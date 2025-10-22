Сегодня 22 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Рост цен на память продолжается — NAND н...
реклама
Новости Hardware

Рост цен на память продолжается — NAND начала обгонять DRAM

Привыкший находиться в гуще событий полупроводниковой отрасли ресурс TrendForce продолжает регулярно отслеживать изменение цен на память. Первоначально именно в сегменте DRAM началось оживление спроса, вызванное бумом ИИ, но теперь память типа NAND дорожает даже более высокими темпами, в несколько раз превышающими динамику цен на рынке оперативной памяти.

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

По словам источника, за предыдущие семь дней торговля DDR4 и DDR5 заметно оживилась, поскольку покупатели начали подстраховываться от дальнейшего роста цен и покупать память на текущих уровнях. Средняя цена ходовых микросхем типа DDR4 за прошедшую неделю на рынке моментальных сделок в результате выросла на 9,86 %. В сегменте NAND стоимость некоторых кремниевых пластин с твердотельной памятью за неделю подскочила на 15–20 %.

В сегменте DRAM, как поясняет TrendForce, производители модулей памяти начали сдерживать реализацию продукции, рассчитывая позже продать её по более высоким ценам. Это дополнительно способствует повышению цен на оперативную память, но при этом объёмы продаж тоже росли на прошедшей неделе, поскольку производителям электроники важно поддерживать стабильные складские запасы комплектующих.

Источник изображения: TrendForce

Источник изображения: TrendForce

В сегменте NAND производители не стесняются поднимать цены, поэтому на срочном рынке они росли на величину до 15–20 % по сравнению с предыдущей неделей. Больше всего подорожали 512-гигабитные и 1-терабитные чипы памяти типа TLC. Ограничение предложения в сочетании с ожиданиями дальнейшего роста цен вызвало повышенную активность покупателей и в этом сегменте. Кремниевые пластины с микросхемами TLC по 512 гигабит выросли в цене на этой неделе на 27,96 % на рынке моментальных сделок, как сообщает TrendForce.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
За прошлую неделю цены на память DRAM подскочили в среднем на 5,4 % и это не предел
Kioxia: спрос на NAND будет расти на 20 % в год благодаря ИИ
DDR4 останется дефицитной — цены подскочат как минимум на 10 % в октябре
Японское античудо: как умирала полупроводниковая промышленность Страны восходящего солнца и что будет дальше
Китайская логистика будущего: 10 000 робофургонов уже курсируют по улицам и даже метро Шэньчжэня
Захваченная Нидерландами Nexperia восстановит поставки полупроводников только через несколько месяцев
Теги: dram, nand, trendforce, аналитика, производство микросхем
dram, nand, trendforce, аналитика, производство микросхем
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.