Сегодня 24 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Подорожание видеокарт неотвратимо: AMD у...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Подорожание видеокарт неотвратимо: AMD уведомила о повышении цен, потому что ИИ съел всю память

Компания AMD уведомила своих партнёров о скором повышении цен на видеокарты «как минимум на 10 %». Резкий скачок спроса на память для растущей невероятными темпами инфраструктуры искусственного интеллекта привёл к дефициту всех типов памяти, включая память GDDR, используемую в видеокартах. AMD просто перекладывает высокую стоимость памяти на плечи потребителей.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

«Постоянный рост цен на память привёл к значительному увеличению стоимости видеокарт. Источники в отрасли сообщают, что AMD, второй по величине производитель видеокарт, уведомил своих партнёров о втором повышении цен на всю свою линейку продукции. По оценкам, рост составит не менее 10 %», — сказано в отчёте аналитической компании UDN.

Запланированное AMD повышение цен коснётся только новых моделей. Это означает, что пройдёт некоторое время, прежде чем вырастут цены на видеокарты в розничных магазинах. Эксперты полагают, что тем, кто планирует купить графический процессор, не стоит откладывать покупку в долгий ящик.

Основной рост цен на графические процессоры придётся на первую половину 2026 года. Возможно, что текущие распродажи «Чёрной пятницы» могут стать последней возможностью приобрести графические процессоры по рекомендованной розничной цене (MSRP).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Xiaomi предупредила, что смартфоны значительно подорожают в 2026 году — виноват снова ИИ
Производители памяти задерживают выпуск новых комплектов DRAM до следующего года на фоне дефицита и роста цен
Phison предупредила, что надо готовиться к долгосрочному росту цен на SSD из-за дефицита флеш-памяти
iPhone Air оказался мало кому нужен: продажи идут в три раза хуже, чем ожидала Apple
Инженеры стали дефицитнее чипов: даже щедрые бонусы TSMC и SK hynix не спасают от кадрового голода
По итогам третьего квартала выручка поставщиков полупроводниковых компонентов впервые превысила $200 млрд
Теги: рост цен, графические процессоры, amd, память
рост цен, графические процессоры, amd, память
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Приложение для вайб-кодинга LingGuang стало хитом: 1 млн скачиваний за четыре дня
Учёные впервые создали полностью синтетическую ткань мозга — вообще без биологических компонентов
Китай подключил второй энергоблок АЭС «Чжанчжоу» — крупнейшей станции с реакторами «Хуалун-1»
Инженеры стали дефицитнее чипов: даже щедрые бонусы TSMC и SK hynix не спасают от кадрового голода
Выбираем в «Чёрную пятницу» гаджеты от партнёров 3DNews
Дископанковый шутер RetroSpace в духе System Shock получил новый геймплейный трейлер и сроки выхода 19 мин.
Meta «похоронила» исследование о вреде соцсетей — теперь в суде ответят и она, и TikTok, и Google 50 мин.
«Вот и поиграли»: российский MMO-шутер Pioner выйдет 16 декабря в раннем доступе Steam, но не для России и Беларуси 2 ч.
Российская служба каталогов ALD Pro дополнилась ИИ-помощником для системных администраторов 2 ч.
Амбициозный шутер Ferocious отправит игроков выживать и управлять динозаврами — геймплейный трейлер и дата выхода 6 ч.
Онлайн-опросам грозит коллапс: ИИ научился почти идеально имитировать человека и накручивать нужные ответы 7 ч.
Игра по-крупному: CD Projekt Red сосредоточится на блокбастерах и перестанет выпускать ответвления вроде «Гвинта» 7 ч.
Цукерберг и топ-менеджеры Meta откупились от иска на $8 млрд за слив данных миллионов пользователей 9 ч.
Звезда загадочного хоррора OD от Кодзимы не дожил до возобновления съёмок 9 ч.
«Чёрная пятница» в «Пассворке»: скидка 50 % на корпоративный менеджер паролей 10 ч.
Подорожание видеокарт неотвратимо: AMD уведомила о повышении цен, потому что ИИ съел всю память 14 мин.
На китайском чёрном рынке начали торговать инженерными образцами Intel Panther Lake — и они работают 40 мин.
«Яндекс» запустил роботизированную доставку в Санкт-Петербурге 2 ч.
Nokia инвестирует $4 млрд в производство и исследования в США 2 ч.
PLDT оснастит базовые станции роборуками и ИИ, чтобы оптимизировать покрытие сети в реальном времени 4 ч.
IXcellerate построит в Московском регионе кампус на 130 МВт для размещения двух новых ЦОД 4 ч.
Технологии тысячеядерного RISC-V-ускорителя Esperanto будут переданы в open source 5 ч.
Intel может приложить руку к будущим процессорам Apple и Qualcomm, но не к производству кристаллов 5 ч.
iPhone Air оказался мало кому нужен: продажи идут в три раза хуже, чем ожидала Apple 6 ч.
Дефицит не страшен: Lenovo запаслась памятью до конца 2026 года и обещает пока не повышать цены 7 ч.