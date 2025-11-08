Выход видеокарт GeForce RTX 50 Super не отменяется, но переносится на лучшие времена

Видеокарты Nvidia GeForce RTX 50 серии Super на чипах Blackwell не появятся в первой половине 2026 года — их придётся подождать до III квартала будущего года, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на появившиеся утечки. Ранее утверждалось, что выход RTX 50 Super может быть отменён, но новые данные не столь категоричны — речь якобы идёт лишь о сдвиге сроков выпуска на пару кварталов.

Отличительной особенностью видеокарт Nvidia GeForce RTX 50 улучшенной серии Super обещает стать память GDDR7 на чипах по 3 Гбайт. Первоначально предполагалось, что компания анонсирует их на выставке CES 2026 в начале года, а продажи видеокарт новой серии должны были стартовать через несколько недель. Однако авторитетный инсайдер MEGAsizeGPU сообщил, что компания перенесла их выпуск на вторую половину года — информация от него может означать, что для занимающихся непосредственным выпуском видеокарт партнёров Nvidia это тоже стало сюрпризом.

По одной из версий, причиной решения стал дефицит чипов GDDR7 увеличенной ёмкости — компания так и не заключила контрактов на достаточный объём их поставок. Косвенным тому подтверждением, утверждает источник, станет грядущая нехватка видеокарт Nvidia GeForce RTX 5060 Ti с 16 Гбайт памяти GDDR7. С другой стороны, оснований называть происходящее задержкой или переносом выхода моделей серии Super было бы некорректно, потому что Nvidia нигде не говорила о сроках их появления, даже неофициально. Обычно за месяц или два до этого момента компания выпускает документ под названием GeForce Product Embargo, и пока в отношении видеокарт GeForce RTX 50 серии Super он ещё не появлялся.