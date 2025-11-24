Steam Machine дешёвой не будет: Valve не станет продавать мини-ПК себе в убыток по консольной модели

Представленный несколько недель назад компанией Valve мини-ПК Steam Machine не будет предлагаться по «субсидированной цене» — то есть система не будет дешевле себестоимости, как происходит с традиционными игровыми приставками. Об этом в интервью SkillUp рассказал инженер-программист Valve Пьер-Лу Гриффе (Pierre-Loup Griffais).

По словам Гриффе, Steam Machine не будет субсидироваться, как это происходит с игровыми консолями. Как известно, Sony, Microsoft и Nintendo нередко продавали свои приставки по цене ниже себестоимости, с лихвой окупая потери продажами игр. Но Valve так делать не будет, поскольку намерена напрямую конкурировать с настольными ПК. А это подразумевает более высокую цену устройства по сравнению с традиционными приставками.

«Нет, это больше соответствует тому, чего можно ожидать от текущего рынка ПК. Очевидно, наша цель — сделать его [Steam Machine] выгодным предложением при таком уровне производительности. Кроме того, есть функции, которые на самом деле очень сложно реализовать, если собирать игровой ПК самостоятельно из комплектующих. Такие факторы, как малый типоразмер, достигнутый нами уровень шума или его отсутствие действительно впечатляют. И мы рады, что люди смогут оценить тишину нашей системы. А также некоторые интеграционные функции, такие как HDMI CEC. Мы поработали с Bluetooth и беспроводной связью: четыре антенны, тщательно продуманная конструкция, обеспечивающая отличное взаимодействие с четырьмя Bluetooth-контроллерами», — рассказал Гриффе, отвечая на вопрос о ценовой политике и особенностях разработки Steam Machine.

Дизайнер Steam Deck Лоуренс Янг (Lawrence Yang) в том же интервью пояснил, что их цель — соответствовать текущему уровню рынка ПК, чтобы сборка игрового ПК с аналогичными характеристиками обошлась потребителю в ту же сумму. Однако собранная пользователем система, скорее всего, будет работать под управлением Windows, в то время как Steam Machine обладает преимуществами SteamOS (основанной на Linux), которая в большинстве случаев превзойдёт ОС Microsoft, утверждает Янг.

Valve не готова нести расходы авансом, чтобы потом получить прибыль только за счёт продажи игр. Производители консолей уже давно следуют этой модели, поскольку у всех них есть собственные закрытые торговые площадки для покупки игр, где они получают процент с каждой продажи. Кроме того, сервисы и подписки, такие как PlayStation Plus, ещё больше помогают заработать, поскольку пользователь привязан к этой экосистеме.

Steam, самый популярный магазин игр для ПК, принадлежит Valve, и компания также получает 30-процентную комиссию со всех продаж, что ставит её в один ряд с производителями консолей. Поэтому разумно было бы предположить, что Steam может стать ключом к субсидированию устройства, но вместо этого он позиционируется как «страховка» для Valve на тот случай, если Steam Machine потерпит неудачу и не найдёт отклика у потребителей.

Это интересная стратегия, которая показывает, как Valve относится к Steam Machine в её текущей линейке устройств: это не ещё одна Steam Deck — мини-ПК разработан для большого экрана. Учитывая рост цен на память и хранилища, понятно, почему компания до сих пор не объявила цену Steam Machine, а график выпуска/производства этого устройства означает, что растущий дефицит памяти DRAM и вызванный им рост цен ударят и по Valve.