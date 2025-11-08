Сегодня 08 ноября 2025
Новости Hardware

Выход видеокарт GeForce RTX 50 Super не отменяется, но переносится на лучшие времена

Видеокарты Nvidia GeForce RTX 50 серии Super на чипах Blackwell не появятся в первой половине 2026 года — их придётся подождать до III квартала будущего года, сообщает VideoCardz.com со ссылкой на появившиеся утечки. Ранее утверждалось, что выход RTX 50 Super может быть отменён, но новые данные не столь категоричны — речь якобы идёт лишь о сдвиге сроков выпуска на пару кварталов.

Источник изображения: BoliviaInteligente / unsplash.com

Отличительной особенностью видеокарт Nvidia GeForce RTX 50 улучшенной серии Super обещает стать память GDDR7 на чипах по 3 Гбайт. Первоначально предполагалось, что компания анонсирует их на выставке CES 2026 в начале года, а продажи видеокарт новой серии должны были стартовать через несколько недель. Однако авторитетный инсайдер MEGAsizeGPU сообщил, что компания перенесла их выпуск на вторую половину года — информация от него может означать, что для занимающихся непосредственным выпуском видеокарт партнёров Nvidia это тоже стало сюрпризом.

По одной из версий, причиной решения стал дефицит чипов GDDR7 увеличенной ёмкости — компания так и не заключила контрактов на достаточный объём их поставок. Косвенным тому подтверждением, утверждает источник, станет грядущая нехватка видеокарт Nvidia GeForce RTX 5060 Ti с 16 Гбайт памяти GDDR7. С другой стороны, оснований называть происходящее задержкой или переносом выхода моделей серии Super было бы некорректно, потому что Nvidia нигде не говорила о сроках их появления, даже неофициально. Обычно за месяц или два до этого момента компания выпускает документ под названием GeForce Product Embargo, и пока в отношении видеокарт GeForce RTX 50 серии Super он ещё не появлялся.

