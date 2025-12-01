Компьютер месяца — декабрь 2025 года

В «Компьютере месяца» на суд общественности представлены три сборки игровых системных блоков: базовая, оптимальная и продвинутая. Каждая конфигурация отвечает определенным критериям и возможностям. Как всегда, все таблицы дополнены подробным описанием и отсылками к нашим большим тестам, обзорам и исследованиям. Очередной выпуск рубрики выходит при поддержке интернет-магазина X-Com Shop, который имеет отделения в Москве и Санкт-Петербурге. Следовательно, основные таблицы с конфигурациями наполняются с учетом ассортимента данной торговой площадки. При этом магазин осуществляет доставку товаров во все уголки страны, сотрудничая с «Почтой России» и транспортными компаниями.

X-Com Shop — партнер рубрики, поэтому в «Компьютере месяца» мы ориентируемся на продукцию, которая продается именно в этом магазине. Любая сборка, отображенная в «Компьютере месяца», — это всего лишь ориентир. Ссылки в «Компьютере месяца» ведут на соответствующие категории товаров магазина. Кроме того, в таблицах указаны актуальные на момент написания статьи цены, округленные в большую сторону до значения, кратного 500 рублям. Естественно, за время «жизненного цикла» материала (один месяц со дня публикации) стоимость определенных товаров может как увеличиться, так и уменьшиться.

Для новичков, которые все никак не решаются самостоятельно «смастерить» себе ПК, вышло подробное пошаговое руководство по сборке системного блока. Получается, что в «Компьютере месяца» я рассказываю, из чего собрать компьютер, а в руководстве — как это сделать.

⇡#В предыдущих сериях

«Компьютер месяца» — фундаментальная рубрика. Темы, связанные с выбором комплектующих, сборкой системы и ее последующей настройкой, настолько обширны, что всю полезную и важную информацию невозможно предоставить в рамках одного выпуска. Поэтому я нередко фокусирую внимание читателей на чем-то одном, а приведенные данные остаются актуальными долгое время. В «Компьютере месяца»:

Критерии:

Конфигурации подходят для современных ААА-игр в нативном разрешении 1920 × 1080 и 1920 × 1200 пикселей с использованием преимущественно высокого качества графики, но без трассировки лучей.

Использовать рейтрейсинг получится только с включением технологий масштабирования и генерации кадров — и далеко не во всех играх.

Системные блоки не рассчитаны на апгрейд центрального процессора и видеокарты.

«Никогда не говори «никогда» — эта крылатая фраза как нельзя лучше описывает последний выпуск «Компьютера месяца» в этом году. Еще в сентябре я приводил доводы в пользу отказа от массовой платформы AM4 и DDR4-памяти. Платы, процессоры и ОЗУ выровнялись в цене, сделав привлекательными сборки, использующие более современное железо. Что ж, суровая реальность в декабре заставила меня откатиться, скажем так, к базовым настройкам.

Оперативная память дорожала все лето и осень — это постоянно отмечалось в выпусках «Компьютера месяца». Причем дефицит сначала коснулся модулей стандарта DDR4, так как некоторые производители прекратили выпуск чипов неактуального поколения. И только в ноябре дефицит ОЗУ стал заметен по-настоящему — и вот из каждого утюга мы слышим про ИИ-бум (он же, по некоторым данным, — ИИ-пузырь), конца и края которому нет и не будет, предположительно, весь 2026 год. В начале декабря:

модули памяти DDR4 объемом 8 Гбайт стоили в сетевых магазинах страны от 3 500 рублей;

модули DDR4 на 16 Гбайт — от 6 500 рублей;

двухканальные комплекты DDR4 на 16 Гбайт — от 7 500 рублей;

двухканальные комплекты DDR4 на 32 Гбайт — от 15 500 рублей;

модули DDR5 на 16 Гбайт — от 11 000 рублей;

модули DDR5 на 24 Гбайт — от 20 000 рублей;

модули DDR5 на 32 Гбайт — от 20 000 рублей;

двухканальные комплекты DDR5 на 32 Гбайт — от 22 000 рублей;

двухканальные комплекты DDR5 на 64 Гбайт — от 41 000 рублей.

Думаю, вы заметили, что в приведенном списке оперативная память разделена только на тип (поколение) и объем. В декабре нет никакой необходимости копаться в различных стандартах компьютерных «мозгов». Например, в партнерском магазине вы легко найдете в продаже комплекты DDR5-5600 и DDR5-6400 по одинаковой цене. За месяц-другой ситуация несколько раз изменится, уверен. Так что о какой-либо системности и тем более стабильности речи не идет.

Действуем проще: при прочих равных характеристиках берем тот товар, который стоит меньше в магазине вашего города. И не забываем основное правило при выборе ОЗУ: главное — объем. Подробнее об этом можно прочитать в статье «Компьютер месяца, спецвыпуск. Закат эпохи: пора ли хоронить DDR4-память и поддерживающие ее игровые платформы?». Для одного из экспериментов я взял 18 игр, задействовал максимальное или приближенное к этому качество графики — в том числе с использованием трассировки лучей, но без активации современных методов апскейлинга. Результатом оказался максимальный показатель загрузки, зафиксированный после 10 минут произвольного игрового процесса. Среди прочих программ при запуске игр активными были клиенты Steam, Epic Games Launcher, UBISOFT CONNECT и VK Play. Оказалось, все 18 приложений потребляли больше 8 Гбайт ОЗУ, а шесть из них (вместе с Windows, ее службами и игровыми клиентами) перешагнули отметку в 16 Гбайт. Рекордсменом же стала Hogwarts Legacy, «сожравшая» больше 20 Гбайт памяти. При этом изменение разрешения незначительно изменило потребление ОЗУ, снижение качества графики — тоже.

Надо понимать, что современные игровые движки очень любят размещать все необходимые данные в памяти компьютера, будь то DRAM или VRAM. То, что шесть из восемнадцати игр потребляют больше 16 Гбайт ОЗУ, совершенно не означает, что вся эта память нужна игре в данный момент времени. Тестирование производительности показало, что только в Atomic Heart, Alan Wake 2 и Hogwarts Legacy наблюдалось заметное снижение кадровой частоты, связанное с нехваткой «мозгов».

К чему это я? Да к тому, что откат в сборках к 16 Гбайт ОЗУ в большинстве случаев не станет для той или иной конфигурации «смертельным» приговором. Хотя приятного в таком даунгрейде мало, согласен.

В связи с нестабильностью на рынке оперативной памяти в таблицах не указаны примеры рекомендованных модулей и комплектов ОЗУ с их полным названием — приведена лишь общая информация и стоимость, зафиксированная на момент написания статьи. Полагаю, сейчас указание точного названия устройств только запутает читателей. Так, в ноябре в оптимальной сборке рекомендовался двухканальный набор Patriot Memory PVV532G640C32K — на момент написания статьи партнерский магазин просил за него 14 500 рублей. Но к концу месяца стоимость этого кита увеличилась вдвое. Учитывайте этот момент, изучая таблицы «Компьютера месяца», пожалуйста.

Это же правило в «Компьютере месяца» введено и в отношении твердотельных накопителей. Их стоимость тоже пошла на взлет.

Вообще, следом за ОЗУ серьезно подорожают не только SSD, но и видеокарты. На днях AMD уведомила своих партнеров о скором повышении цен на все новые графические ускорители «как минимум на 10 %». Как и прочие производители, «красные» тоже переложат все издержки на плечи потребителей — мы такое уже проходили во времена майнинг-бума, если помните. Представители AMD утверждают, что повышение цен коснется только новых моделей. То есть пройдет некоторое время, прежде чем видеокарты заметно подорожают. Вот вам и ответ на вечный вопрос: ждать лучших времен/снижения цены/более выгодных предложений/нового железа/у моря погоды (нужное — подчеркнуть) или действовать прямо сейчас?

К слову, анонс серии GeForce RTX 50 SUPER перенесен на конец 2026 года или даже начало 2027 года — до лучших времен, в общем. Отличительной и главной особенностью новинок NVIDIA станет использование 3-гигабайтных чипов памяти стандарта GDDR7. Так, GeForce RTX 5060 SUPER получит 12 Гбайт VRAM, а GeForce RTX 5070 SUPER — все 18 Гбайт. Звучит круто, аппетитно и многообещающе, но всю правду мы узнаем еще очень нескоро.

Думаю, возврат к массовой платформе AM4 не требует каких-либо пояснений — подробностей про сборки с чипами поколения Zen 3 в «Компьютере месяца» предостаточно. А вот для LGA1700, пожалуй, стоит сделать небольшое дополнение. Так, обратимся к статье «Компьютер месяца, спецвыпуск: всё об апгрейде игровых ПК и его необходимости». Смотрите, сборка с Core i5-12400F, GeForce RTX 4060 и памятью DDR4-3600 отстает от схожей системы с ОЗУ стандарта DDR5-6400 в играх в разрешении Full HD в среднем на 1-3 %. В разрешении WQHD разница между конфигурациями колеблется около 0,2-0,5 %. Смена GeForce RTX 4060 на GeForce RTX 4070 Ti SUPER увеличивает разницу в производительности сборок на 8-9 % в разрешении Full HD и на 5-7 % — в WQHD. Вот и получается, что, с одной стороны, если вы собираете недорогую систему (по типу базовой сборки «Компьютера месяца»), то смело можете сэкономить на матплате и оперативной памяти. В августе разница составляла символические 1 500 рублей — однако в декабре она доходит уже до 10-15 тысяч рублей в зависимости от того, какие прочие комплектующие выбраны.

В ноябре компания Valve представила свою очередную игровую консоль Steam Machine. Фактически речь идет о мини-ПК с предустановленной операционной системой SteamOS. В основе «паровой машины» лежит неназванный 6-ядерный центральный процессор AMD, основанный на микроархитектуре Zen 4. Тактовая частота ядер достигает 4,8 ГГц, а энергопотребление не превышает 30 Вт. В сборке установлено 16 Гбайт ноутбучной ОЗУ стандарта DDR5 и твердотельный накопитель на 512 Гбайт или 2 Тбайт. Оперативную память и SSD в мини-ПК Valve можно заменить самостоятельно.

Самое главное в Steam Machine — это графика. В финальной сборке консоли установят дискретную карту с чипом RDNA 3 с 28 вычислительными блоками и 8 Гбайт видеопамяти стандарта GDDR6. Тактовая частота GPU достигает 2,5 ГГц, а уровень энергопотребления — всего 110 Вт. По всей видимости, речь идет о модификации Radeon RX 7600 с упрощенным (как по количеству блоков Compute Unit, так и по потребляемой мощности) GPU. Наши последние тесты показывают, что в разрешении Full HD в играх без трассировки лучей «семь тысяч шестисотая» отстает от Arc B580, GeForce RTX 5060 и Radeon RX 9600 XT 16 Гбайт на 6, 13 и 29 % соответственно. Выходит, Steam Machine окажется еще медленнее. Уже понятно, что у приставки Гейба Ньюэлла будут большие проблемы с движком Unreal Engine 5 и трассировкой лучей, к тому же разработчики давно перестали баловать геймеров качественной оптимизацией игрового кода. С другой стороны, на один такой ААА-проект в Steam найдется 10 интереснейших и захватывающих тайтлов с графикой попроще — в том числе и былых лет.

Эксперты подсчитали, что себестоимость Steam Machine превышает 400 долларов США. В Valve подтвердили, что не будут продавать консоль в ущерб собственному кошельку. С учетом всех последних событий рекомендованная розничная стоимость базовой версии «стимбокса» будет немаленькой — блогеры говорят о ценнике в 700 долларов США.

Собрать аналог Steam Machine самостоятельно прямо сейчас, обладая схожим бюджетом, труда не составит.

Варианты модификации базовой сборки AMD Intel Дешевле Смена видеокарты на: AMD Radeon RX 7600, 8 Гбайт GDDR6 -7 500 руб. AMD Radeon RX 7600, 8 Гбайт GDDR6 -7 500 руб. Дополнительно: • установка 16 Гбайт ОЗУ -7 000 руб. • установка 16 Гбайт ОЗУ -7 000 руб. Итоговая цена сборки и заметки • падение производительности в играх без трассировки лучей на 34 % (в сравнении с GeForce RTX 5060) 68 000 руб. • падение производительности в играх без трассировки лучей на 34 % (в сравнении с GeForce RTX 5060) 69 500 руб. Дороже Смена видеокарты на: AMD Radeon RX 9060 XT, 16 Гбайт GDDR6 +18 500 руб. AMD Radeon RX 9060 XT, 16 Гбайт GDDR6 +18 500 руб. Итоговая цена сборки и заметки • увеличение производительности в играх на 16 % (в сравнении с GeForce RTX 5060) 101 000 руб. • увеличение производительности в играх на 16 % (в сравнении с GeForce RTX 5060) 102 500 руб. Альтернатива (Китай, б/у, перекупы) Смена процессора на: AMD Ryzen 7 5700X, 8 ядер и 16 потоков, 3,4 (4,6) ГГц, 32 Мбайт L3, AM4, OEM +1 000 руб. Intel Core i5-13400F, 6+4 ядер и 16 потоков, 2,5 (4,6) ГГц, 20 Мбайт L3, LGA1700, OEM +1 000 руб. Смена видеокарты на: б/у NVIDIA GeForce RTX 3080, 10 Гбайт GDDR6X -4 500 руб. б/у NVIDIA GeForce RTX 3080, 10 Гбайт GDDR6X -4 500 руб. Итоговая цена сборки и заметки • увеличение производительности в играх на 20 % (в сравнении с GeForce RTX 5060) 79 000 руб. • увеличение производительности в играх на 20 % (в сравнении с GeForce RTX 5060) 80 500 руб.

Критерии:

Конфигурации подходят для современных ААА-игр в нативном разрешении 1920 × 1080 и 1920 × 1200 пикселей с использованием преимущественно максимального качества графики и трассировки лучей.

Конфигурации подходят для современных ААА-игр в нативном разрешении 2560 × 1080, 2560 × 1440 и 2560 × 1600 пикселей с использованием преимущественно очень высокого и максимального качества графики, но без трассировки лучей.

Право, писать двенадцатый выпуск «Компьютера месяца» оказалось тяжелее всего. Нет, не из-за возникшего дефицита памяти или накопившейся за год усталости. Просто за последние 11 месяцев мы обсудили все, что связано с оптимальной сборкой. Например, в ноябре я подробно разобрал, на что рассчитывать владельцу такой конфигурации в плане игровой производительности. И что будет, если сэкономить на видеокарте или же заменить одну массовую платформу другой.

В ноябре на нашем сайте вышел большой сравнительный тест под названием «Лучший процессор за 20 тысяч рублей». В испытаниях приняли участие все чипы, которые мы часто обсуждаем в оптимальной сборке, — и даже чуточку больше. Мой коллега Илья показал, что лучшими «камнями» для работы в данной ценовой категории стали модели Core i5-14600KF и Core i5-13600KF. Последний, например, опережает Core i7-12700KF в среднем на 4 %. Такая разница обусловлена более высокими частотами P-ядер и их более современной микроархитектурой. Хотя у Core i7-12700KF, как мы знаем, на два P-ядра больше. Превосходство Core i5-14600KF и Core i5-13600KF над Ryzen 7 7700 составило 13 и 9 % в среднем.

В играх в разрешении Full HD, используя в стендах видеокарту GeForce RTX 5090, мы получили следующие результаты:

опять быстрее всех оказались сборки с Core i5-13600KF и Core i5-14600KF — между системами с этими чипами зафиксирована символическая разница в 1 % в пользу старшей модели;

Ryzen 5 9600X оказался медленнее Core i5-13600KF на 4 %;

Core i7-12700KF и Ryzen 7 7700 — на 6 %;

Ryzen 5 7600X — на 9 %;

Core Ultra 5 225F — на 15 %;

Ryzen 7 5800X — на 24 %.

Очевидно, вооружившись GeForce RTX 5070, ощутимую (заметную) разницу между различными конфигурациями будет тяжелее найти. Плюс оптимальная сборка рекомендуется для игр в разрешении WQHD. Следовательно, в этой категории мы смело можем сэкономить на процессоре — взять народный Ryzen 5 7500F, например. С учетом дефицита памяти такая замена CPU выглядит обоснованно и логично. При этом в одном из выпусков «Компьютера месяца» я рассказывал, что GeForce RTX 6070 (GeForce RTX 7070, вероятно, тоже) не предложит игровой производительности на уровне GeForce RTX 5090. А еще ждать новинку придется долго: если NVIDIA действительно выпустит серию GeForce RTX 50 SUPER, то поколение GeForce RTX 60 появится на прилавках магазинов в лучшем случае в конце 2027 года. Значит, используемые в «Компьютере месяца» массовые платформы еще долгое время будут актуальны.

В июле я рассказал, по какому принципу выбираются блоки питания, корпуса и процессорные системы охлаждения для наших сборок. В ноябре на нашем сайте вышел обзор корпуса Chieftec Night Hunter, который тестовая лаборатория тоже рекомендует для покупки. Устройство привлекло внимание — неожиданно — отсутствием какой-либо подсветки. При этом перед вами вместительный корпус, позволяющий устанавливать процессорные кулеры высотой до 178 мм и видеокарты длиной до 425 мм. Night Hunter укомплектован четырьмя 140-мм вентиляторами. Пылевых фильтров — столько же, и в целом перед вами хорошо продуваемый, строгий MESH-корпус, на базе которого можно собрать игровую систему практически любой сложности, но без претензий на установку большого количества жестких дисков.

Варианты модификации оптимальной сборки Дешевле Смена видеокарты на: NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti, 16 Гбайт GDDR7 -12 000 руб. NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti, 16 Гбайт GDDR7 -12 000 руб. Итоговая цена сборки и заметки • падение производительности в играх на 40 % (в сравнении с GeForce RTX 5070) 120 500 руб. • падение производительности в играх на 40 % (в сравнении с GeForce RTX 5070) 125 500 руб. Дороже Смена процессора на: AMD Ryzen 7 7700, 8 ядер и 16 потоков, 4,7 (5,3) ГГц, 32 Мбайт L3, AM5, OEM +8 000 руб. Intel Core i5-14600KF, 6+8 ядер и 20 потоков, 3,5 (5,3) ГГц, 24 Мбайт L3, LGA1700, OEM +5 000 руб. Дополнительно: • покупка более качественной матплаты на базе чипсета B650E/B850 +4 000 руб. • покупка более качественной матплаты на базе чипсета B660/B760;

• покупка более эффективного кулера +5 000 руб. Итоговая цена сборки и заметки • сборка готова к апгрейду центрального процессора (Ryzen 7 9800X3D) и видеокарты (GeForce RTX 5080) 144 500 руб. • сборка готова к апгрейду центрального процессора (Core i7-14700KF) и видеокарты (GeForce RTX 5080) 147 500 руб. Альтернатива (Китай, б/у, перекупы) Смена процессора на: AMD Ryzen 7 7700, 8 ядер и 16 потоков, 4,7 (5,3) ГГц, 32 Мбайт L3, AM5, OEM +2 500 руб. Intel Core i5-14600KF, 6+8 ядер и 20 потоков, 3,5 (5,3) ГГц, 24 Мбайт L3, LGA1700, OEM +500 руб. Смена видеокарты на: б/у GeForce RTX 4070 Ti SUPER, 16 Гбайт GDDR6X -2 000 руб. б/у GeForce RTX 4070 Ti SUPER, 16 Гбайт GDDR6X -2 000 руб. Дополнительно: нет необходимости 0 руб. • покупка более качественной матплаты на базе чипсета B660/B760;

• покупка более эффективного кулера +5 000 руб. Итоговая цена сборки и заметки • увеличение производительности в играх на 15 % (в сравнении с GeForce RTX 5070) 133 000 руб. • увеличение производительности в играх на 15 % (в сравнении с GeForce RTX 5070) 141 000 руб.

Критерии:

Конфигурации подходят для современных ААА-игр в нативном разрешении 1920 × 1080, 1920 × 1200, 2560 × 1080, 2560 × 1440, 2560 × 1600 и 3440 × 1440 пикселей с использованием преимущественно максимального качества графики и трассировки лучей.

Конфигурации подходят для современных ААА-игр в разрешении 3840 × 2160 пикселей с использованием преимущественно высокого и максимального качества графики вкупе с технологиями апскейлинга.

Сборки готовы к апгрейду центрального процессора и видеокарты.

В былые времена нередко в комментариях к «Компьютеру месяца» раздавались призывы использовать в продвинутой сборке как можно более быстрые комплекты оперативной памяти. К сожалению, на неопределенный срок они прекратятся. Если говорить коротко, то стандартные наборы ОЗУ, работающие на эффективной частоте 6000 или 6400 МГц, энтузиастов не устраивали. Пытаясь угодить всем, в сытые времена я нередко рекомендовал комплекты объемом 48 Гбайт — они и хорошо разгоняются, и недурно поддаются настройке задержек.

В тестовой лаборатории досконально изучены возможности современной DDR5-памяти. За последние два года на нашем сайте вышло большое количество поучительных статей. Вот небольшой их перечень:

К сожалению, не все материалы теперь актуальны. Тем не менее в статье «Компьютер месяца, спецвыпуск: 10 тезисов о том, как лучше собрать по-настоящему мощный игровой ПК» наглядно показано, как тот или иной набор ОЗУ сказывается на производительности продвинутой сборки вместе с видеокартой уровня GeForce RTX 5070 Ti.

Так, для платформы AM5 лучше подходит память с низкими таймингами. Напомню, что процессоры серий Ryzen 7000 и Ryzen 9000 собираются из полупроводниковых кристаллов двух типов: CCD-чиплетов (Core Complex Die), в которых размещаются вычислительные ядра, и чиплета IOD (I/O Die), отвечающего за работу всех внешних интерфейсов. Контроллер памяти, согласно этому подходу, располагается в IOD, то есть фактически он отделен от ядер. Такое физическое отдаление требует связи чиплетов специальной шиной Infinity Fabric, верхняя граница частоты которой составляет 2000-2100 МГц. Контроллер памяти чипов Ryzen в большинстве случаев «тянет» реальную частоту не выше 3000-3200 МГц. Выход за эти границы снижает частоту контроллера до 2000 МГц из-за переключения в режим тактования с делителем 1:2 — процессоры с быстрой оперативной памятью работают медленнее.

Вот и получается, что ощутимого прироста производительности реально достичь путем снижения основных и дополнительных (вторичных и третичных) задержек. Для тестирования я взял комплект DDR5-6400 (32-39-39-84) объемом 32 Гбайт. После настройки основные тайминги были снижены до значений 30-37-37-49, вторичные и третичные — тоже, что привело к снижению латентности с 77,7 до 65,9 нс. После проведенных манипуляций с ОЗУ система с Ryzen 7 7800X3D и GeForce RTX 5070 Ti стала быстрее в среднем на 4 % в разрешении Full HD и на 3 % — в WQHD. Тестирование проводилось в 14 играх, обладающих высокими системными требованиями.

В отличие от AMD Ryzen, чипы Intel Core разных поколений лучше реагируют на увеличение эффективной частоты модулей. Впрочем, разгон комплекта DDR5-6400 (32-39-39-84) до DDR5-7800 (36-48-48-60) увеличил кадровую частоту на 4 % в разрешении Full HD и на 2 % — в WQHD. В стенде использовался 20-ядерный Core i7-14700KF.

В некоторых случаях от этого действия есть толк: например, если вы играете в популярные онлайн-проекты, в которых важен высокий FPS и плавная картинка. Тогда, да, есть смысл поиграться с настройкой таймингов. В остальных случаях я не вижу мотивации задумываться над выбором ОЗУ и его настройкой. В условиях тотального дефицита памяти — тем более.

Нередко в продвинутую сборку сватают SSD с интерфейсом PCI Express 5.0. Однако наличие самой быстрой шины — не показатель общего быстродействия устройства. Как работают видеокарты с интерфейсом PCI Express 5.0 на материнских платах с PCI Express 4.0 и даже PCI Express 3.0, мы рассматривали в прошлом выпуске. В октябре на нашем сайте вышел обзор твердотельного накопителя Crucial P510. Устройство поддерживает стандарт PCI Express 5.0 и обладает высокими устойчивыми скоростями последовательных чтения и записи: 11000 и 9500 Мбайт/с. DRAM-буфера — нет, и его отсутствие в дизайне SSD является слабым местом в архитектуре, потому что примененному в основе P510 контроллеру Phison E31T явно не хватает мощности и программных оптимизаций. В итоге твердотельный накопитель Crucial выполняет базовые сценарии по запуску игр не лучше многих SSD с PCI Express 4.0, значительно отставая от решений с интерфейсом PCI Express 5.0 и DRAM-буфером.