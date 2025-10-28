Цены на серверную DRAM подскочили на 50 % из-за дефицита — выполняется лишь 70 % заказов

Цепочка поставок DRAM перегружена и серверная память принимает на себя удар в первую очередь. Крупные американские и китайские гиперскейлеры сейчас получают лишь 70 % заказанной ими серверной памяти, несмотря на 50-процентное повышение контрактных цен в четвёртом квартале. Основной причиной дефицита серверной DRAM стал продолжающий бум ИИ, причём спрос растёт не только на передовую HBM, но и на обычные модули DDR5.

Даже крупнейшие заказчики не могут получить необходимого количества памяти. Спотовые цены резко выросли с конца сентября, и, как сообщается, несколько ведущих поставщиков отказываются предоставлять котировки на октябрьские поставки. Модули DDR5 ёмкостью 16 Гбайт, которые в прошлом месяце торговались по цене от $7 до $8, теперь стоят около $13, ожидается, что их доступность к ноябрю ещё больше сократится.

Остальным участникам рынка приходится ещё хуже. Канальные дистрибьюторы и небольшие OEM-производители сообщают, что уровень выполнения заказов на память приближается к 35–40 %. Гиперскейлеры опустошают склады производителей, а менее приоритетные клиенты вынуждены переходить на спотовый рынок или ждать, пока мощности производителей освободятся в 2026 году.

Micron на встрече с инвесторами назвала рынок DRAM «напряжённой отраслью» и спрогнозировала, что рост предложения будет отставать от спроса до конца следующего года. Недавняя корректировка цен Samsung подтвердила смену приоритетов: компания подняла цены на серверные SSD на 35 %, а контрактные ставки на память — на 50 %, ссылаясь на устойчивый спрос со стороны корпоративных клиентов и облачных сервисов.

Аналитическая компания TrendForce предупреждает о возможной заморозке котировок на некоторые модули, поскольку китайские поставщики переходят на посуточное ценообразование, чтобы избежать заключения невыгодных сделок. Это приводит к постепенному росту розничных цен на DDR5, без каких-либо признаков стабилизации до конца года.

Тем временем, цены на DDR4 медленно снижаются. Китайская Nanya Technology недавно заявила, что стандартная память DDR4 занимает всего 20 % от общего рынка DRAM и больше не является приоритетной для массового производства.