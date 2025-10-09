Компьютер месяца — октябрь 2025 года

В «Компьютере месяца» на суд общественности представлены три сборки игровых системных блоков: базовая, оптимальная и продвинутая. Каждая конфигурация отвечает определенным критериям и возможностям. Как всегда, все таблицы дополнены подробным описанием и отсылками к нашим большим тестам, обзорам и исследованиям. Очередной выпуск рубрики выходит при поддержке интернет-магазина X-Com Shop, который имеет отделения в Москве и Санкт-Петербурге. Следовательно, основные таблицы с конфигурациями наполняются с учетом ассортимента данной торговой площадки. При этом магазин осуществляет доставку товаров во все уголки страны, сотрудничая с «Почтой России» и транспортными компаниями.

X-Com Shop — партнер рубрики, поэтому в «Компьютере месяца» мы ориентируемся на продукцию, которая продается именно в этом магазине. Любая сборка, отображенная в «Компьютере месяца», — это всего лишь ориентир. Ссылки в «Компьютере месяца» ведут на соответствующие категории товаров магазина. Кроме того, в таблицах указаны актуальные на момент написания статьи цены, округленные в большую сторону до значения, кратного 500 рублям. Естественно, за время «жизненного цикла» материала (один месяц со дня публикации) стоимость определенных товаров может как увеличиться, так и уменьшиться.

Для новичков, которые все никак не решаются самостоятельно «смастерить» себе ПК, вышло подробное пошаговое руководство по сборке системного блока. Получается, что в «Компьютере месяца» я рассказываю, из чего собрать компьютер, а в руководстве — как это сделать.

⇡#В предыдущих сериях

«Компьютер месяца» — фундаментальная рубрика. Темы, связанные с выбором комплектующих, сборкой системы и ее последующей настройкой, настолько обширны, что всю полезную и важную информацию невозможно представить в рамках одного выпуска. Поэтому я нередко фокусирую внимание читателей на чем-то одном, а приведенные данные остаются актуальными долгое время. В «Компьютере месяца»:

Критерии:

Конфигурации подходят для современных ААА-игр в нативном разрешении 1920 × 1080 и 1920 × 1200 пикселей с использованием преимущественно высокого качества графики, но без трассировки лучей.

Использовать рейтрейсинг в играх получится только с включением технологий масштабирования и генерации кадров — и далеко не во всех играх.

Системные блоки не рассчитаны на апгрейд центрального процессора и видеокарты.

В сентябре на нашем сайте вышел обзор дискретной версии GeForce RTX 5050 — видеокарты, которую есть смысл рассматривать в рамках базовой сборки. Новинка NVIDIA получила графический процессор GB207. Он, как и старшие чипы семейства Blackwell, производится по той же технологии TSMC N4P — и формально считается наследником кристалла AD107, используемого в GeForce RTX 4060. «Двести седьмой» содержит 16,9 млрд транзисторов против 18,9 млрд в AD107 и 20 потоковых мультипроцессоров вместо прежних 24 (то есть 2 560 и 3 072 вещественночисленных ALU стандартной точности соответственно). Как следствие, дистанция между GB207 и соседним GB206 (GeForce RTX 5060 и GeForce RTX 5060 Ti) достигла 80 % основных ресурсов младшего чипа. Нехватку сырой вычислительной мощности GB207 призваны компенсировать новшества микроархитектуры Blackwell и повышенные тактовые частоты. Оверклокинг GPU привел к тому, что GeForce RTX 5050 имеет TDP около 130 Вт — это на 15 Вт больше, чем у GeForce RTX 4060, и на 15 Вт меньше, чем у GeForce RTX 5060. Видеокарта оснащена 8 Гбайт GDDR6-памяти с общей пропускной способностью 320 Гбайт/с (у GeForce RTX 4060 — 272 Гбайт/с) и шиной PCI Express x8 5.0.

Наши тесты показали, что в фокусном разрешении Full HD в играх без трассировки лучей производительность GeForce RTX 5050 и GeForce RTX 4060 равна. В то же время Radeon RX 7600 оказывается медленнее на символические 2 %, а Arc B580 и GeForce RTX 5060 — быстрее на заметные 18 и 32 % соответственно. В играх с трассировкой лучей расклад сил принципиально не меняется — разве что модель с чипом Intel отрывается уже на впечатляющие 43 %.

Среди 10 игр, используемых в методике тестирования, комфортная кадровая частота, достигнутая в системе с GeForce RTX 5050, наблюдается в восьми случаях: в Alan Wake 2, Cyberpunk 2077, F1 25, Hogwarts Legacy, Horizon Zero Dawn Remastered, Red Dead Redemption 2, Returnal и Total War: WARHAMMER III. Везде использовалось максимальное качества графики. А вот в Assassin's Creed Shadows и Black Myth: Wukong наблюдается , порой,натуральное слайд-шоу. Средние 60+ FPS получены в половине игр. Эти результаты позволяют заявить, что GeForce RTX 5050 удовлетворяет критериям базовой сборки. Там, где ощущается нехватка плавности картинки на экране монитора, всегда можно снизить качество графики до пресета «Высокое».

Очевидно, что успех GeForce RTX 5050 (впрочем, как и любой другой видеокарты начального уровня) определяет ее цена на рынке. При рекомендованной стоимости в 249 долларов США (на 50 долларов меньше по сравнению с GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 5060) мы вправе ожидать условно адекватные значения около 25-26 тысяч рублей. На деле в сетевых магазинах страны в октябре можно купить:

Radeon RX 6600 — от 24 000 рублей;

Arc B570 — от 25 000 рублей;

Radeon RX 7600 — от 26 000 рублей;

GeForce RTX 5050 — от 27 000 рублей;

Arc B580 — от 29 000 рублей;

GeForce RTX 4060 — от 29 000 рублей;

GeForce RTX 3060 12 Гбайт — от 30 000 рублей;

GeForce RTX 5060 — от 32 000 рублей;

Radeon RX 7600 XT — от 35 000 рублей;

Radeon RX 9060 XT 8 Гбайт — от 35 000 рублей;

Radeon RX 9060 XT 16 Гбайт — от 42 000 рублей.

Смотрите, GeForce RTX 5060 стоит больше GeForce RTX 5050 на 19 %. При этом суммарно базовая сборка окажется дороже всего на 7 %. Получается, сейчас покупку GeForce RTX 5050 довольно тяжело оправдать. Конфигурации с GeForce RTX 5060 и Arc B580 выглядят интереснее и рациональнее.

В сентябре на нашем сайте вышел обзор видеокарты ASRock Intel Arc B570 Challenger OC — как мы только что выяснили, это одна из самых дешевых игровых моделей экономкласса. Сам кастом нам очень даже приглянулся: невзирая на сравнительно высокую потребляемую мощность устройства (~160 Вт), 3D-ускоритель отлично охлаждается — модель ASRock стала одной из самых тихих в истории наших тестов за последние годы. В играх без RT-опций в разрешении Full HD она уступает 4 % GeForce RTX 4060, 21 % — Arc B580 и 36 % — GeForce RTX 5060.

В прошлом выпуске «Компьютера месяца» мы детально рассмотрели актуальные возможности массовых платформ AM4 и AM5 в рамках базовой сборки. Сложив все за и против, было принято решения «обустраивать» систему AMD вместе с 6-ядерным Ryzen 5 7500F. Увы, за прошедший месяц этот чип заметно подорожал в партнерском магазине: с 13 500 до 16 000 рублей с учетом небольшого округления. Рост курса иностранных валют дал о себе знать, и в октябре интереснее смотрится Ryzen 5 7400F за 12 500 рублей. Этот 6-ядерник за месяц подорожал всего на 500 рублей. Его частота на 300 МГц ниже, чем у Ryzen 5 7500F, но главное, что процессор оснащен полноценным кешем третьего уровня. К сожалению, под теплораспределительной крышкой Ryzen 7400F нанесена термпопаста вместо припоя — в результате чип заметно греется вне зависимости от того, какая на него подается нагрузка. В итоге приходится либо мириться с этим (и с тем, что вентилятор кулера будет работать с максимальной скоростью вращения), либо настроить его вручную — за подробностями обращайтесь к статье «Компьютер месяца, спецвыпуск: всё о настройке игрового ПК».

Вариант покупки Ryzen 5 8400F за 12 000 рублей рассмотрите тоже: в последних тестах, с использованием в стенде GeForce RTX 5090, отставание этого 6-ядерника от Ryzen 5 7400F составило 11 %. Отрыв — небольшой, а с учетом того, что в базовой сборке рекомендуется GeForce RTX 5060, в реальности разницы в играх вы не увидите. Разве что более плавная картинка окажется в популярных онлайн-проектах, таких как CS 2, PUBG и Dota 2 — с выкрученными до минимума настройками качества графики.

У Ryzen 5 8400F есть еще один недостаток, помимо урезанной вдвое кеш-памяти третьего уровня. Этот чип ограничивает функциональность системы из-за меньшего числа линий PCI Express. Смотрите, в модели начального уровня MSI PRO A620M-B единственный PEG-порт будет работать в режиме PCI Express x8 4.0. В принципе — не страшно, за исключением того, что о последующем апгрейде можно забыть. К счастью, если взять материнскую плату с несколькими слотами M.2, такую как ASUS A620M-F GAMING WIFI, то при установке в систему Ryzen 5 8400F второй разъем для SSD будет работать в полную силу, то есть в режиме PCI Express x4 4.0.

В октябре поступим следующим образом: в таблице в базовой сборке AMD указан Ryzen 5 7400F с условием, что его обязательно следует настроить. Не хотите погружаться в эту тему — тогда берите Ryzen 5 8400F или доплачивайте за Ryzen 5 7500F. Впрочем, на «Авито» последний стоит дешевле — около 11 000 рублей.

Схожая ситуация сложилась и в стане процессоров Intel. Отчего-то Core i5-13400F в октябре в «Икскоме» стоит 16 500 рублей. Столько же просят и за гораздо более производительный Core i5-12600KF. Но все же, очевидно, с такими ценами этим процессорам нет места в базовой сборке. К сожалению, у нас мало маневров по решению сложившейся ситуации: мы либо откатываемся к варианту с магазинным Core i5-12400F (12 000 рублей в октябре), либо ищем Core i5-13400F на барахолках за 11-13 тысяч рублей.

Выбрав первый вариант, вы практически не потеряете в кадровой частоте, хотя уже сейчас есть игры, которые нагружают 6-ядерники на 100 %. Бюджетный ценовой сегмент — вотчина, где от дополнительных E-ядер точно есть толк. В свое время я это наглядно показал в статье «Какой процессор нужен игровому ПК? Часть 1 — массовые платформы Intel». Тогда довольно интересно проявила себя связка 4P/8+4E (эксперименты проводились над Core i9-12900K, в котором частота P-ядер Golden Cove была уменьшена до 4,2 ГГц, а частота E-ядер Gracemont, наоборот, увеличена до 4,2 ГГц) — она оказалась чуть медленнее схемы 6P/12, но ощутимо быстрее вариантов 6P/6 и 4P/8.

Не могу не рассказать про очередной виток дефицита на рынке чипов DRAM-памяти. Под конец года DDR4 подорожает еще на 10-15 %. Память DDR5 тоже прибавит в цене, так как контрактные цены вырастут на 10-15 %. Подорожают и SSD. Сейчас предложение по DDR4-памяти отстает от спроса примерно на 2 %, но к концу второго квартала следующего года разрыв увеличится до 10-15 % — даже с учетом решения Samsung и SK Hynix повременить с прекращением производства чипов устаревшей DRAM.

В октябре комплекты ОЗУ стандарта DDR4-3600 на 32 Гбайт стоят в партнерском магазине от 8 500 рублей. А вот за наборы DDR5-5600 и DDR5-6000 схожего объема просят от 9 500 и 10 000 рублей соответственно. Цены на память практически выровнялись, и теперь выбор типа DDR не сказывается серьезно на стоимости базовой сборки.

Варианты модификации базовой сборки AMD Intel Дешевле Замена процессора на: AMD Ryzen 5 5600, 6 ядер и 12 потоков, 3,5 (4,4) ГГц, 32 Мбайт L3, AM4, OEM -2 500 руб. нет необходимости 0 руб. Замена видеокарты на: AMD Radeon RX 6600, 8 Гбайт GDDR6 -9 000 руб. AMD Radeon RX 6600, 8 Гбайт GDDR6 -9 000 руб. Дополнительно: • замена матплаты на базе чипсета A520;

• замена комплекта оперативной памяти на DDR4-3600 (32 Гбайт) -2 000 руб. нет необходимости 0 руб. Итоговая цена сборки и заметки • падение производительности в играх без трассировки лучей на 40 % (в сравнении с GeForce RTX 5060) 62 500 руб. • падение производительности в играх без трассировки лучей на 40 % (в сравнении с GeForce RTX 5060) 67 500 руб. Дороже Замена процессора на: AMD Ryzen 5 7500F, 6 ядер и 12 потоков, 3,7 (5,0) ГГц, 32 Мбайт L3, AM5, OEM +3 500 руб. Intel Core i5-13400F, 6+4 ядер и 16 потоков, 2,5 (4,6) ГГц, 20 Мбайт L3, LGA1700, OEM +4 500 руб. Замена видеокарты на: AMD Radeon RX 9060 XT, 16 Гбайт GDDR6 +9 000 руб. AMD Radeon RX 9060 XT, 16 Гбайт GDDR6 +9 000 руб. Итоговая цена сборки и заметки • увеличение производительности в играх на 16 % (в сравнении с GeForce RTX 5060) 88 500 руб. • увеличение производительности в играх на 16 % (в сравнении с GeForce RTX 5060) 90 000 руб. Альтернатива (Китай, б/у, перекупы) Замена процессора на: AMD Ryzen 7 7700, 8 ядер и 16 потоков, 4,7 (5,3) ГГц, 32 Мбайт L3, AM5, OEM +4 500 руб. Intel Core i5-13400F, 6+4 ядер и 16 потоков, 2,5 (4,6) ГГц, 20 Мбайт L3, LGA1700, OEM 0 руб. Замена видеокарты на: б/у NVIDIA GeForce RTX 3080, 10 Гбайт GDDR6X -4 000 руб. б/у NVIDIA GeForce RTX 3080, 10 Гбайт GDDR6X -4 000 руб. Итоговая цена сборки и заметки • увеличение производительности в играх на 20 % (в сравнении с GeForce RTX 5060) 76 500 руб. • увеличение производительности в играх на 20 % (в сравнении с GeForce RTX 5060) 72 500 руб.

Критерии:

Конфигурации подходят для современных ААА-игр в нативном разрешении 1920 × 1080 и 1920 × 1200 пикселей с использованием преимущественно максимального качества графики и трассировки лучей.

Конфигурации подходят для современных ААА-игр в нативном разрешении 2560 × 1080, 2560 × 1440 и 2560 × 1600 пикселей с использованием преимущественно очень высокого и максимального качества графики, но без трассировки лучей.

В последнее время мы все больше обсуждаем массовую платформу LGA1851 и конфигурации, которые можем собрать на ее основе. С учетом того, что за последние пару месяцев железо заметно подорожало, есть смысл заново проанализировать имеющуюся у нас информацию.

В статье «Core Ultra 5 против Core i5 и Ryzen 5: обзор и тест процессоров Intel Core Ultra 5 245K, 235 и 225» друг с другом сравниваются 14 чипов для платформ AM5, LGA1700 и LGA1851. В стендах использовались комплект оперативной памяти DDR5-6400 и GeForce RTX 5090. Примем результаты системы с Core i5-14400(F) за 100 %, но в уме будем держать, что модель Core i5-13400F обладает схожей игровой производительностью. Единственное различие этих чипов заключается в частоте E-ядер — у старшей модели она на 200 МГц выше. А вот P-ядра работают одинаково: на 4,1 ГГц при максимальной нагрузке. Первый 10-ядерник в «Икскоме» стоит 18 000 рублей, второй — на полторы тысячи рублей меньше. Если в магазинах вашего города наблюдается иная ситуация с ценами — следует брать более быстрый и современный «камень». Так, в октябре Core i5-13600KF и Core i5-14600KF стоили в партнерском магазине 20 000 и 21 000 рублей.

Возвращаясь к тестам, мы видим, что Core Ultra 5 225(F) опережает Core i5-14400(F) и Core i5-13400(F) по минимальному FPS на 3 % в среднем, а Ryzen 5 7500F и Core i5-12600K(F) оказываются быстрее на 4 %. Далее совершается переход на новый уровень: процессоры Ryzen 7 7700X, Core Ultra 5 235 и Core Ultra 5 245K вырываются вперед уже на 15 %, а Ryzen 5 9600X — на 16 %. Наконец, Ryzen 7 9700X, Core Ultra 7 265K и Core i5-14600K(F) опережают Core i5-13400(F) почти на четверть (23 %), Ryzen 5 7600X3D — на 25 %, а Core i7-14700K(F) — почти на треть (32 %).

Приведенные выше результаты дают много пищи для размышлений, но сейчас нас интересуют перспективы массовой платформы LGA1851. Среди четырех протестированных нами Arrow Lake наибольший интерес вызывает Core Ultra 5 235. На момент написания статьи он не продавался в «Икскоме», но Core Ultra 5 225(F) отпускался по 21 000 рублей за штуку. В других сетевых магазинах страны за «двести тридцать пятую» модель просили около 28-29 тысяч рублей. Соответственно, при такой цене у LGA1851 нет шансов хоть как-то закрепиться в оптимальной сборке «Компьютера месяца».

Почему же я столько внимания уделяю Core Ultra 5 235? Во-первых, в наших тестах центральных процессоров используется GeForce RTX 5090 — очевидно, что с графикой уровня GeForce RTX 5070 разница в быстродействии чипов AMD и Intel окажется заметно меньше. То есть между Core Ultra 5 235 и Core i5-14600KF можно будет поставить знак равенства. При этом чип для платформы LGA1851 потребляет около 100 Вт — это во-вторых. С такими вводными мы можем сэкономить на материнской плате и кулере, но главное — гарантированно собрать холодную и тихую систему (энергопотребление Core i5-14600KF в тех же условиях достигает 180 Вт).

Может показаться, что оптимальная сборка на базе платформы LGA1700 лучше подходит для последующего апгрейда — в первую очередь смены видеокарты. Отчасти так и происходит. Однако при разборе этого вопроса очень важен контекст. Вот собрали вы оптимальную конфигурацию вокруг GeForce RTX 5070. В самых сложных режимах эта видеокарта уступает GeForce RTX 5090 примерно 125 % — она медленнее более чем в два раза. Со временем вы захотите обновить видеокарту на модель уровня GeForce RTX 7070 или что-то типа того. С учетом того, что NVIDIA в последнее время не спешит «наваливать» своим видеокартам «чистой» производительности, увлекаясь фреймгенерацией и прочими сопутствующими технологиями, очень сомнительно, что мы получим аналог GeForce RTX 5090 в данном сегменте в перспективе ближайших 3-4 лет. Значит, баланс сил между платформами LGA1700 и LGA1851 сохранится все это время — это в-третьих.

Вывод из всего этого простой: найдете Core Ultra 5 235 за плюс-минус 20 000 рублей — можете смело знакомиться с экосистемой LGA1851, если предпочитаете пользоваться платформами Intel. Кстати, в сентябре на нашем сайте вышел обзор отличной материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WiFi — в сетевых магазинах за эту модель просят около 20 000 рублей. Устройство легко справилось с питанием Core Ultra 9 285K, а комплектная оперативная память была разогнана с 7200 до 8200 МГц — причем использовался не CUDIMM-комплект.

А еще на днях на нашем сайте вышел обзор материнской платы Maxsun MS-eSport B850M WiFi Ice — одной из самых доступных моделей для платформы AM5, поддерживающей интерфейс PCI Express 5.0. Тестирование показало, что за скромные 12 тысяч рублей реально получить устройство, обеспечивающее стабильную работу Ryzen 9 9950X с активными настройками PBO. Прошивка платы завышает напряжение ядер процессора (и это несколько беспокоит), но в то же время корректно работающий BIOS устройства обладает исчерпывающим количеством настроек. Уверен, мало кто решится брать в пару к такому чипу материнку класса MS-eSport B850M WiFi Ice.

Поддержка PEG-порта в режиме PCI Express 5.0 — не панацея в нашем случае. Наши тесты показывают, что даже в случае использования таких видеокарт, как GeForce RTX 5070 Ti и GeForce RTX 5080, вполне достаточно стандарта PCI Express 4.0. Я протестировал систему с Core i7-14700KF и GeForce RTX 5080 при помощи модели MSI PRO B760-P II — сколько-нибудь заметная разница в игровой производительности наблюдается только в разрешении Full HD. Да и то полученные результаты в первую очередь связаны с использованием разных настроек BIOS, отладкой таймингов оперативной памяти, частотной стабильности внутренних шин и элементарной погрешностью измерений. В конце концов, на сегодняшний день GeForce RTX 5080 уступает в производительности GeForce RTX 4090 около 20 % в разрешении Ultra HD при использовании трассировки лучей. Если последней достаточно возможностей интерфейса PCI Express 4.0, то отчего такой пропускной способности вдруг не хватит более медленным GeForce RTX 5080 и GeForce RTX 5070 Ti?

В мае я как-то писал: «Платформа LGA1700 «худеет» — с каждым месяцем материнских плат в продаже становится все меньше, а перекос в сторону более доступных решений виден невооруженным глазом. В начале мая в одной крупной сети на момент написания статьи продавалась 51 H610-плата, 7 — B660, 1 — Z690, 110 — B760 и 62 — Z790. Устройства на базе чипсетов 600-й серии (за исключением H610-материнок) потихоньку выводятся из продажи.» При этом в октябре сборки «Компьютера месяца» все еще используют железо для массовой платформы LGA1700. В середине осени мы имеем следующую картину: различных H610-плат по-прежнему продается около 50 штук, B660 — 8, Z690 — 3, B760 — 109, Z790 — 43.

Получается, паника была преждевременной, а Intel и ее партнеры не стали «душить» свое детище ради увеличения продаж материнских плат и процессоров для LGA1851. Видимо, только так получается хоть как-то хоть где-токонкурировать с AMD. Это хорошие новости, но очень интересно посмотреть, сколько еще Intel готова сидеть сразу на двух стульях с тремя ножками.

Если интересно, в эту же минуту продается следующее количество материнских плат для платформы AM5: в сетевых магазинах страны встречаются до 20 моделей A620-плат, до 78 — B650, до 13 — B840, до 62 — B850, до 19 — X870E и до 21 — X870E. Разнообразие присутствует, хотя на днях стало известно, что устройства 600-й серии больше не производятся. Верно и то, что наборы логики 800-го поколения не предлагают ничего принципиально нового — в ряде случаев вся работа свелась к простому переименованию старых микросхем. Так, платы на базе чипсетов B850 и B840 обладают минимумом новшеств в сравнении с решениями прошлого поколения. В первом случае устройства получили поддержку PCI Express 5.0 для PEG и одного M.2 — здесь реализация полной функциональности материнки целиком и полностью лежит на производителе. Платы на основе набора логики B840 пришли на смену A620-устройствам. Слот расширения для установки видеокарты работает в режиме PCI Express 4.0 x16, порты для SSD реализованы подключением четырех линий PCI Express 4.0 и PCI Express 3.0.

Я неоднократно отмечал, что платформа AM5 отлично подходит для тех, кто планирует апгрейд центрального процессора и видеокарты. Как и в случае с AM4, многие интересующие нас чипы AMD обладают невысоким энергопотреблением — следовательно, мы можем сэкономить на матплате и со временем «провернуть» все так, как и задумывали. Сейчас в оптимальной сборке рекомендуется 8-ядерный Ryzen 7 7700 — в рабочих приложениях его энергопотребление не превышает 90 Вт. В статье «Компьютер месяца, спецвыпуск: всё об апгрейде игровых ПК и его необходимости» мы протестировали его в двух режимах: по умолчанию и в разгоне. Во втором случае энергопотребление восьмиядерника составило 140 Вт. Испытания показали, что MSI PRO B650M-P (11 000 рублей) справляется с работой Ryzen 7 7700 в режиме по умолчанию. Правда, околосокетное пространство платы нагревалось до 78 градусов Цельсия, если верить встроенному датчику. Показатель — высокий, но некритичный. Занятно, что система работала стабильно и после разгона чипа — только вот температура элементов конвертера питания ушла за психологическую отметку в 100 градусов Цельсия. В таких условиях мы можем говорить лишь об условно стабильной работе платы и компьютера в целом. Лично я не рискну использовать систему в режиме 24/7 с такими настройками и температурами.

Подходит ли MSI PRO B650M-P для апгрейда? Мы можем сменить Ryzen 7 7700 на Ryzen 7 7800X3D — используя графику уровня GeForce RTX 5080, кадровая частота в играх в разрешении Full HD увеличится в среднем на 12 %. Мы знаем, что Ryzen 7 7800X3D потребляет около 88 Вт. Тогда MSI PRO B650M-P подойдет для последующей модернизации игровой системы. А вот Ryzen 7 9800X3D (+18 % FPS относительно Ryzen 7 7700) «кушает» больше 130 Вт. Значит, с оглядкой на такой апгрейд придется раскошелиться на плату с более качественным конвертером питания. Подойдет MSI PRO B650-S WIFI за 14 000 рублей. Для чипов с большим числом ядер и разблокированными функциями PBO (с энергопотреблением ~200-240 Вт) потребуется материнка еще дороже.

Насколько прожорливыми окажутся чипы поколения Zen 6 — пока неясно.

Варианты модификации оптимальной сборки Дешевле Замена процессора на: AMD Ryzen 5 7500F, 6 ядер и 12 потоков, 3,7 (5,0) ГГц, 32 Мбайт L3, AM5, OEM -7 500 руб. Intel Core i5-13400F, 6+4 ядер и 16 потоков, 2,5 (4,6) ГГц, 20 Мбайт L3, LGA1700, OEM -4 500 руб. Замена видеокарты на: NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti, 16 Гбайт GDDR7 -9 500 руб. NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti, 16 Гбайт GDDR7 -9 500 руб. Дополнительно: нет необходимости 0 руб. • замена матплаты на базе чипсета B660/B760 -5 500 руб. Итоговая цена сборки и заметки • падение производительности в играх на 40 % (в сравнении с GeForce RTX 5070) 121 000 руб. • падение производительности в играх на 40 % (в сравнении с GeForce RTX 5070) 120 000 руб. Дороже Дополнительно: • покупка более качественной матплаты на базе чипсета B650E/B850 +3 500 руб. • покупка более качественной матплаты на базе чипсета B660/B760;

• покупка более эффективного кулера +8 000 руб. Итоговая цена сборки и заметки • сборка готова к апгрейду центрального процессора (Ryzen 7 9800X3D) и видеокарты (GeForce RTX 5080) 141 500 руб. • сборка готова к апгрейду центрального процессора (Core i7-14700KF) и видеокарты (GeForce RTX 5080) 147 500 руб. Альтернатива (Китай, б/у, перекупы) Замена процессора на: AMD Ryzen 7 9700X, 8 ядер и 16 потоков, 3,8 (5,5) ГГц, 32 Мбайт L3, AM5, OEM -5 000 руб. Intel Core i5-14600KF, 6+8 ядер и 20 потоков, 3,5 (5,3) ГГц, 24 Мбайт L3, LGA1700, OEM -5 000 руб. Замена видеокарты на: б/у GeForce RTX 4070 Ti SUPER, 16 Гбайт GDDR6X -3 000 руб. б/у GeForce RTX 4070 Ti SUPER, 16 Гбайт GDDR6X -3 000 руб. Итоговая цена сборки и заметки • увеличение производительности в играх на 15 % (в сравнении с GeForce RTX 5070) 130 000 руб. • увеличение производительности в играх на 15 % (в сравнении с GeForce RTX 5070) 131 500 руб.

Критерии:

Конфигурации подходят для современных ААА-игр в нативном разрешении 1920 × 1080, 1920 × 1200, 2560 × 1080, 2560 × 1440, 2560 × 1600 и 3440 × 1440 пикселей с использованием преимущественно максимального качества графики и трассировки лучей.

Конфигурации подходят для современных ААА-игр в разрешении 3840 × 2160 пикселей с использованием преимущественно высокого и максимального качества графики вкупе с технологиями апскейлинга.

Сборки готовы к апгрейду центрального процессора и видеокарты.

Как я и обещал в прошлом месяце, недавно на нашем сайте вышла статья «Компьютер месяца, спецвыпуск: 10 тезисов о том, как лучше собрать по-настоящему мощный игровой ПК». В этом большом материале мы обсудили выбор железа для продвинутой сборки, а также посмотрели, на что она способна в современных играх. Для большего разнообразия всю информация я разделил на десять частей — тезисов, которые неоднократно высказывались мной ранее. С учетом того, что между выпусками «Компьютера месяца» прошло всего несколько дней, не вижу смысла лишний раз повторяться. Приятного чтения.