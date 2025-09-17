Обзор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5050: Intel передает «спасибо»

В серии GeForce 40 была пропущена 50-я модель, которая обычно замыкает линейку десктопных видеокарт NVIDIA. В новом поколении ее вернули, но при этом постарались не привлекать к релизу большого внимания. Ведь, продолжая тенденцию, заданную старшими моделями, GeForce RTX 5050 больше заслуживает названия RTX 5030. Впрочем, и это — событие в традиционно скучной категории ускорителей начального уровня. Рассмотрим новинку на примере ускорителя Palit GeForce RTX 5050 Dual.

⇡#Графический процессор GB207

GB207 производится по той же технологии TSMC N4P, как графические процессоры старших эшелонов в семействе Blackwell, и является формальным наследником чипа AD107, который лежит в основе GeForce RTX 4060. Но, если отталкиваться от количественных характеристик, GB207 задуман как прямая замена AD107 по быстродействию, нежели следующая ступень в развитии компактных и недорогих GPU. Графический процессор содержит 16,9 млрд транзисторов против 18,9 млрд в AD107 и 20 потоковых мультипроцессоров вместо прежних 24 (то есть 2 560 и 3 072 вещественночисленных ALU стандартной точности соответственно). Как следствие, дистанция между GB207 и соседним GB206 достигла 80 % основных ресурсов младшего чипа. Нехватку сырой вычислительной мощности GB207 призваны компенсировать лишь новшества архитектуры Blackwell и повышенные тактовые частоты.

Производитель NVIDIA Название AD107 GB207 GB206 Где используется GeForce RTX 4060 GeForce RTX 5050 GeForce RTX 5060; GeForce RTX 5060 Ti Архитектура Ada Lovelace Blackwell Blackwell Техпроцесс, нм TSMC 4N TSMC 4NP TSMC 4NP Число транзисторов, млрд 18,9 16,9 21,9 Площадь чипа, мм2 146 149 181 Число SM/TPC/GPC Streaming Multiprocessors (SM) 24 20 36 Thread Processing Clusters (TPC) 12 10 18 Graphics Processing Clusters (GPC) 3 2 3 Конфигурация потокового мультипроцессора (SM) Векторные ALU (FP32/INT32) 4 × 16 (FP32) + 4 × 16 (FP32/INT32) 8 × 16 8 × 16 Векторные ALU (FP64) 2 2 2 Скалярные ALU 4 4 4 ALU специального назначения (SFU) 4 × 4 4 × 4 4 × 4 Тензорные ядра 4 × 1 4 × 1 4 × 1 RT-ядра 1 1 1 Блоки наложения текстур (TMU) 4 4 4 Объем регистрового файла, Кбайт 256 256 256 Объем кеша L1/разделяемой памяти, Кбайт 128 128 128 Вычислительные блоки GPU Векторные ALU (FP32) 3 072 2 560 4 608 Тензорные ядра 96 80 144 RT-ядра 24 20 36 Блоки наложения текстур (TMU) 96 80 144 Блоки операций растеризации (ROP) 48 32 48 Конфигурация памяти Объем кеша L2, Мбайт 24 24 32 Разрядность шины VRAM, бит 128 128 128 Тип микросхем VRAM GDDR6 SGRAM GDDR6 SGRAM GDDR7 SGRAM Шина PCI Express 4.0 x8 5.0 x8 5.0 x8

Последние эшелоны стека памяти представлены 24 Мбайт кэша L2 и характерной для мелких GPU 128-битной шиной VRAM. Для коммуникации с CPU используются восемь линий PCI Express пятого поколения.

Технические характеристики, цены

GeForce RTX 5050 комплектуется полностью функциональным графическим процессором GB207, который работает на вполне типичной для чипов Blackwell «игровой» частоте 2 572 МГц, но последняя, как обычно у NVIDIA, является весьма консервативным ориентиром. В силу того, насколько узким (по количеству шейдерных ALU) GPU является GB207, модель 50-й серии на один шаг выше, GeForce RTX 5060, превосходит RTX 5050 на целых 46 % теоретической производительности шейдерных расчетов. В этом отношении даже GeForce RTX 4060 имеет 15-процентное преимущество.

В отличие от всех остальных представителей 50-й линейки, которые работают с видеопамятью GDDR7, GeForceRTX 5050 использует чипы GDDR6, но с пропускной способностью 20 Гбит/с, которая позволила увеличить общую ПСП на 18 % по сравнению с GeForce RTX 4060. Объем VRAM составляет 8 Гбайт.

Несмотря на отставание от GeForce RTX 4060 по теоретическому быстродействию GPU, новинка рассчитана на большую потребляемую мощность: 130 против 115 Вт.

Производитель NVIDIA Модель GeForce RTX 4060 GeForce RTX 5050 GeForce RTX 5060 Графический процессор Название AD107 GB207 GB206 Архитектура Ada Lovelace Blackwell Blackwell Техпроцесс TSMC 4N TSMC 4NP TSMC 4NP Число транзисторов, млрд 18,9 16,9 21,9 Тактовая частота (Base Clock / Boost Clock), МГц 1 830/2 460 2 317/2 572 2 280/2 497 Шейдерные ALU (FP32) 3 072 2 560 3 840 Блоки наложения текстур (TMU) 96 80 120 Блоки операций растеризации (ROP) 32 32 48 Тензорные ядра 96 80 120 RT-ядра 24 20 30 Объем кеша L2, Мбайт 24 24 32 Оперативная память Разрядность шины, бит 128 128 128 Тип микросхем GDDR6 SGRAM GDDR6 SGRAM GDDR7 SGRAM Пропускная способность на контакт, Гбит/с 17 20 28 Общая пропускная способность, Гбайт/с 272 320 448 Объем, Гбайт 8 8 8 Производительность Пиковая производительность FP32, TFLOPS 15,1 13,2 19,2 Производительность FP64/FP32 1/64 1/64 1/64 Производительность FP16/FP32 1/1 1/1 1/1 Прочее Шина PCI Express 4.0 x8 5.0 x8 5.0 x8 Интерфейсы вывода изображения DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 DisplayPort 2.1b, HDMI 2.1b DisplayPort 2.1b, HDMI 2.1b TDP/TBP, Вт 115 130 145 Розничная цена (США), $ 299 (рекоменд. на дату выхода) 249 (рекоменд. на дату выхода) 299 (рекоменд. на дату выхода)

GeForce RTX 5050 назначили рекомендованную стоимость $249, что на $50 меньше по сравнению с GeForce RTX4060 и RTX 5060. На российском рынке минимальная стоимость новинки составляла 27 999 руб. в период работы над обзором, в то время как GeForce RTX 4060 и RTX 5060 были доступны за суммы от 28 999 и 29 999 руб. соответственно.

AMD не может предложить современного конкурента GeForce RTX 5050, поскольку базовая версия Radeon RX9060 существует лишь в OEM-исполнении. Старый Radeon RX 7600 обойдется на пару тысяч рублей дешевле GeForce RTX 5050, а вот за Radeon RX 7600 XT придется отдать как минимум 34 999 тыс. руб. Более заманчивой альтернативой GeForce RTX 5050 являются интеловские ускорители Arc B570 и Arc B580 по цене от 24 999 и 28 999 руб. соответственно.

Мы испытаем новинку NVIDIA в тестах на примере видеокарты Palit GeForce RTX 5050 Dual. Устройство работает на референсных тактовых частотах в пределах резерва мощности 130 Вт и является самой дешевой из партнерских версий RTX 5050 в России.

Palit GeForce RTX 5050 Dual: конструкция

Герой обзора представляет собой компактную видеокарту в двухслотовом корпусе длиной 262 мм. Единственным элементом светодиодной подсветки является полоска под логотипом Palit на борту кожуха.

Благодаря небольшой площади печатной платы и прорезям в защитной пластине на обратной стороне PCB один из двух вентиляторов с диаметром крыльчаток 93 мм продувает свою половину радиатора насквозь.

Сам радиатор имеет медную подошву в зоне контакта с кристаллом GPU и отдельные алюминиевые теплосъемники для чипов видеопамяти и компонентов VRM. Ламели радиатора пронизывает теплотрубка диаметром 6 мм — да, в единственном числе, что сказывается на эффективности охлаждения.

Пластиковый бэкплейт нужен Palit GeForce RTX 5050 Dual только для красоты и защиты печатной платы — отводу тепла от текстолита он не способствует.

⇡#Palit GeForce RTX 5050 Dual: печатная плата

Ускоритель собран на точно такой же печатной плате, как GeForce RTX 5060 в модификации Palit Infinity 3. Помимо GPU, разница сводится в типу микросхем VRAM (GDDR7 у GeForce RTX 5060 и GDDR6 у RTX 5050) и конфигурации системы питания. Младшая модель также пользуется VRM графического процессора на основе ШИМ-контроллера Alpha & Omega AOZ73004CQI и транзисторных сборок Vishay SIC653A с номинальным током 50 А, но из потенциальных шести фаз укомплектованы лишь три. Питание видеопамяти — по-прежнему двухфазное.

Чипы GDDR6 производства Samsung с маркировкой K4ZAF325BC-SC20 рассчитаны на пропускную способность 20 Гбит/с, что соответствует референсным характеристикам GeForce RTX 5050.

Печатная плата лишена резервной микросхемы BIOS, которая могла бы содержать альтернативные настройки тактовых частот или скорости вращения вентиляторов.

⇡#Тестовый стенд, методика тестирования

Тестовый стенд CPU AMD Ryzen 9 9950X3D (PBO +200 МГц, CU -25) Материнская плата ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO Оперативная память G.Skill Trident Z5 Royal Neo (F5-8000J4048G24GX2-TR5NS), 2 × 24 Гбайт (8000 МТ/с, CL38) SSD Solidigm P44 Pro, 2 Тбайт Блок питания Corsair AX1600i, 1600 Вт Система охлаждения CPU Кастомная СЖО (EK-Quantum Velocity² DDC 4.2 PWM D-RGB + EK-Quantum Surface X280M) Корпус Открытый стенд Монитор GIGABYTE AORUS FO32U2P Операционная система Windows 11 Pro ПО для GPU AMD Все видеокарты AMD Software Adrenalin Edition 25.6.1 ПО для GPU Intel Все видеокарты Intel Graphics Driver 32.0.101.6989 ПО для GPU NVIDIA Все видеокарты NVIDIA GeForce Game Ready Driver 576.28

Игры без трассировки лучей Игра API Метод тестирования Настройки графики Alan Wake 2 DirectX 12 OCAT, локация Bright Falls Макс. качество графики Assassin's Creed Shadows Встроенный бенчмарк Black Myth: Wukong Встроенный бенчмарк Cyberpunk 2077 Встроенный бенчмарк F1 25 Встроенный бенчмарк, трасса Monaco (дождь) Hogwarts Legacy OCAT, поездка на тележке в Path to Hogwarts Horizon Zero Dawn Remastered Встроенный бенчмарк Red Dead Redemption 2 Vulkan Встроенный бенчмарк Returnal DirectX 12 Встроенный бенчмарк Total War: WARHAMMER III DirectX 11 Встроенный бенчмарк (Mirrors of Madness)

Игры с трассировкой лучей Игра API Метод тестирования Настройки графики Масштабирование кадров AMD Intel NVIDIA Alan Wake 2 DirectX 12 OCAT, локация Bright Falls Макс. качество графики, высокое качество трассировки путей FSR Balanced FSR Balanced DLSS Balanced + Ray Reconstruction (+ Frame Generation) Assassin's Creed Shadows Встроенный бенчмарк Макс. качество графики и трассировки лучей FSR Balanced (+ Frame Generation) XeSS Balanced (+ Frame Generation) DLSS Balanced (+ Frame Generation) Black Myth: Wukong Встроенный бенчмарк Макс. качество графики и трассировки путей FSR Balanced (+ Frame Generation) XeSS Balanced (+ Frame Generation) DLSS Balanced (+ Frame Generation) Cyberpunk 2077 Встроенный бенчмарк (OCAT для генерации кадров) Макс. качество графики, трассировка путей FSR Balanced (+ Frame Generation) XeSS Balanced (+ Frame Generation) DLSS Balanced (Transformer Model) + Ray Reconstruction (+ Frame Generation) F1 25 Встроенный бенчмарк, трасса Monaco (дождь) Макс. качество графики, трассировка путей FSR Balanced (+ Frame Generation) XeSS Balanced (+ Frame Generation) DLSS Balanced + Ray Reconstruction (+ Frame Generation) Hogwarts Legacy OCAT, поездка на тележке в Path to Hogwarts Макс. качество графики и трассировки лучей FSR Balanced (+ Frame Generation) XeSS Balanced (+ Frame Generation) DLSS Balanced + Ray Reconstruction (+ Frame Generation) Indiana Jones and the Great Circle Vulkan OCAT, локация Sukhothai Макс. качество графики, высокое качество трассировки путей; Ray Traced Shadows: Only Sunlight FSR Balanced (+ Frame Generation) XeSS Balanced/FSR Balanced + Frame Generation DLSS Balanced (Transformer Model) + Ray Reconstruction (+ Frame Generation) Returnal DirectX 12 Встроенный бенчмарк (OCAT для генерации кадров) Макс. качество графики и трассировки лучей FSR Balanced XeSS Balanced DLSS Balanced (+ Frame Generation)

В большинстве игр показатели средней и минимальной (мы указываем 1-й процентиль распределения) кадровых частот выводятся из массива времени рендеринга индивидуальных кадров или мгновенного фреймрейта, полученного с помощью встроенного бенчмарка. Исключением являются игры, не имеющие встроенного бенчмарка, и большинство тестов с применением генерации кадров: в этих случаях для захвата межкадровых интервалов мы используем программу OCAT.

Мощность видеокарт регистрируется отдельно от CPU и прочих компонентов ПК с помощью устройства NVIDIAPCAT. Для нагрузочных тестов используется игра Cyberpunk 2077 с максимальными настройками качества графики и включенной либо выключенной трассировкой лучей при максимальном разрешении экрана (вплоть до 3840 × 2160 в зависимости от объема видеопамяти). Замеры всех параметров выполняются после прогрева видеокарты, когда температура и тактовые частоты стабилизируются.

В тестировании производительности приняли участие следующие видеокарты:

Palit GeForce RTX 5050 Dual (2317/2572 МГц, 20 Гбит/с, 8 Гбайт);

Прим. В скобках указаны базовая и boost-частота GPU.

Тактовые частоты, энергопотребление, температура, уровень шума и разгон

По тактовой частоте графического процессора в играх GeForce RTX 5050 не выбивается из ряда других моделей 50-го семейства: 2,77 ГГц без трассировки лучей и 2,88 ГГц — с трассировкой.

Рабочие параметры в игре (Cyberpunk 2077) Видеокарта Настройки Средняя тактовая частота GPU, МГц Среднее напряжение питания GPU, В Средняя частота вращения вентиляторов, об/мин (% от макс.) Растеризация Трассировка лучей Растеризация Трассировка лучей Растеризация Трассировка лучей Palit GeForce RTX 5050 Dual (2317/2572 МГц, 20 Гбит/с, 8 Гбайт) 2771 2887 1,01 1,08 1771 (43%)/1771 (43%) 1638 (39%)/1638 (39%) Palit GeForce RTX 5050 Dual (+300 МГц, 22 Гбит/с, 8 Гбайт) 2971 3212 0,97 1,09 1794 (44%)/1795 (44%) 1636 (39%)/1636 (39%) Palit GeForce RTX 4060 Dual (1830/2460 МГц, 17 Гбит/с, 8 Гбайт) 2612 2623 1,00 1,01 1802 (44%) 1693 (41%) GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti EAGLE OC (2310/2550 МГц, 18 Гбит/с, 8 Гбайт) Silent BIOS 2630 2535 1,06 1,01 1467 (59%)/1467 (59%) 1469 (59%)/1469 (59%) Palit GeForce RTX 5060 Infinity 3 (2280/2497 МГц, 28 Гбит/с, 8 Гбайт) 2647 2650 0,99 0,99 1638 (40%)/1638 (40%) 1611 (40%)/1611 (40%) SAPPHIRE PULSE Radeon RX 7600 (1875/2755 МГц, 18 Гбит/с, 8 Гбайт) 2602 (Shader Engine)/2564 (Front-End) 2718 (Shader Engine)/2683 (Front-End) 1,01 1,07 2172 (46%) 2267 (49%) Acer Nitro Radeon RX 7600 XT OC (2029/2810 МГц, 18 Гбит/с, 16 Гбайт) 2588 (Shader Engine)/2538 (Front-End) 2605 (Shader Engine)/2575 (Front-End) 1,06 1,07 1624 (27%) 1701 (28%) ASRock Intel Arc B570 Challenger OC (2500/2600 МГц, 19 Гбит/с, 10 Гбайт) 2748 2727 1,00 0,99 1179 1158 Acer Nitro Intel Arc B580 (2670/2740 МГц, 19 Гбит/с, 12 Гбайт) 2850 2839 1,01 1,00 1629,710227 1680,243655

Видеокарта потребляет не больше 130 Вт мощности — почти столько же, как взятая для сравнения модификация GeForce RTX 4060, а вот конкурирующие предложения AMD и Intel обладают куда большими величинами TBP. При этом Palit GeForce RTX 5050 Dual отличился сравнительно высокими аппетитами в простое — около 33 Вт.

Температура основных компонентов типична для ускорителей на чипах NVIDIA: кристалл GPU нагревается до 70, а микросхемы GDDR6 — 72 °С. Температуру горячей точки GPU и VRM драйвер не раскрывает.

Несмотря на скромное энергопотребление Palit GeForce RTX 5050 Dual, видеокарту нельзя назвать особенно тихой: уровень шума достигает 37 дБА на расстоянии 30 см от вентиляторов.

Как и другие представители 50-й серии, GeForce RTX 5050 отлично разгоняется. Хотя версия Palit Dual не позволяет увеличить резерв мощности, нам удалось поднять фактическую частоту GPU на 200 и 325 МГц в играх без трассировки лучей и с трассировкой лучей соответственно, а видеопамять достигла пропускной способности 22 Гбит/с. Оверклокинг не оказал существенного влияния на потребляемую мощность устройства, температуру компонентов и уровень шума системы охлаждения.

⇡#Игровые тесты (1920 × 1080)

Пусть GeForce RTX 5050 относится к низшему эшелону игровых видеокарт NVIDIA, отрадно видеть, что даже такое железо обеспечивает кадровую частоту от 60 FPS в половине тестовых игр с максимальным качеством графики (пусть и без рейтрейсинга), и только в Black Myth: Wukong средний фреймрейт опустился ниже отметки 30 FPS.

1920 × 1080 NVIDIA GeForce RTX 5050 NVIDIA GeForce RTX 4060 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti NVIDIA GeForce RTX 5060 AMD Radeon RX 7600 AMD Radeon RX 7600 XT Intel Arc B570 Intel Arc B580 Alan Wake 2 44 / 48 46 / 50 57 / 63 63 / 68 53 / 57 51 / 57 43 / 45 47 / 49 Assassin's Creed Shadows 29 / 35 30 / 36 36 / 42 38 / 44 18 / 22 32 / 38 23 / 29 31 / 37 Black Myth: Wukong 23 / 26 23 / 27 29 / 33 31 / 35 20 / 23 22 / 25 17 / 21 20 / 25 Cyberpunk 2077 52 / 61 43 / 50 53 / 63 70 / 83 57 / 67 60 / 70 56 / 65 65 / 75 F1 25 88 / 114 90 / 114 110 / 141 113 / 147 76 / 96 104 / 134 92 / 115 103 / 132 Hogwarts Legacy 66 / 74 71 / 80 89 / 100 94 / 106 72 / 81 68 / 81 72 / 82 83 / 94 Horizon Zero Dawn Remastered 61 / 75 61 / 78 71 / 92 70 / 92 54 / 68 73 / 85 40 / 59 77 / 97 Red Dead Redemption 2 44 / 49 46 / 51 59 / 64 60 / 64 50 / 56 53 / 57 53 / 58 61 / 67 Returnal 53 / 83 53 / 83 62 / 95 66 / 101 54 / 83 54 / 84 52 / 88 59 / 101 Total War: WARHAMMER III 40 / 50 37 / 46 43 / 56 51 / 65 42 / 52 41 / 52 41 / 53 48 / 61 Макс. +8% +35% +43% +19% +19% +18% +37% Средн. 0% +22% +32% −2% +10% −2% +18% Мин. −18% +3% +22% −37% −4% −21% −4%

А вот в относительном выражении производительности GeForce RTX 5050 не достиг больших успехов. По усредненным результатам новинка является не более чем заменой GeForce RTX 4060. Базовая версия Radeon RX7600, а также Arc B570 обеспечивают практически такой же уровень среднего быстродействия, правда с заметным перевесом в пользу той или другой видеокарты в отдельных бенчмарках. К слову о Radeon RX 7600, оказалось, что если решениям NVIDIA впритык хватает 8 Гбайт VRAM для гейминга в 1080p, то ускоритель AMDиспытывает явный дефицит видеопамяти в таких тайтлах, как Assassin’s Creed Shadows и F1 25.

Radeon RX 7600 XT с 16 Гбайт VRAM опережает GeForce RTX 5050 на 10 % FPS, Arc B580 — уже на 18, а оставшиеся «зеленые» видеокарты (GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 5060) — на 22 и 32 % соответственно.

⇡#Игровые тесты (2560 × 1440)

При разрешении 1440p GeForce RTX 5050 добился кадровой частоты 60 FPS только в одном тесте — Returnal. В большинстве других тайтлов фреймрейт по-прежнему держится выше 30 FPS, но для комфортной игры уже не обойтись без апскейлинга или снижения качества графики.

2560 × 1440 NVIDIA GeForce RTX 5050 NVIDIA GeForce RTX 4060 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti NVIDIA GeForce RTX 5060 AMD Radeon RX 7600 AMD Radeon RX 7600 XT Intel Arc B570 Intel Arc B580 Alan Wake 2 32 / 35 30 / 35 35 / 44 44 / 47 31 / 36 36 / 39 28 / 29 32 / 33 Assassin's Creed Shadows 23 / 27 23 / 27 29 / 34 30 / 35 15 / 19 27 / 31 17 / 23 26 / 31 Black Myth: Wukong 17 / 19 17 / 20 21 / 24 23 / 26 7 / 10 16 / 19 14 / 17 16 / 20 Cyberpunk 2077 30 / 35 23 / 27 29 / 35 39 / 45 34 / 38 35 / 40 34 / 40 42 / 47 F1 25 67 / 81 71 / 85 86 / 106 81 / 101 57 / 69 82 / 100 45 / 69 82 / 100 Hogwarts Legacy 48 / 55 46 / 53 58 / 67 60 / 71 47 / 56 46 / 56 48 / 58 61 / 68 Horizon Zero Dawn Remastered 42 / 53 46 / 57 52 / 66 53 / 65 36 / 47 53 / 61 21 / 43 61 / 73 Red Dead Redemption 2 37 / 40 39 / 43 49 / 53 50 / 53 39 / 44 43 / 47 45 / 50 53 / 58 Returnal 39 / 60 42 / 59 46 / 70 50 / 74 39 / 60 40 / 60 42 / 67 48 / 77 Total War: WARHAMMER III 28 / 35 27 / 33 32 / 40 36 / 46 29 / 36 29 / 36 29 / 37 34 / 43 Макс. +8% +33% +37% +10% +23% +25% +45% Средн. −1% +22% +29% −8% +10% −1% +23% Мин. −23% 0% +23% −47% 0% −19% −6%

По усредненной оценке GeForce RTX 5050 остается равноценной заменой GeForce RTX 4060 и Arc B570, а вотRadeon RX 7600 уже отстает от новинки на 8 % FPS в силу дефицита видеопамяти. GeForce RTX 4060 Ti, GeForce RTX 5060 и Arc B580 превосходят GeForce RTX 5050 на 22, 29 и 23 % соответственно.

⇡#Игровые тесты с трассировкой лучей

Ускорители экономкласса не справляются с полностью трассированными играми (а также Assassin’s CreedShadows) даже при использовании апскейлинга, однако в оставшихся гибридных тайтлах на 1080p-экране пользователь GeForce RTX 5050 может рассчитывать на кадровую частоту около 60 FPS. Такой результат можно считать признанием трассировки лучей в качестве широкодоступной технологии игрового 3D-рендеринга.

1920 × 1080 NVIDIA GeForce RTX 5050 NVIDIA GeForce RTX 4060 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti NVIDIA GeForce RTX 5060 AMD Radeon RX 7600 AMD Radeon RX 7600 XT Intel Arc B570 Intel Arc B580 Alan Wake 2 5 / 7 5 / 7 6 / 7 6 / 7 4 / 5 17 / 19 22 / 24 24 / 26 Assassin's Creed Shadows 22 / 26 22 / 26 24 / 32 28 / 32 14 / 17 25 / 29 18 / 23 24 / 29 Black Myth: Wukong 8 / 12 10 / 13 16 / 19 12 / 16 Н/Д 3 / 5 6 / 8 8 / 11 Cyberpunk 2077 13 / 18 15 / 19 20 / 25 19 / 25 5 / 6 8 / 9 11 / 15 13 / 17 F1 25 14 / 19 16 / 20 21 / 26 20 / 26 2 / 2 9 / 12 10 / 12 14 / 18 Hogwarts Legacy 45 / 55 43 / 53 58 / 71 58 / 69 33 / 41 33 / 41 42 / 52 51 / 62 Indiana Jones and the Great Circle Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 4 / 5 Н/Д Н/Д Returnal 44 / 65 44 / 67 58 / 81 58 / 82 28 / 50 39 / 55 46 / 69 51 / 79 Макс. +8% +58% +39% −23% +171% +243% +271% Средн. +3% +30% +26% −45% 0% +21% +43% Мин. −4% 0% 0% −89% −58% −37% −8%

2560 × 1440 NVIDIA GeForce RTX 5050 NVIDIA GeForce RTX 4060 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti NVIDIA GeForce RTX 5060 AMD Radeon RX 7600 AMD Radeon RX 7600 XT Intel Arc B570 Intel Arc B580 Alan Wake 2 3 / 4 3 / 4 4 / 5 5 / 6 1 / 2 10 / 12 Н/Д 15 / 17 Assassin's Creed Shadows 18 / 20 17 / 21 21 / 26 20 / 27 11 / 13 19 / 22 10 / 16 18 / 23 Black Myth: Wukong 3 / 5 6 / 7 6 / 8 4 / 6 Н/Д 2 / 3 1 / 3 5 / 7 Cyberpunk 2077 4 / 7 9 / 10 12 / 14 10 / 13 1 / 2 4 / 6 7 / 9 8 / 11 F1 25 8 / 11 9 / 11 12 / 15 10 / 15 Н/Д 5 / 7 5 / 6 8 / 10 Hogwarts Legacy 29 / 36 31 / 39 39 / 50 39 / 49 22 / 28 22 / 28 30 / 37 35 / 43 Indiana Jones and the Great Circle Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 2 / 3 Н/Д Н/Д Returnal 29 / 44 32 / 46 38 / 55 40 / 57 16 / 34 27 / 38 32 / 49 40 / 57 Макс. +43% +100% +86% −22% +200% +29% +325% Средн. +14% +45% +42% −40% +12% −10% +68% Мин. 0% +25% +20% −71% −40% −45% −9%

Переход к рейтрейсингу в 1080p обеспечил GeForce RTX 5050 преимущество в 81 % FPS перед Radeon RX 7600, а вот Radeon RX 7600 XT достиг паритета с новинкой благодаря вдвое большему объему VRAM. Arc B570 и B580, как и бюджетные решения AMD, уступают GeForce RTX 5050 в тех играх, которым хватает 8 Гбайт видеопамяти, но за счет тайтлов, более требовательных к объему VRAM, превосходят GeForce RTX 5050 по обобщенной оценке на 21 и 43 % соответственно.

Как мы уже заметили в обзоре GeForce RTX 5060, младшие представители архитектуры Blackwell порой отстают от своих аналогов из прошлого поколения в бенчмарках с трассировкой лучей. Вот и сейчас GeForce RTX 4060 обошел GeForce RTX 5050 на 3 % FPS. Наконец, GeForce RTX 4060 Ti опережает GeForce RTX 5050 на 30, а GeForce RTX 5060 — на 26 % среднего фреймрейта.

Что касается бенчмарков при разрешении 1440p, то для дискретных видеокарт низшего эшелона они имеют факультативный характер, а отдельные игры просто выпадают из тестовой программы на ускорителях с критической нехваткой быстродействия GPU или объема VRAM.

⇡#Игровые тесты с трассировкой лучей и масштабированием кадров

Благодаря апскейлингу с установкой качества Balanced герой обзора позволяет рассчитывать на безоговорочно комфортный фреймрейт в гибридных играх при разрешении 1080p, а порой и 1440p, но тайтлы с трассировкой путей (и, опять-таки, гибридная Assassin’s Creed Shadows) требуют более агрессивного масштабирования кадров, которое уже плохо сочетается с выходным разрешением ниже 1440p. Как и все «зеленые» ускорители на чипах Blackwell, GeForce RTX 5050 поддерживает MFG —генерацию вплоть до четырех интерполированных кадров на каждый «честный» кадр, которая взрывает счетчик FPS. Однако напомним, что MFG нисколько не компенсирует задержку ввода, вызванную низкой частотой реальных кадров, да и качество изображения тоже сопряжено с базовым фреймрейтом.

1920 × 1080 NVIDIA GeForce RTX 5050 NVIDIA GeForce RTX 4060 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti NVIDIA GeForce RTX 5060 AMD Radeon RX 7600 AMD Radeon RX 7600 XT Intel Arc B570 Intel Arc B580 Alan Wake 2 38 / 48 39 / 49 53 / 63 47 / 63 8 / 13 32 / 34 37 / 41 44 / 47 Assassin's Creed Shadows 29 / 34 26 / 33 31 / 43 37 / 44 14 / 19 31 / 37 22 / 28 31 / 38 Black Myth: Wukong 28 / 34 29 / 35 35 / 42 37 / 43 1 / 2 8 / 11 13 / 19 17 / 23 Cyberpunk 2077 36 / 43 37 / 44 48 / 55 51 / 59 13 / 17 20 / 23 33 / 40 38 / 47 F1 25 34 / 43 37 / 45 48 / 58 47 / 58 5 / 7 23 / 32 31 / 39 44 / 56 Hogwarts Legacy 74 / 84 76 / 86 90 / 104 88 / 101 67 / 82 72 / 88 86 / 103 100 / 118 Indiana Jones and the Great Circle Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 8 / 9 Н/Д Н/Д Returnal 70 / 99 65 / 94 69 / 112 74 / 118 34 / 77 58 / 82 55 / 98 66 / 112 Макс. +5% +35% +37% −2% +9% +23% +40% Средн. +1% +26% +28% −54% −25% −10% +10% Мин. −5% +13% +19% −94% −68% −44% −32%

2560 × 1440 NVIDIA GeForce RTX 5050 NVIDIA GeForce RTX 4060 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti NVIDIA GeForce RTX 5060 AMD Radeon RX 7600 AMD Radeon RX 7600 XT Intel Arc B570 Intel Arc B580 Alan Wake 2 31 / 35 29 / 36 37 / 46 34 / 40 7 / 8 23 / 25 26 / 29 32 / 34 Assassin's Creed Shadows 24 / 29 24 / 30 28 / 35 28 / 33 13 / 17 28 / 32 12 / 23 29 / 34 Black Myth: Wukong 19 / 22 20 / 24 24 / 29 26 / 30 0 / 1 5 / 7 9 / 13 12 / 17 Cyberpunk 2077 22 / 26 21 / 26 30 / 35 31 / 37 7 / 9 12 / 14 21 / 27 25 / 32 F1 25 21 / 26 23 / 28 29 / 36 28 / 36 3 / 3 14 / 19 19 / 24 28 / 35 Hogwarts Legacy 48 / 55 48 / 57 61 / 71 64 / 74 46 / 58 50 / 62 59 / 72 79 / 92 Indiana Jones and the Great Circle Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 5 / 6 Н/Д Н/Д Returnal 49 / 75 50 / 74 62 / 88 67 / 95 27 / 59 46 / 66 50 / 77 55 / 88 Макс. +9% +38% +42% +5% +13% +31% +67% Средн. +4% +29% +29% −55% −23% −7% +19% Мин. −1% +17% +14% −95% −68% −41% −23%

Апскейлинг ослабляет давление на объем VRAM, поэтому GeForce RTX 5050 превосходит Radeon RX 7600 на 119–121 % средней кадровой частоты при разрешениях 1080p и 1440p, но преимущество новинки перед RadeonRX 7600 XT сводится к 29–33 %. В свою очередь, Arc B570 отстает от GeForce RTX 5050 на 7–10 %, а Arc B580, наоборот, опережает младшую модель NVIDIA на 10–19 % FPS.

Среди других «зеленых» видеокарт GeForce RTX 4060 превосходит GeForce RTX 5050 на 1–4 %, а GeForce RTX4060 Ti и GeForce RTX 5060 — на 26–29 % и 28–29 % соответственно.

⇡#Игровые тесты в разгоне

Оверклокинг Palit GeForce RTX 5050 Dual привел к росту игрового быстродействия при разрешении 1440p на среднюю величину 8 % FPS — достойный результат в свете того, что для этого не пришлось увеличивать энергопотребление.

⇡#Производительность на ватт

Оценки энергоэффективности GeForce RTX 5050 и соперничающих устройств основаны на тестах в режиме 1080p с растеризацией, а также трассировкой лучей и «сбалансированным» апскейлингом.

Как и следовало ожидать при очень близких результатах и одинаковом резерве мощности GeForce RTX 5050 и GeForce RTX 4060, эти устройства эквивалентны по энергоэффективности. А вот GeForce RTX 4060 Ti и GeForceRTX 5060 превосходят новинку на 22/26 и 32/28 %. В свою очередь, младшая версия Radeon RX 7600 обладает сопоставимым с GeForce RTX 5050 удельным быстродействием в растеризации, а Radeon RX 7600 XT опережает GeForce RTX 5050 на 10 %, но обе «красные» видеокарты не идут ни в какое сравнение с GeForce RTX 5050 в трассировке лучей. Arc B570 существенно (на 10 %) уступает GeForce RTX 5050 по быстродействию на ватт лишь в трассированных играх, а Arc B580 лидирует с преимуществом 18 и 10 % в растеризации и рейтрейсинге соответственно.

Производитель NVIDIA AMD Intel Модель GeForce RTX 5050 GeForce RTX 4060 GeForce RTX 4060 Ti GeForce RTX 5060 Radeon RX 7600 Radeon RX 7600 XT Arc B570 Arc B580 Графический процессор GB207 AD107 AD106 GB206 Navi 33 XL Navi 33 XL BMG-G21 BMG-G21 Микроархитектура Blackwell Ada Lovelace Ada Lovelace Blackwell RDNA 3 RDNA 3 Xe2 Xe2 Техпроцесс, нм TSMC 4NP TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4NP TSMC N6 TSMC N6 TSMC N5 TSMC N5 Средняя потребляемая мощность (растеризация), Вт 130 128 151 142 170 173 161 189 Средняя потребляемая мощность (трассировка лучей), Вт 118 121 145 141 154 200 162 204 Производительность/Вт (растеризация) 100% +0% +22% +32% −2% +10% −2% +18% Производительность/Вт (трассировка лучей) 100% +1% +26% +28% −54% −25% −10% +10%

Сводные результаты игровых тестов без трассировки лучей

⇡#Сводные результаты игровых тестов с трассировкой лучей

⇡#Сводные результаты игровых тестов с трассировкой лучей и масштабированием кадров

По производительности и энергопотреблению GeForce RTX 5050 — это почти то же самое, что RTX 4060. А значит RTX 5050 тянет многие растеризованные тайтлы в 1080p на максималках, а за счет апскейлинга — и дозированную трассировку лучей. Поддержку MFG в данном случае можно смело игнорировать, ведь она не сделает игру отзывчивой при низком базовом фреймрейте.

Раз уж GeForce RTX 5050 дешевле RTX 4060, покупатели, конечно, остались в выигрыше. Но при этом нельзя закрыть глаза на то, что спецификации RTX 5050 развивают тенденцию даунгрейда младших моделей «зеленой» серии по сравнению со старшими, а в данном случае сам графический процессор GB207 урезан по сравнению со своим формальным предшественником AD107. Отсюда и скромный прирост игрового быстродействия на доллар, несмотря на низкую цену GeForce RTX 5050.

Как бы то ни было, лучшей альтернативы со стороны «красных» у RTX 5050 нет. Базовая версия Radeon RX 9060 недоступна на розничном рынке, Radeon RX 7600 и Radeon RX 7600 XT не выдерживают сравнения в рейтрейсинге, а последний еще и резко переоценен. С другой стороны, Intel Arc B570 и, тем более, Arc B580, демонстрируют конкурентоспособное быстродействие как в растеризации, так и в RT, и, в отличие от младших предложений NVIDIA, имеют запас объема VRAM сверх необходимого минимума. Интеловские GPU подводит только менее развитая, чем у NVIDIA, программная инфраструктура, да еще привязка к функции Resizable BAR.

Чего не отнять у новых видеокарт NVIDIA, так это легкого разгона. К производительности Palit GeForce RTX5050 Dual можно добавить 8 % без малейшего вреда для температуры и уровня шума. Жаль только, что видеокарта и так не слишком тихо работает для своей, довольно скромной, потребляемой мощности.