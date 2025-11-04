Сегодня 04 ноября 2025
Новости Hardware

Оперативная память дорожает быстрее золота — ИИ разогнал рост цен на DRAM до 171 % за год

Цены на чипы DRAM продолжают стремительно расти из-за непомерного спроса со стороны индустрии искусственного интеллекта. Издание Commercial Times сообщает, что контрактные цены на DRAM выросли на целых 171,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по состоянию на третий квартал 2025 года. Более того, динамика роста цен на память DRAM превзошла недавний рост цен на золото.

Источник изображения: Corsair

Источник изображения: Corsair

Председатель совета директоров Adata Чэнь Либай (Chen Libai) заявил, что четвёртый квартал 2025 года ознаменует начало масштабного «бычьего» рынка DRAM — состояния, при котором цены продолжат расти. По его мнению, в 2026 году, вероятно, будет наблюдаться серьёзный дефицит DRAM.

Значительный рост цен на память стал постоянной темой в отрасли в 2025 году. В конце прошлого месяца аналитики спрогнозировали рост цен до 50 % в четвёртом квартале 2025 года, что превысило прогноз 30-процентного роста со стороны покупателей данной продукции. В сентябре наблюдался рост контрактных цен на чипы NAND и DRAM на 15–20 %. Всё это (и многое другое) в совокупности привело к колоссальному росту контрактных цен на DRAM на 171,8 % в годовом исчислении. Потребуется время, чтобы этот рост полностью отразился на розничном рынке, однако первые признаки уже наблюдаются — и в ближайшие месяцы тенденция будет только усиливаться.

Проблема для потребителей заключается в том, что производители памяти смещают приоритеты в пользу типов памяти, ориентированных на центры обработки данных (RDIMM и HBM), и в результате сокращают выпуск модулей DDR5, предназначенных для обычных пользователей.

Текущие цены на модули памяти для настольных ПК уже отражают острый дефицит чипов, с которым сталкивается отрасль. Портал Tom’s Hardware приводит пример крупного американского ритейлера Newegg, у которого цены на стандартные планки памяти DDR5 выросли примерно вдвое по сравнению с тем, что было всего несколько месяцев назад. Например, сейчас комплект двухканальной памяти Corsair Vengeance RGB DDR5-6000 МТ/с (2×16 Гбайт) продаётся на Newegg за $183. Если посмотреть историю цен на агрегаторе PCPartPicker, то в июле этот же комплект стоил всего $91.

Цены растут не только на чипы DRAM, но также на флеш-память NAND и даже на жёсткие диски. Всё это вызвано высоким спросом со стороны производителей серверов для ИИ. Эксперты предполагают, что эта ценовая тенденция сохранится как минимум на ближайшие четыре года. Контракты именно такой продолжительности уже заключили производители оборудования для ИИ с ведущими поставщиками памяти, такими как Samsung и SK hynix.

Источник:

Теги: dram, чипы, память, производство микросхем, дефицит
