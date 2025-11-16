Производители памяти задерживают выпуск новых комплектов DRAM до следующего года на фоне дефицита и роста цен

Рост цен на микросхемы памяти популярных типов уже заставил производителей готовых модулей пересмотреть график вывода на рынок новых изделий. В частности, немецкое издание Hardwareluxx сообщило, что некоторые из них готовы подождать 2026 года, чтобы понять, каким образом изменятся розничные цены.

Как утверждает источник, речь идёт сразу о нескольких производителях комплектов оперативной памяти, хотя их имена и не раскрываются. Некоторые участники рынка, которые планировали представить новые наборы памяти в третьем или четвёртом кварталах текущего года, теперь готовы подождать до 2026 года. Мотивы при этом могут варьироваться: если кто-то наверняка собирается предложить новые комплекты памяти по более высоким ценам с целью заработать больше, то прочие сталкиваются с дефицитом микросхем памяти. Тем более, что многие производители модулей памяти сами необходимые для их комплектования микросхемы памяти не производят, а потому зависят от сторонних поставщиков.

Всё усугубляется тем, что производители памяти не собираются наращивать объёмы выпуска ради сдерживания цен, если опираться на имеющуюся информацию. Не исключено, что дефицит оперативной памяти при этом сохранится не только на протяжении всего 2026 года, но и перекинется как минимум на часть 2027 года. В японской рознице продавцы уже начали ограничивать продажи модулей оперативной памяти в одни руки, чтобы как-то обеспечивать равномерность распределения товара.

Дефицит микросхем памяти влияет не только на рынок модулей ОЗУ (DRAM). По слухам, он заставил Nvidia задуматься о сроках выхода обновлённого семейства GeForce RTX 50 Super. Производители смартфонов также ощущают на себе влияние роста цен на память, который вынуждает их поднимать цены на свою продукцию, а в некоторых случаях даже корректировать планы по её производству в сторону снижения объёмов. Представители SMIC считают, что в следующем году от дефицита памяти пострадает сегмент автомобильной и потребительской электроники.