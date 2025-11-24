Сегодня 24 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости barebone-системы, неттопы, all-in-one P... Steam Machine дешёвой не будет: Valve не...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Steam Machine дешёвой не будет: Valve не станет продавать мини-ПК себе в убыток по консольной модели

Представленный несколько недель назад компанией Valve мини-ПК Steam Machine не будет предлагаться по «субсидированной цене» — то есть система не будет дешевле себестоимости, как происходит с традиционными игровыми приставками. Об этом в интервью SkillUp рассказал инженер-программист Valve Пьер-Лу Гриффе (Pierre-Loup Griffais).

Источник изображения: Tom's Hardware

Источник изображения: Tom's Hardware

По словам Гриффе, Steam Machine не будет субсидироваться, как это происходит с игровыми консолями. Как известно, Sony, Microsoft и Nintendo нередко продавали свои приставки по цене ниже себестоимости, с лихвой окупая потери продажами игр. Но Valve так делать не будет, поскольку намерена напрямую конкурировать с настольными ПК. А это подразумевает более высокую цену устройства по сравнению с традиционными приставками.

«Нет, это больше соответствует тому, чего можно ожидать от текущего рынка ПК. Очевидно, наша цель — сделать его [Steam Machine] выгодным предложением при таком уровне производительности. Кроме того, есть функции, которые на самом деле очень сложно реализовать, если собирать игровой ПК самостоятельно из комплектующих. Такие факторы, как малый типоразмер, достигнутый нами уровень шума или его отсутствие действительно впечатляют. И мы рады, что люди смогут оценить тишину нашей системы. А также некоторые интеграционные функции, такие как HDMI CEC. Мы поработали с Bluetooth и беспроводной связью: четыре антенны, тщательно продуманная конструкция, обеспечивающая отличное взаимодействие с четырьмя Bluetooth-контроллерами», — рассказал Гриффе, отвечая на вопрос о ценовой политике и особенностях разработки Steam Machine.

Дизайнер Steam Deck Лоуренс Янг (Lawrence Yang) в том же интервью пояснил, что их цель — соответствовать текущему уровню рынка ПК, чтобы сборка игрового ПК с аналогичными характеристиками обошлась потребителю в ту же сумму. Однако собранная пользователем система, скорее всего, будет работать под управлением Windows, в то время как Steam Machine обладает преимуществами SteamOS (основанной на Linux), которая в большинстве случаев превзойдёт ОС Microsoft, утверждает Янг.

Характеристики Steam Machine. Источник изображения: VideoCardz

Характеристики Steam Machine. Источник изображения: VideoCardz

Valve не готова нести расходы авансом, чтобы потом получить прибыль только за счёт продажи игр. Производители консолей уже давно следуют этой модели, поскольку у всех них есть собственные закрытые торговые площадки для покупки игр, где они получают процент с каждой продажи. Кроме того, сервисы и подписки, такие как PlayStation Plus, ещё больше помогают заработать, поскольку пользователь привязан к этой экосистеме.

Steam, самый популярный магазин игр для ПК, принадлежит Valve, и компания также получает 30-процентную комиссию со всех продаж, что ставит её в один ряд с производителями консолей. Поэтому разумно было бы предположить, что Steam может стать ключом к субсидированию устройства, но вместо этого он позиционируется как «страховка» для Valve на тот случай, если Steam Machine потерпит неудачу и не найдёт отклика у потребителей.

Это интересная стратегия, которая показывает, как Valve относится к Steam Machine в её текущей линейке устройств: это не ещё одна Steam Deck — мини-ПК разработан для большого экрана. Учитывая рост цен на память и хранилища, понятно, почему компания до сих пор не объявила цену Steam Machine, а график выпуска/производства этого устройства означает, что растущий дефицит памяти DRAM и вызванный им рост цен ударят и по Valve.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Дешевле купить PS5: из-за дефицита комплект DDR5 на 64 Гбайт взлетел до $600
Steam Machine превратится в «Куб-Компаньон» из игр Portal — Dbrand представила скин для грядущей приставки
Valve возродила Steam Machine — теперь это мощный мини-ПК на Ryzen и Radeon с поддержкой всех игр из Steam
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
MSI представила мини-ПК Cubi Z AI 8M с ИИ-ускорителем
Nvidia запустила продажи DGX Spark — настольного мини-суперкомпьютера для ИИ за $3999
Теги: steam machines, valve, steam, мини-пк
steam machines, valve, steam, мини-пк
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Илон Маск заявил, что специалисты Tesla через несколько месяцев завершат разработку чипа AI5
Китай подключил второй энергоблок АЭС «Чжанчжоу» — крупнейшей станции с реакторами «Хуалун-1»
«Вот и поиграли»: российский MMO-шутер Pioner выйдет 16 декабря в раннем доступе Steam, но не для России и Беларуси
Учёные впервые создали полностью синтетическую ткань мозга — вообще без биологических компонентов
Игра по-крупному: CD Projekt Red сосредоточится на блокбастерах и перестанет выпускать ответвления вроде «Гвинта»
Научно-фантастическое выживание StarRupture от авторов Green Hell скоро дадут попробовать с друзьями — анонсировано кооперативное тестирование 48 мин.
Даже ведущий разработчик Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 был против того, чтобы игра называлась Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 2 ч.
Дископанковый шутер RetroSpace в духе System Shock получил новый геймплейный трейлер и сроки выхода 3 ч.
Meta «похоронила» исследование о вреде соцсетей — теперь в суде ответят и она, и TikTok, и Google 4 ч.
Российская служба каталогов ALD Pro дополнилась ИИ-помощником для системных администраторов 4 ч.
Амбициозный шутер Ferocious отправит игроков выживать и управлять динозаврами — геймплейный трейлер и дата выхода 9 ч.
Онлайн-опросам грозит коллапс: ИИ научился почти идеально имитировать человека и накручивать нужные ответы 9 ч.
Цукерберг и топ-менеджеры Meta откупились от иска на $8 млрд за слив данных миллионов пользователей 11 ч.
Звезда загадочного хоррора OD от Кодзимы не дожил до возобновления съёмок 12 ч.
«Чёрная пятница» в «Пассворке»: скидка 50 % на корпоративный менеджер паролей 12 ч.
Steam Machine дешёвой не будет: Valve не станет продавать мини-ПК себе в убыток по консольной модели 36 мин.
Дешевле купить PS5: из-за дефицита комплект DDR5 на 64 Гбайт взлетел до $600 2 ч.
Джони Айв и Сэм Альтман создали прототип совместного ИИ-устройства, но никому его не показали 2 ч.
Qualcomm «убила» Arduino — теперь это не открытая DIY-платформа, а корпоративный сервис 2 ч.
MSI выпустила игровой монитор MAG 274QPF X32 — 1440p, 320 Гц и консольный режим 3 ч.
Подорожание видеокарт неотвратимо: AMD уведомила о повышении цен, потому что ИИ съел всю память 3 ч.
На китайском чёрном рынке начали торговать инженерными образцами Intel Panther Lake — и они работают 4 ч.
«Яндекс» запустил роботизированную доставку в Санкт-Петербурге 4 ч.
Nokia инвестирует $4 млрд в производство и исследования в США 5 ч.
PLDT оснастит базовые станции роборуками и ИИ, чтобы оптимизировать покрытие сети в реальном времени 6 ч.