием трассировки лучей, но без активации современных методов апскейлинга. Результатом оказался максимальный показатель загрузки, зафиксированный после 10 минут произвольного игрового процесса. Среди прочих программ при запуске игр активными были клиенты Steam, Epic Games Launcher, UBISOFT CONNECT и VK Play. Оказалось, все 18 приложений потребляли больше 8 Гбайт ОЗУ, а шесть из них (вместе с Windows, ее службами и игровыми клиентами) перешагнули отметку в 16 Гбайт. Что интересно, изменение разрешения незначительно меняло потребление ОЗУ, снижение качества графики — тоже. Тестирование производительности показало, что только в Atomic Heart, Alan Wake 2 и Hogwarts Legacy наблюдалось заметное снижение кадровой частоты, связанное с нехваткой «мозгов».

Полагаю, в этом году следует обновить исследование на эту тему.

В январе на нашем сайте вышла статья «Самые ожидаемые игры 2026 года». Среди игр, доступных с первого дня на ПК, значатся Code Vein II, Control Resonant, Crimson Desert, Forza Horizon 6, Halo: Campaign Evolved, Lego Batman: Legacy of the Dark Knight, Mewgenics, ONTOS, Prince of Persia: The Sands of Time Remake, Reanimal, Resonance: A Plague Tale Legacy, Slay the Spire 2 и Star Wars Zero Company — для некоторых из них уже объявлены системные требования. Курсивом выделены проекты, которым будет достаточно 16 Гбайт. Рекомендуемые конфигурации железа, необходимые для комфортной игры в Halo: Campaign Evolved и Star Wars Zero Company, пока не указаны. Лично я в этом году точно буду играть в Solasta II (ранний доступ), Gothic 1 Remake, Heroes of Might and Magic: Olden Era, Warhammer 40,000: Dark Heresy и Fable — за исключением последней игры, всем приложениям из списка достаточно 16 Гбайт ОЗУ.

Как уже было сказано, современные видеокарты стремительно дорожают. Быть может, именно сейчас у вас есть возможность купить какую-нибудь модель с 12+ Гбайт VRAM по… приемлемой (в 2026 году) цене. Например, в декабре стоимость GeForce RTX 5060 в партнерском магазине начиналась от 32 000 рублей. Сейчас, в середине января, самая дешевая «зеленая» модель этого же класса оценена в 37 000 рублей. Дорожают и прочие видеокарты: за Arc B580 в «Икскоме» просят 30 500 рублей — ее и указываю в таблице в качестве примера. Последние тесты показывают, что в разрешении Full HD в играх без трассировки лучей эта модель опережает GeForce RTX 4060 на 17 %, но на 21 % уступает GeForce RTX 5060. С ростом нагрузки отставание Arc B580 уменьшается до 8 % — сказывается увеличенный объем VRAM.

Стоимость Radeon RX 7600 с 8 Гбайт VRAM начинается от 31 000 рублей. В комментариях к прошлому выпуску рекомендовали не мелочиться и ставить в базовую сборку Radeon RX 9060 XT с 16 Гбайт системной памяти. За нее, правда, придется «отвалить» уже около 51 000 рублей.

На днях стало известно, что NVIDIA и ее партнеры возвращаются к производству легендарной GeForce RTX 3060. Правда, речь идет о версии с 8 Гбайт VRAM. Модели с 12 Гбайт все еще встречаются в продаже по цене от 35 000 рублей. В любом случае, если и далее рост цен на видеокарты продолжится стремительными темпами, в следующем месяце будет смысл обсудить категорию устройств «до 40 000 рублей», в которую, помимо указанных ранее в тексте моделей, войдут такие версии, как Arc A380, Arc B750, GeForce RTX 3050 6 и 8 Гбайт, GeForce RTX 5050, Radeon RX 6400, Radeon RX 6500 XT, Radeon RX 6600 и так далее.

⇡#Базовая сборка

Конфигурации:

подходят для запуска игр преимущественно в нативном разрешении 1920 × 1080 и 1920 × 1200 пикселей;

подходят для современных игр с использованием в основном максимального качества графики, но без трассировки лучей;

поддерживают функции рейтрейсинга, но в некоторых играх придется активировать технологии масштабирования изображения и генерации кадров;

(для AMD) требуют модернизации оперативной памяти;

(для Intel) используют устаревший стандарт оперативной памяти, но не требуют ее апгрейда в будущем;

позволяют совершить апгрейд центрального процессора и видеокарты, но не исключено, что со временем (через 2-3 года) будет целесообразнее заменить систему целиком.

На свой страх и риск, или Как сделать сборку быстрее и/или дешевле (б/у, Китай и перекупы):

покупаем Ryzen 7 7700 (15 000-17 000 рублей) или Core i5-14600KF (17 000-20 000 рублей) — плюс меняем кулер на более эффективную модель (3 000 рублей);

покупаем Radeon RX 9060 XT 16 Гбайт (39 000-42 000 рублей);

покупаем комплект ОЗУ DDR5-5600/6000/6400 на 32 Гбайт (25 000-30 000 рублей) или DDR4-3600 на 32 Гбайт (11 000-13 000 рублей).

У меня есть подозрение, что формат «Компьютера месяца» изменится несколько раз в этом году. Все зависит от обстоятельств, с которыми мы столкнемся в ближайшие месяцы. Новостей про дефицит памяти и компьютерной техники много: мнения экспертов разнятся, а некоторые заинтересованные личности, полагаю, намеренно разводят панику. В комментариях к прошлому выпуску некоторые читатели уже предложили закрыть «Компьютер месяца» за ненадобностью. Появились и пророки, отчаянно предсказывающие закат эпохи ПК-гейминга. Что ж, с подобной риторикой я знаком еще со времен майнинг-бума — репертуар не нов.

В этом выпуске на ваш суд представлено четыре категории: стартовая, базовая, оптимальная и продвинутая. Дело в том, что между первой и третьей конфигурациями расположена целая пропасть: GeForce RTX 5070 опережает Arc B580 и GeForce RTX 5060 на 60+ %. Плюс стартовая сборка сталкивается с большим числом компромиссов. В такой ситуации между этими конфигурациями так и просится промежуточный вариант системного блока, укомплектованный GeForce RTX 5060 Ti 8/16 Гбайт или Radeon RX 9060 XT 8/16 Гбайт, — альтернативных вариантов у нас, если честно, немного.

Базовая сборка в нынешнем виде может в любой момент, что называется, схлопнуться. Случится это, когда (если) видеокарты с 16 Гбайт действительно исчезнут из продажи или станут неадекватно дорогими. Вопрос возникает сам собой: стоит ли пытаться заскочить в последний вагон уходящего поезда или наблюдать за происходящим дальше?

В январе покупка 8-гигабайтных версий Radeon RX 9060 XT и GeForce RTX 5060 Ti, на мой взгляд, не имеет смысла. С одной стороны, вы не заметите особой разницы в производительности, играя в разрешении Full HD без трассировки лучей. Однако с увеличением нагрузки (более высокое разрешение, включение RT-функций) на видеокарты 16-гигабайтная модификация GeForce RTX 5060 Ti вырывается вперед на 15-25 %. При этом 8-гигабайтная Ti-версия стоит в компьютерных магазинах от 40 000 рублей. За «обычную» GeForce RTX 5060 там же просят от 34 000 рублей. При 18-процентной разнице в цене младшая версия игрового ускорителя NVIDIA оказывается в среднем медленнее на 15 % в разрешении Full HD в играх без трассировки лучей и всего на 9 % — с включенными RT-настройками. Вот и получается, если и брать Radeon RX 9060 XT или GeForce RTX 5060 Ti здесь и сейчас, то только модификации с 16 Гбайт. Акцентирую ваше внимание на том, что актуальность этой информации в самом ближайшем будущем может измениться.

В играх без рейтрейсинга между Radeon RX 9060 XT и GeForce RTX 5060 Ti можно поставить знак равенства. После включения RT-настроек «зеленый» адаптер оказывается впереди в среднем на 25 %.

Опять же, в ближайшее время дефицит памяти внесет определенные корректировки. Положение приведенных 16-гигабайтных версий Radeon RX 9060 XT и GeForce RTX 5060 Ti в системе координат «цена — производительность» уже не выглядит интересным. Наши свежие тесты показывают, что в разрешении Full HD в играх без трассировки лучей GeForce RTX 5070 оказывается быстрее в среднем на 30 %, с рейтрейсингом — на все 34 %. С увеличением разрешения разница между видеокартами только увеличивается. При этом GeForce RTX 5070 в среднем стоит больше GeForce RTX 5060 Ti 16 Гбайт на 20 %. Полагаю, в ближайшем будущем разница в цене между этими 3D-ускорителями уменьшится еще. В такой ситуации толку от базовой сборки будет откровенно немного. Либо все же придется использовать 8-гигабайтные версии Radeon RX 9060 XT и GeForce RTX 5060 Ti.

В 2026 году возможна еще одна ситуация: на волне дефицита памяти готовые игровые решения (десктопы и ноутбуки) могут стоить меньше самосборных системных блоков. Здесь все просто: такие бренды, как ASUS, Acer, Lenovo и другие, обладают большими запасами запоминающих устройств — будь то оперативная память или твердотельные накопители. Крупные сетевые компьютерные магазины могут собирать системы под своей маркой, используя комплектующие с меньшей наценкой. При этом производители чипов и модулей памяти будут обслуживать эти компании в первую очередь — контрактные обязательства необходимо выполнять.

Пока же, в начале 2026 года, самостоятельная сборка системного блока оказывается все еще выгодным занятием. Смотрите, в крупном «оранжевом» сетевом магазине за 93 000 рублей вы можете купить ARDOR GAMING NEO M156. В этом системном блоке установлены Core i3-13100F, 16 Гбайт DDR5-памяти, GeForce RTX 4060, SSD PCI Express на 1 Тбайт и блок питания на 500 Вт класса эффективности 80 PLUS Standard. На момент написания статьи речь шла о самой дешевой сборке с такой видеокартой. Модель того же бренда, но с GeForce RTX 5060 под капотом стоила на 4 000 рублей больше. В это время в «Икскоме» за 95 000 рублей продавался системник iRu Tactio 310H6GE MT. За такую сумму вы получите десктоп с Core i5-12400F, 16 Гбайт DDR4, 512 Гбайт SSD PCI Express, GeForce RTX 5060 и 500-Вт БП. Опять же, самосборная конфигурация смотрится интереснее, на мой взгляд.

Готовые ПК с GeForce RTX 5060 Ti 16 Гбайт в крупных сетевых магазинах страны стоят от 125 000 рублей, с GeForce RTX 5070 — от 160 000 рублей, с GeForce RTX 5070 Ti — от 225 000 рублей, с GeForce RTX 5080 — 300 000 рублей. В этом вопросе, конечно, следует дотошно разбирать предлагаемые на рынке конфигурации. Действительно, за 126 000 рублей мы можем купить ARDOR GAMING RAGE H458. В этот системный блок установили Ryzen 5 7500F, один модуль DDR5-памяти на 16 Гбайт, B850-плату, 1 Тбайт SSD PCI Express и блок питания на 650 Вт стандарта 80 PLUS Bronze. Корпус, кулер и БП используются от компании DEEPCOOL. Что хорошо, сборщик не стал откровенно экономить на комплектующих. Значит, с апгрейдом готового ПК у вас проблем не возникнет. Точно такой же системный блок, но с GeForce RTX 5070 и 32 Гбайт ОЗУ стоит уже около 160 000 рублей.

Цены на ноутбуки с мобильной версией GeForce RTX 5060 начинаются от 100 000 рублей — стать альтернативой стартовой сборке такие модели не смогут. Конкуренты по игровой производительности базовой сборки стоят уже от 190 000 рублей. Речь идет про лэптопы с мобильной версией GeForce RTX 5070 Ti. Подробнее об этом я расскажу в отдельном материале.

Повторюсь, многое может поменяться в этом году. Будем держать руку на пульсе. Ситуация, как вы понимаете, меняется очень стремительно. Пока я писал этот материал, менее чем за 12 часов, модули памяти Netac Shadow III (DDR4-3200 CL16) объемом 8 Гбайт поднялись в цене с 4 500 до 6 500 рублей за штуку. Все идет к тому, что уже в середине февраля двухканальный комплект таких «мозгов» объемом 16 Гбайт будет стоить около 15-18 тысяч рублей, а объемом 32 Гбайт — 30+ тысяч.

Но вернемся к базовой сборке. Продавцы рапортуют о высоких продажах Ryzen 7 5800X. При этом тайваньские производители вернулись к выпуску материнских плат для массовой платформы AM4 — спрос порождает предложение. В России нет смысла смотреть в сторону Ryzen 7 5800X, потому что в продаже есть Ryzen 7 5700X. В январе в «Икскоме» он стоит около 16 000 рублей. Энергопотребление младшего чипа не превышает 80 Вт — в это же время мощность ненастроенного Ryzen 7 5800X переваливает за 140 Вт. При этом в играх старшая модель оказывается быстрее на символические 2 %.

К чему я рассказываю про платформу AM4 в рамках базовой сборки, ведь в таблице указана другая конфигурация? Все просто: вариант с DDR4-памятью позволяет заметно сэкономить. А еще такой сборке со временем не потребуется апгрейд памяти. Вот вы знаете, сколько еще продлится эта вакханалия? При выборе платформы AM5 придется довольствоваться системой с 16 Гбайт ОЗУ — или же доплачивать за 32 Гбайт памяти. Верно, впрочем, и то, что более современную платформу AMD вы сможете обновить со временем. Речь идет не только об апгрейде запоминающих устройств, но и о смене центрального процессора. Ведь известно, что чипы поколения Zen 6 будут использовать старый сокет. В общем, оба варианта, на мой взгляд, оказываются рабочими. Какой путь выберете вы — решайте сами.

Ryzen 7 5700X, Core i5-13400F и Ryzen 5 7500F демонстрируют схожую игровую производительность. Платформа LGA1700, как известно, является гибридной. Мы можем собрать систему как с использованием DDR4-памяти, так и с модулями стандарта DDR5. В статье «Шестиядерники за 10 тысяч рублей — сравнение и тесты» (да, Core i5-13400F в прошлом году можно было купить за эту сумму) показано, что использование более быстрой оперативной памяти ускоряет систему в играх в разрешении Full HD в среднем на 12 %. В стендах использовалась видеокарта GeForce RTX 5090, а также комплекты DDR4-3600 CL16 и DDR5-6400 CL32. Очевидно, что с графикой уровня GeForce RTX 5060 Ti или GeForce RTX 5070 эта разница окажется меньше. Причем заметно меньше — даже если мы будем использовать в сборке более медленную DDR4-память (быстрые киты DDR4-3600 CL16 объемом 32 Гбайт стоят больше 20 000 рублей).

А еще статья показывает, что нет никакого смысла гнаться за Core i5-14400F — в играх этот чип демонстрирует такое же быстродействие, что и Core i5-13400F. Хотите обзавестись чипом быстрее? Тогда добавьте в корзину Core i5-12600KF, а еще лучше — Core i5-13600KF или Core i5-14600KF. Первая модель на момент написания статьи не продавалась в «Икскоме», последние два чипа стоили 20 и 23 тысячи рублей соответственно.

Конфигурации:

подходят для современных игр в нативном разрешении 1920 × 1080 и 1920 × 1200 пикселей с использованием в основном максимального качества графики, включая трассировку лучей;

подходят для современных игр в разрешении 2560 × 1440 и 2560 × 1600 пикселей с использованием преимущественно очень высокого и максимального качества графики, включая трассировку лучей вкупе с технологиями масштабирования и генерации изображения;

(для Intel) используют устаревший стандарт оперативной памяти, но не требуют ее апгрейда в будущем;

позволяют совершить апгрейд центрального процессора и видеокарты.

На свой страх и риск, или Как сделать сборку быстрее и/или дешевле (б/у, Китай и перекупы):

покупаем Ryzen 7 7700 (15 000-17 000 рублей) или Core i5-14600KF (17 000-20 000 рублей);

покупаем GeForce RTX 4070 Ti SUPER (60 000-65 000 рублей);

покупаем комплект ОЗУ DDR5-5600/6000/6400 на 32 Гбайт (25 000-30 000 рублей) или DDR4-3600 на 32 Гбайт (11 000-13 000 рублей).

О том, что цены на видеокарты с 16 Гбайт памяти устремятся вверх, сказано немало. Судите сами: в январе GeForce RTX 5070 стоит в партнерском магазине от 59 000 рублей, но в среднем ценник на модели, что называется, без наворотов держится отметки в 64-65 тысяч. А вот Radeon RX 9070 заметно подорожала за месяц: самая доступная версия в «Икскоме» на момент написания статьи стоила 76 000 рублей. В прочих сетевых магазинах страны наблюдается схожая ситуация. Да, графический адаптер с чипом AMD реально купить за 66-69 тысяч рублей, но GeForce RTX 5070 все равно стоит меньше. Наши тесты показывают, что в фокусном разрешении WQHD в играх без трассировки Radeon RX 9070 оказывается быстрее в среднем на 11 %. После активации RT-опций видеокарты меняются местами, и теперь GeForce RTX 5070 вырывается вперед — на 15 %.

Сложившаяся ситуация мне напоминает эпоху майнинга в своем зените — тогда розничная цена многих графических адаптеров определялась объемом VRAM, а не производительностью GPU.

Не вижу никакой трагедии в том, чтобы даже в оптимальной сборке Intel использовать DDR4-память. Ранее мы выяснили, что такие конфигурации отстают от сборок с DDR5 в среднем на 10-15 % в играх в разрешении Full HD. При этом в наших исследованиях использовалась GeForce RTX 5090. А еще учтем, что оптимальную конфигурацию собирают под WQHD-мониторы. Наконец, не забывайте, что массовая платформа LGA1700 никак не развивается. Да, мы можем со временем поменять Core i5-13600KF на Core i7-14700F или любой другой чип Intel c восемью производительными ядрами Raptor Cove — сборка станет чуть быстрее в играх (на 5-8 % при условии, что видеокарта не будет загружена на 100 %). Еще примерно 10 % прироста даст переход от DDR4 к DDR5-памяти. Итоговая прибавка в 15 % (максимальное значение, получить которое удастся далеко не во всех играх и не во всех используемых режимах) не видится мне внушительной. А как вы считаете?

Другое дело, что для платформ AM5 и LGA1851 у нас нет альтернативы. Если вы хотите собрать мощный игровой ПК с 32 Гбайт памяти прямо сейчас, придется заметно переплачивать. Сколько придется ждать лучших времен, лично я не знаю.

⇡#Продвинутая сборка

Конфигурации:

подходят для запуска современных игр в нативном разрешении 1920 × 1080, 1920 × 1200, 2560 × 1440 и 2560 × 1600 пикселей с использованием преимущественно максимального качества графики, включая трассировку лучей;

позволят играть в современные игры в разрешении 3840 × 2160 пикселей с использованием преимущественно высокого и максимального качества графики вкупе с технологиями апскейлинга;

готовы к апгрейду центрального процессора и видеокарты.

На свой страх и риск, или Как сделать сборку быстрее и/или дешевле (б/у, Китай и перекупы):

покупаем Ryzen 7 9800X3D (35 000-39 000 рублей) или Core i7-14700KF (25 000-28 000 рублей);

покупаем GeForce RTX 5070 Ti (85 000-90 000 рублей);

покупаем комплект ОЗУ DDR5-5600/6000/6400 на 32 Гбайт (25 000-30 000 рублей).

Подробный разбор продвинутой сборки вышел на нашем сайте в октябре. С тех пор в ней мало что изменилось — она только стала заметно дороже. Да, во многих магазинах GeForce RTX 5070 Ti стоит больше 100 000 рублей. Естественно, «взлетела» в цене и GeForce RTX 5080. Если для вас не слишком важна трассировка лучей (игр, где она отключается, все еще абсолютное большинство), то смело берите Radeon RX 9070 XT — сэкономите около 20 000 рублей. В играх без трассировки лучей между этими видеокартами можно поставить знак равенства. С включенными RT-функциями GeForce RTX 5070 Ti оказывается впереди: в Full HD и WQHD — на 18 % в среднем, в Ultra HD — на 24 %.

Продвинутая сборка ориентирована на игры в разрешении 2560 × 1080, 2560 × 1440, 2560 × 1600 и 3440 × 1440 пикселей — маркетинговые «2K». В таком формате система c GeForce RTX 5070 Ti демонстрирует трехзначный FPS в 9 играх из 15. Средние 60+ кадров в секунду НЕ наблюдаются только в двух приложениях. Речь идет про игры-бенчмарки Black Myth: Wukong и Assassin’s Creed Shadows, но даже в них получен достойный FPS, позволяющий играть с комфортом. Очевидно, что пользователь продвинутой сборки при желании добьется большей кадровой частоты в любой игре.

Переход от 2K- к 4K-разрешению дается продвинутой сборке за счет серьезного «обвала» фреймрейта — средняя кадровая частота падает на 40 %. Другими словами, с выставленными настройками качества графики (преимущественно — максимальное, но без RT-функций) играть становится некомфортно в трех случаях из пятнадцати. Условно комфортный FPS получен еще в двух случаях — речь про Kingdom Come Deliverance II и Cyberpunk 2077. И я продолжаю настаивать, что в играх визуальная составляющая стоит далеко не на первом месте. К тому же чаще всего пользователь самостоятельно, без подсказок, не отличит высокое качество от максимального.

GeForce RTX 5070 Ti — пример видеокарты, которая «тянет» ААА-игры в 2K-разрешении с включенными RT-опциями, но без активации функций DLSS. Так, условно комфортный FPS (с просадками не ниже 30 кадров в секунду) получен в The Witcher 3: Wild Hunt, Cyberpunk 2077, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered и Alan Wake 2. В Black Myth: Wukong все же без ИИ-масштабирования разрешения не обойтись.

Самое интересное, что покупка более быстрой видеокарты ситуацию не исправляет. В таблице, закрепленной ниже, указана GeForce RTX 5080 как максимально возможный шаг по улучшению продвинутой сборки — с ней система станет быстрее в играх с трассировкой лучей в 2K-разрешении в среднем на 19 %. Правда, в тот же Black Myth: Wukong играть комфортнее не получится: минимальная кадровая частота увеличится с 26 до 31 FPS. И точно так же, как и GeForce RTX 5070 Ti, GeForce RTX 5080 «захлебывается» в нативном 4K-разрешении.

Никто не запретит нам сэкономить — особенно в условиях дефицита памяти. Рабочих вариантов — намного больше, чем кажется. Например, в январе в продвинутую сборку AMD так и просился 8-ядерный Ryzen 7 9700X. В партнерском магазине на момент написания статьи за него просили 27 000 рублей. Наши тесты показывают, что такая сборка с графикой GeForce RTX 5080 уступает конфигурации с Ryzen 7 7800X3D в среднем 10 %. С использованием GeForce RTX 5070 Ti это значение уменьшится до 5-7 %, полагаю. Вновь акцентирую ваше внимание на том, что тестирования проводились в разрешении Full HD, — значит, все эти проценты мы учитываем с пометкой «на будущее», когда вы захотите сменить видеокарту. Другое дело, что рокировка Ryzen 7 7800X3D на Ryzen 7 9700X удешевит продвинутую сборку всего на 3 %. При бюджете, приближающемся к четверти миллиона рублей, такая разница не видится мне значимой. Ryzen 7 9800X3D стоит уже 48 000 рублей — это +6 % к цене сборки при 1-4 % прироста FPS в играх в низких разрешениях.

Рассматривая массовую платформу LGA1700, мы наблюдаем схожую картину. Если и менять Core i7-14700F с целью экономии, то на такие чипы, как Core i5-13600KF или Core i5-14600KF. Потому что тот же Core i7-13700F в январе стоит 29 000 рублей. Разница незначительная, согласитесь.