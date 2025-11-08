Сегодня 08 ноября 2025
Nvidia может отменить серию видеокарт GeForce RTX 5000 Super из-за дефицита GDDR7

Из-за дефицита чипов памяти GDDR7, вызванного растущим спросом на компоненты для искусственного интеллекта (ИИ), Nvidia, по слухам, может отменить выпуск серии видеокарт GeForce RTX 5000 Super или значительно повысить их стоимость. По сообщению Tom's Hardware со ссылкой на данные инсайдера Uniko’s Hardware, спрос на компоненты для ИИ перенаправил производственные мощности ключевых поставщиков в сторону более прибыльных решений, что может оставить потребительский сегмент без необходимых ресурсов.

Источник изображения: SK hynix

Существующие модели видеокарт GeForce RTX 50-й серии используют чипы памяти GDDR7 ёмкостью 2 Гбайт, тогда как ожидаемую серию Super предполагалось оснастить 3-гигабайтными чипами GDDR7. Однако производственные мощности ведущих производителей памяти, таких как Samsung и Micron, в значительной мере задействованы под нужды ИИ-индустрии. В этих условиях Nvidia может сохранить имеющиеся запасы чипов ёмкостью 3 Гбайт для профессиональных GPU с более высокой маржой, таких как GeForce RTX Pro 6000.

Несмотря на то, что производство памяти GDDR7 продолжает наращиваться, ожидается, что свободные мощности будут поглощены производителями ИИ-ускорителей различных формфакторов, включая решения китайских компаний. Также остаётся открытым вопрос, будут ли такие компании, как Samsung и SK hynix, активно выделять производственные линии для GDDR7, если они могут адаптировать их под выпуск памяти HBM, которая приносит значительно более высокую прибыль.

Следует отметить, что Nvidia ещё официально не анонсировала серию GeForce RTX 5000 Super. Тем не менее, согласно слухам, эти карты должны были прийти на смену существующим GeForce RTX 5070, RTX 5070 Ti и RTX 5080 и потенциально способствовать снижению цен на них за счёт расширения модельного ряда. Однако в текущей ситуации появление новых моделей, если оно всё же состоится, может сопровождаться высокими рекомендованными ценами и крайне ограниченной доступностью — это тот сценарий, который уже неоднократно наблюдался при запуске топовых GPU как Nvidia, так и AMD. На европейском же рынке запасы флагманских видеокарт Nvidia уже постепенно истощаются, а цены продолжают расти.

Источник:

Теги: gddr7, nvidia, rtx, geforce rtx 5000, видеокарты
