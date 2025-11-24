Подорожание видеокарт неотвратимо: AMD уведомила о повышении цен, потому что ИИ съел всю память

Компания AMD уведомила своих партнёров о скором повышении цен на видеокарты «как минимум на 10 %». Резкий скачок спроса на память для растущей невероятными темпами инфраструктуры искусственного интеллекта привёл к дефициту всех типов памяти, включая память GDDR, используемую в видеокартах. AMD просто перекладывает высокую стоимость памяти на плечи потребителей.

«Постоянный рост цен на память привёл к значительному увеличению стоимости видеокарт. Источники в отрасли сообщают, что AMD, второй по величине производитель видеокарт, уведомил своих партнёров о втором повышении цен на всю свою линейку продукции. По оценкам, рост составит не менее 10 %», — сказано в отчёте аналитической компании UDN.

Запланированное AMD повышение цен коснётся только новых моделей. Это означает, что пройдёт некоторое время, прежде чем вырастут цены на видеокарты в розничных магазинах. Эксперты полагают, что тем, кто планирует купить графический процессор, не стоит откладывать покупку в долгий ящик.

Основной рост цен на графические процессоры придётся на первую половину 2026 года. Возможно, что текущие распродажи «Чёрной пятницы» могут стать последней возможностью приобрести графические процессоры по рекомендованной розничной цене (MSRP).