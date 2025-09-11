Обзор видеокарты ASRock Intel Arc B570 Challenger OC

В то время, когда очередная волна релизов «красных» и «зеленых» видеокарт дошла до игровых решений экономкласса, уместно вернуться к продукту, который был представлен в этой категории намного раньше, но остался по большому счету незамеченным. На примере Intel Arc B570 в исполнении ASRock мы покажем, почему этот ускоритель так быстро забыли.

Arc B570 является второй по старшинству и вместе с тем самой младшей из дискретных игровых видеокарт на базе интеловской архитектуры Xe2. Дело в том, что Intel производит лишь один кристалл семейства Battlemage — BMG-G21. Если Arc B580 комплектуется полностью функциональным GPU, то Arc B570 лишилась 2 из 20 Xe-ядер, что означает 256 вещественночисленных ALU стандартной точности.

С учетом разницы в частоте авторазгона GPU между Arc B570 и Arc B580 (2,5 и 2,67 ГГц соответственно), теоретическая производительность флагманской модели выше на 19 %. Кроме того, разрядность шины памяти Arc B570 урезана со 192 до 160 бит, а вслед за ней объем VRAM уменьшился с 12 до 10 Гбайт. Впрочем, и 10 Гбайт — это все еще больше типичного объема видеопамяти в бюджетных решениях NVIDIA и AMD.

Arc B570 рассчитана на потребляемую мощность 150 Вт и подключается к системе восемью линиями PCI Express4.0. В отличие от «красных» и «зеленых» соперников, ускорители Intel очень зависимы от Resizable BAR и испытывают крупную потерю быстродействия в старых системах, лишенных этой функции.

Что касается Arc B570 в модификации ASRock Challenger OC, то она разогнана до 2,6 ГГц по расчетной тактовой частоте GPU и, как следствие, работает в рамках увеличенного резерва мощности — но насколько именно, производитель не указывает.

Производитель ASRock Intel Модель Arc B570 Arc B570 Arc B580 Графический процессор Название BMG-G21 BMG-G21 BMG-G21 Архитектура Xe2 Xe2 Xe2 Техпроцесс TSMC N5 TSMC N5 TSMC N5 Число транзисторов, млрд 19,6 19,6 19,6 Тактовая частота (Base Clock / Boost Clock), МГц 2 500/2 600 1 700/2 500 1 700/2 670 Шейдерные ALU (FP32) 2 304 2 304 2 560 Блоки наложения текстур (TMU) 144 144 160 Блоки операций растеризации (ROP) 72 72 80 Блоки XMX 144 144 160 RT-блоки 18 18 20 Объем кеша L2, Мбайт 10 10 12 Оперативная память Разрядность шины, бит 160 160 192 Тип микросхем GDDR6 SGRAM GDDR6 SGRAM GDDR6 SGRAM Пропускная способность на контакт, Гбит/с 19 19 19 Общая пропускная способность, Гбайт/с 380 380 456 Объем, Гбайт 10 10 12 Производительность Пиковая производительность FP32, TFLOPS 12 12 14 Производительность FP64/FP32 1/8 1/8 1/8 Производительность FP16/FP32 2/1 2/1 2/1 Прочее Шина PCI Express PCI Express 4.0 x8 PCI Express 4.0 x8 PCI Express 4.0 x8 Интерфейсы вывода изображения DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 DisplayPort 2.1, HDMI 2.1 TDP/TBP, Вт Н/Д 150 190

В период работы над обзором ASRock Intel Arc B570 Challenger OC была одной из самых доступных модификацией Arc B570 на российском рынке при стоимости от 26 999 руб. Среди бюджетных видеокарт двух последних поколений на базе чипов NVIDIA и AMD такой дешевизной может похвастаться только базовая версия Radeon RX 7600.

Впрочем, за доплату в 2 тыс. руб. можно получить Arc B580, а при разнице в 19 % потенциального быстродействия между двумя моделями цена младшей уже не кажется заманчивой.

Видеокарта собрана в компактном двухслотовом корпусе и насчитывает 249 мм в длину. Единственным элементом светодиодной подсветки является полоска на лицевой стороне, но и ее можно погасить с помощью выключателя, рычажок которого выглядывает в вентиляционное окно защитной пластины.

Сама защитная пластина на обратной стороне печатной платы имеет массу прорезей по периметру, где PCB не перекрывает поток воздуха через радиатор.

Систему охлаждения обслуживают два вентилятора с диаметром крыльчатки 95 мм. Пассивное охлаждение видеокарты в отсутствии существенной нагрузки на GPU возможно. Однако чип BMG-G21 обладает довольной высокой потребляемой мощностью в простое, а кривая скорости вращения вентиляторов у ASRock Intel Arc B570 Challenger OC такова, что даже на открытом тестовом стенде вентиляторы периодически оживают на несколько секунд.

Ламели радиатора нанизаны на три теплотрубки диаметром 6 мм, которые сходятся под теплосъемником GPU. Последний также прилегает ко всем чипам видеопамяти и некоторым компонентам системы питания. Основной ряд силовых каскадов и дросселей VRM имеет собственные теплосъемники, припаянные к ламелям радиатора.

Бэкплейт — даром, что металлический, — как и в большинстве ускорителей экономкласса, выполняет только защитную и декоративную функции, но не используется для охлаждения обратной стороны печатной платы.

Ускоритель ASRock основан на PCB оригинального дизайна. Тем не менее система питания GPU и видеопамяти включает те же основные компоненты, которыми укомплектована уже знакомая нам референсная печатная плата Arc B580. VRM графического процессора работает на силовых каскадах Alpha & Omega AOZ5517QI с номинальным током 60 А под управлением ШИМ-контроллера AOZ71137QI, а разница лишь в количестве фаз: шесть у Arc B580 и на одну меньше у Arc B570. Питание чипов видеопамяти — двухфазное, на основе 30-амперных сборок AOZ5507QI.

Микросхемы GDDR6 производства Samsung с маркировкой K4ZAF325BC-SC20 рассчитаны на скорость передачи данных 20 Гбит/с, из которых Arc B570, как и родственная старшая модель, использует лишь 19 Гбит/с.

Видеокарта получает дополнительное питание через восьмиконтактный разъем старого образца и лишена резервной микросхемы BIOS с альтернативными настройками.

⇡#Тестовый стенд, методика тестирования

Тестовый стенд CPU AMD Ryzen 9 9950X3D (PBO +200 МГц, CU -25) Материнская плата ASUS ROG CROSSHAIR X870E HERO Оперативная память G.Skill Trident Z5 Royal Neo (F5-8000J4048G24GX2-TR5NS), 2 × 24 Гбайт (8000 МТ/с, CL38) SSD Solidigm P44 Pro, 2 Тбайт Блок питания Corsair AX1600i, 1600 Вт Система охлаждения CPU Кастомная СЖО (EK-Quantum Velocity² DDC 4.2 PWM D-RGB + EK-Quantum Surface X280M) Корпус Открытый стенд Монитор GIGABYTE AORUS FO32U2P Операционная система Windows 11 Pro ПО для GPU AMD Все видеокарты AMD Software Adrenalin Edition 25.6.1 ПО для GPU Intel Все видеокарты Intel Graphics Driver 32.0.101.6989 ПО для GPU NVIDIA Все видеокарты NVIDIA GeForce Game Ready Driver 576.28

Игры без трассировки лучей Игра API Метод тестирования Настройки графики Alan Wake 2 DirectX 12 OCAT, локация Bright Falls Макс. качество графики Assassin's Creed Shadows Встроенный бенчмарк Black Myth: Wukong Встроенный бенчмарк Cyberpunk 2077 Встроенный бенчмарк F1 25 Встроенный бенчмарк, трасса Monaco (дождь) Hogwarts Legacy OCAT, поездка на тележке в Path to Hogwarts Horizon Zero Dawn Remastered Встроенный бенчмарк Red Dead Redemption 2 Vulkan Встроенный бенчмарк Returnal DirectX 12 Встроенный бенчмарк Total War: WARHAMMER III DirectX 11 Встроенный бенчмарк (Mirrors of Madness)

Игры с трассировкой лучей Игра API Метод тестирования Настройки графики Масштабирование кадров AMD Intel NVIDIA Alan Wake 2 DirectX 12 OCAT, локация Bright Falls Макс. качество графики, высокое качество трассировки путей FSR Balanced FSR Balanced DLSS Balanced + Ray Reconstruction (+ Frame Generation) Assassin's Creed Shadows Встроенный бенчмарк Макс. качество графики и трассировки лучей FSR Balanced (+ Frame Generation) XeSS Balanced (+ Frame Generation) DLSS Balanced (+ Frame Generation) Black Myth: Wukong Встроенный бенчмарк Макс. качество графики и трассировки путей FSR Balanced (+ Frame Generation) XeSS Balanced (+ Frame Generation) DLSS Balanced (+ Frame Generation) Cyberpunk 2077 Встроенный бенчмарк (OCAT для генерации кадров) Макс. качество графики, трассировка путей FSR Balanced (+ Frame Generation) XeSS Balanced (+ Frame Generation) DLSS Balanced (Transformer Model) + Ray Reconstruction (+ Frame Generation) F1 25 Встроенный бенчмарк, трасса Monaco (дождь) Макс. качество графики, трассировка путей FSR Balanced (+ Frame Generation) XeSS Balanced (+ Frame Generation) DLSS Balanced + Ray Reconstruction (+ Frame Generation) Hogwarts Legacy OCAT, поездка на тележке в Path to Hogwarts Макс. качество графики и трассировки лучей FSR Balanced (+ Frame Generation) XeSS Balanced (+ Frame Generation) DLSS Balanced + Ray Reconstruction (+ Frame Generation) Indiana Jones and the Great Circle Vulkan OCAT, локация Sukhothai Макс. качество графики, высокое качество трассировки путей; Ray Traced Shadows: Only Sunlight FSR Balanced (+ Frame Generation) XeSS Balanced/FSR Balanced + Frame Generation DLSS Balanced (Transformer Model) + Ray Reconstruction (+ Frame Generation) Returnal DirectX 12 Встроенный бенчмарк (OCAT для генерации кадров) Макс. качество графики и трассировки лучей FSR Balanced XeSS Balanced DLSS Balanced (+ Frame Generation)

В большинстве игр показатели средней и минимальной (мы указываем 1-й процентиль распределения) кадровых частот выводятся из массива времени рендеринга индивидуальных кадров или мгновенного фреймрейта, полученного с помощью встроенного бенчмарка. Исключением являются игры, не имеющие встроенного бенчмарка, и большинство тестов с применением генерации кадров: в этих случаях для захвата межкадровых интервалов мы используем программу OCAT.

Мощность видеокарт регистрируется отдельно от CPU и прочих компонентов ПК с помощью устройства NVIDIAPCAT. Для нагрузочных тестов используется игра Cyberpunk 2077 с максимальными настройками качества графики и включенной либо выключенной трассировкой лучей при максимальном разрешении экрана (вплоть до 3840 × 2160 в зависимости от объема видеопамяти). Замеры всех параметров выполняются после прогрева видеокарты, когда температура и тактовые частоты стабилизируются.

В тестировании производительности приняли участие следующие видеокарты:

Прим. В скобках указаны базовая и boost-частота GPU.

Тактовые частоты, энергопотребление, температура, уровень шума и разгон

Графический процессор ASRock Intel Arc B570 Challenger OC работает на тактовой частоте 2,7–2,75 ГГц под игровой нагрузкой, что соответствует разнице в спецификациях между Intel Arc B570 и B580 с поправкой на заводской разгон видеокарты ASRock.

Рабочие параметры в игре (Cyberpunk 2077) Видеокарта Настройки Средняя тактовая частота GPU, МГц Среднее напряжение питания GPU, В Средняя частота вращения вентиляторов, об/мин (% от макс.) Растеризация Трассировка лучей Растеризация Трассировка лучей Растеризация Трассировка лучей ASRock Intel Arc B570 Challenger OC (2500/2600 МГц, 19 Гбит/с, 10 Гбайт) 2748 2727 1,00 0,99 1179 1158 ASRock Intel Arc B570 Challenger OC (+150 МГц, 20 Гбит/с, 10 Гбайт) +12% TDP 2850 2881 0,99 0,99 1200 1274 Acer Nitro Intel Arc B580 (2670/2740 МГц, 19 Гбит/с, 12 Гбайт) 2850 2839 1,01 1,00 1629,710227 1680,243655 Acer Nitro Radeon RX 7600 XT OC (2029/2810 МГц, 18 Гбит/с, 16 Гбайт) 2588 (Shader Engine)/2538 (Front-End) 2605 (Shader Engine)/2575 (Front-End) 1,06 1,07 1624 (27%) 1701 (28%) Palit GeForce RTX 4060 Dual (1830/2460 МГц, 17 Гбит/с, 8 Гбайт) 2612 2623 1,00 1,01 1802 (44%) 1693 (41%) GIGABYTE GeForce RTX 4060 Ti EAGLE OC (2310/2550 МГц, 18 Гбит/с, 8 Гбайт) Silent BIOS 2630 2535 1,06 1,01 1467 (59%)/1467 (59%) 1469 (59%)/1469 (59%) Palit GeForce RTX 5060 Infinity 3 (2280/2497 МГц, 28 Гбит/с, 8 Гбайт) 2647 2650 0,99 0,99 1638 (40%)/1638 (40%) 1611 (40%)/1611 (40%)

В отличие от предварительно разогнанных модификаций Intel Arc B580, герой обзора обладает адекватным своей производительности энергопотреблением — около 160 Вт. Как бы то ни было, устройство превосходит по мощности все конкурирующие продукты NVIDIA и расходует 34 Вт в простое, что приводит к периодическому запуску вентиляторов на низкой скорости.

Что касается эффективности системы охлаждения под нагрузкой, то температура кристалла BMG-G21 и чипов VRAM в играх не превышает 66 и 72 °С соответственно. При этом видеокарта работает чрезвычайно тихо: звуковое давление на расстоянии 30 см от вентиляторов лежит в пределах 24 дБА.

Для пользовательского оверклокинга ASRock Intel Arc B570 Challenger OC позволяет увеличить резерв мощности на 12 % — этого хватило, чтобы поднять фактическую тактовую частоту GPU на 100–150 МГц. В свою очередь, чипы видеопамяти стабильно работают с пропускной способности 20 вместо изначальных 19 Гбит/с. Ценой разгона стал рост температуры GPU и VRAM до 70 и 76 °С соответственно. В свою очередь, уровень шума достиг 28 дБА, что по-прежнему является минимальной величиной в сравнении с соперничающими устройствами NVIDIA и AMD.

⇡#Игровые тесты (1920 × 1080)

Intel Arc B570 — видеокарта, рассчитанная на игры при разрешении 1080p, преимущественно без трассировки лучей. Даже в таком режиме не все из тестовых тайтлов продемонстрировали кадровую частоту от 60 FPS на ускорителе ASRock, но ниже критических 30 FPS фреймрейт упал только в самых прожроливых играх — таких, как Assassin’s Creed Shadows и Black Myth: Wukong.

1920 × 1080 ASRock Intel Arc B570 Challenger OC Acer Nitro Intel Arc B580 AMD Radeon RX 7600 XT NVIDIA GeForce RTX 4060 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti NVIDIA GeForce RTX 5060 Alan Wake 2 43 / 45 47 / 49 51 / 57 46 / 50 57 / 63 63 / 68 Assassin's Creed Shadows 23 / 29 31 / 37 32 / 38 30 / 36 36 / 42 38 / 44 Black Myth: Wukong 17 / 21 20 / 25 22 / 25 23 / 27 29 / 33 31 / 35 Cyberpunk 2077 56 / 65 65 / 75 60 / 70 43 / 50 53 / 63 70 / 83 F1 25 92 / 115 103 / 132 104 / 134 90 / 114 110 / 141 113 / 147 Hogwarts Legacy 72 / 82 83 / 94 68 / 81 71 / 80 89 / 100 94 / 106 Horizon Zero Dawn Remastered 40 / 59 77 / 97 73 / 85 61 / 78 71 / 92 70 / 92 Red Dead Redemption 2 53 / 58 61 / 67 53 / 57 46 / 51 59 / 64 60 / 64 Returnal 52 / 88 59 / 101 54 / 84 53 / 83 62 / 95 66 / 101 Total War: WARHAMMER III 41 / 53 48 / 61 41 / 52 37 / 46 43 / 56 51 / 65 Макс. +64% +44% +32% +57% +67% Средн. +21% +14% +4% +26% +36% Мин. +9% −5% −23% −3% +10%

Версия Arc B570 с умеренным заводским разгоном отстает от Arc B580 (также предварительно разогнанной) на 17 % усредненной кадровой частоты. При этом разница в объеме VRAM между двумя моделями сказывается лишь на результатах бенчмарка Horizon Zero Dawn Remastered.

Среди конкурирующих видеокарт бюджетной категории ASRock Intel Arc B570 Challenger OC можно считать аналогом GeForce RTX 4060: «зеленая» видеокарта превосходит Arc B570 на 4 % FPS по средней оценке, хотя в отдельных играх одно или другое устройство имеет выраженное преимущество. В свою очередь, GeForce RTX4060 Ti и RTX 5060 опережают Arc B570 на 26 и 36 % соответственно, а Radeon RX 7600 XT — на 14 %.

⇡#Игровые тесты (2560 × 1440)

Для игры в режиме 1440p пользователям Arc B570 придется снизить качество графики или включить апскейлинг в большинстве современных тайтлов. Лишь две игры из тестовой подборки удерживают средний фреймрейт не меньше 60 FPS на видеокарте ASRock.

2560 × 1440 ASRock Intel Arc B570 Challenger OC Acer Nitro Intel Arc B580 AMD Radeon RX 7600 XT NVIDIA GeForce RTX 4060 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti NVIDIA GeForce RTX 5060 Alan Wake 2 28 / 29 32 / 33 36 / 39 30 / 35 35 / 44 44 / 47 Assassin's Creed Shadows 17 / 23 26 / 31 27 / 31 23 / 27 29 / 34 30 / 35 Black Myth: Wukong 14 / 17 16 / 20 16 / 19 17 / 20 21 / 24 23 / 26 Cyberpunk 2077 34 / 40 42 / 47 35 / 40 23 / 27 29 / 35 39 / 45 F1 25 45 / 69 82 / 100 82 / 100 71 / 85 86 / 106 81 / 101 Hogwarts Legacy 48 / 58 61 / 68 46 / 56 46 / 53 58 / 67 60 / 71 Horizon Zero Dawn Remastered 21 / 43 61 / 73 53 / 61 46 / 57 52 / 66 53 / 65 Red Dead Redemption 2 45 / 50 53 / 58 43 / 47 39 / 43 49 / 53 50 / 53 Returnal 42 / 67 48 / 77 40 / 60 42 / 59 46 / 70 50 / 74 Total War: WARHAMMER III 29 / 37 34 / 43 29 / 36 27 / 33 32 / 40 36 / 46 Макс. +70% +45% +33% +54% +62% Средн. +26% +15% +3% +27% +34% Мин. +14% −10% −33% −13% +6%

В относительном выражении производительность ASRock Intel Arc B570 Challenger OC изменилась незначительно. Герой обзора отстает на 3 % от GeForce RTX 4060, а GeForce RTX 4060 Ti, GeForce RTX 5060 и Radeon RX 7600 XT ушли вперед на 27, 34 и 15 % соответственно. Заметно увеличилась только дистанция между Arc B570 и Arc B580 — до 26 % средней кадровой частоты.

⇡#Игровые тесты с трассировкой лучей

Рейтрейсинг в большинстве тестовых игр не позволяет владельцам Intel Arc B570 рассчитывать на комфортный фреймрейт при нативном разрешении экрана: из всех бенчмарков только Returnal зарегистрировал кадровую частоту выше 60 FPS.

1920 × 1080 ASRock Intel Arc B570 Challenger OC Acer Nitro Intel Arc B580 AMD Radeon RX 7600 XT NVIDIA GeForce RTX 4060 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti NVIDIA GeForce RTX 5060 Alan Wake 2 22 / 24 24 / 26 17 / 19 5 / 7 6 / 7 6 / 7 Assassin's Creed Shadows 18 / 23 24 / 29 25 / 29 22 / 26 24 / 32 28 / 32 Black Myth: Wukong 6 / 8 8 / 11 3 / 5 10 / 13 16 / 19 12 / 16 Cyberpunk 2077 11 / 15 13 / 17 8 / 9 15 / 19 20 / 25 19 / 25 F1 25 10 / 12 14 / 18 9 / 12 16 / 20 21 / 26 20 / 26 Hogwarts Legacy 42 / 52 51 / 62 33 / 41 43 / 53 58 / 71 58 / 69 Indiana Jones and the Great Circle Н/Д Н/Д 4 / 5 Н/Д Н/Д Н/Д Returnal 46 / 69 51 / 79 39 / 55 44 / 67 58 / 81 58 / 82 Макс. +50% +26% +67% +138% +117% Средн. +24% −16% +14% +49% +43% Мин. +8% −40% −71% −71% −71%

2560 × 1440 ASRock Intel Arc B570 Challenger OC Acer Nitro Intel Arc B580 AMD Radeon RX 7600 XT NVIDIA GeForce RTX 4060 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti NVIDIA GeForce RTX 5060 Alan Wake 2 Н/Д 15 / 17 10 / 12 3 / 4 4 / 5 5 / 6 Assassin's Creed Shadows 10 / 16 18 / 23 19 / 22 17 / 21 21 / 26 20 / 27 Black Myth: Wukong 1 / 3 5 / 7 2 / 3 6 / 7 6 / 8 4 / 6 Cyberpunk 2077 7 / 9 8 / 11 4 / 6 9 / 10 12 / 14 10 / 13 F1 25 5 / 6 8 / 10 5 / 7 9 / 11 12 / 15 10 / 15 Hogwarts Legacy 30 / 37 35 / 43 22 / 28 31 / 39 39 / 50 39 / 49 Indiana Jones and the Great Circle Н/Д Н/Д 2 / 3 Н/Д Н/Д Н/Д Returnal 32 / 49 40 / 57 27 / 38 32 / 46 38 / 55 40 / 57 Макс. +133% +38% +133% +167% +150% Средн. +50% −4% +43% +80% +69% Мин. +16% −33% −6% +12% +16%

Если сосредоточиться на режиме 1080p, исключив 1440p как нереалистичный сценарий эксплуатации, Arc B570 иArc B580 разделяет дистанция в 24 % FPS. При этом ASRock Intel Arc B570 Challenger OC на 19 % опережает Radeon RX 7600 XT, но предсказуемо отстает от решений NVIDIA актуального и предыдущего поколения. Несмотря на дефицит видеопамяти, который обрушил результаты GeForce RTX 4060, GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 5060 в Alan Wake 2, в среднем «зеленые» видеокарты превосходят Arc B570 на 14, 49 и 43 % FPSсоответственно.

⇡#Игровые тесты с трассировкой лучей и масштабированием кадров

Благодаря апскейлингу XeSS или FSR с умеренным коэффициентом (Balanced) Arc B570 претендует на фреймрейт от 60 FPS в некоторых играх с гибридным рендерингом при разрешении 1080p или даже 1440p, а вот о трассировке путей придется забыть даже при использовании более агрессивных настроек масштабирования.

1920 × 1080 ASRock Intel Arc B570 Challenger OC Acer Nitro Intel Arc B580 AMD Radeon RX 7600 XT NVIDIA GeForce RTX 4060 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti NVIDIA GeForce RTX 5060 Alan Wake 2 37 / 41 44 / 47 32 / 34 39 / 49 53 / 63 47 / 63 Assassin's Creed Shadows 22 / 28 31 / 38 31 / 37 26 / 33 31 / 43 37 / 44 Black Myth: Wukong 13 / 19 17 / 23 8 / 11 29 / 35 35 / 42 37 / 43 Cyberpunk 2077 33 / 40 38 / 47 20 / 23 37 / 44 48 / 55 51 / 59 F1 25 31 / 39 44 / 56 23 / 32 37 / 45 48 / 58 47 / 58 Hogwarts Legacy 86 / 103 100 / 118 72 / 88 76 / 86 90 / 104 88 / 101 Indiana Jones and the Great Circle Н/Д Н/Д 8 / 9 Н/Д Н/Д Н/Д Returnal 55 / 98 66 / 112 58 / 82 65 / 94 69 / 112 74 / 118 Макс. +44% +32% +84% +121% +126% Средн. +23% −17% +18% +47% +50% Мин. +14% −43% −17% +1% −2%

2560 × 1440 ASRock Intel Arc B570 Challenger OC Acer Nitro Intel Arc B580 AMD Radeon RX 7600 XT NVIDIA GeForce RTX 4060 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti NVIDIA GeForce RTX 5060 Alan Wake 2 26 / 29 32 / 34 23 / 25 29 / 36 37 / 46 34 / 40 Assassin's Creed Shadows 12 / 23 29 / 34 28 / 32 24 / 30 28 / 35 28 / 33 Black Myth: Wukong 9 / 13 12 / 17 5 / 7 20 / 24 24 / 29 26 / 30 Cyberpunk 2077 21 / 27 25 / 32 12 / 14 21 / 26 30 / 35 31 / 37 F1 25 19 / 24 28 / 35 14 / 19 23 / 28 29 / 36 28 / 36 Hogwarts Legacy 59 / 72 79 / 92 50 / 62 48 / 57 61 / 71 64 / 74 Indiana Jones and the Great Circle Н/Д Н/Д 5 / 6 Н/Д Н/Д Н/Д Returnal 50 / 77 55 / 88 46 / 66 50 / 74 62 / 88 67 / 95 Макс. +48% +39% +85% +123% +131% Средн. +29% −17% +18% +47% +46% Мин. +14% −48% −21% −1% +3%

Апскейлинг лишает объем VRAM определяющего влияния на результаты тестов при разрешении 1440p, поэтому данные в двух режимах можно смело комбинировать. В результате Arc B580 превосходит вице-флагманскую модель Intel на 23–29 % FPS, а устройства NVIDIA — GeForce RTX 4060, GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX5060 — на 18, 47 и 46–50 % соответственно. В то же время Intel Arc B570 опережает Radeon RX 7600 XT на 23–29 % FPS.

⇡#Игровые тесты в разгоне

Разгон ASRock Intel Arc B570 Challenger OC, как и в случае с предварительно разогнанными модификациями ArcB580, дал очень небольшую прибавку игрового быстродействия: всего лишь 4 % средней кадровой частоты.

⇡#Сводные результаты игровых тестов без трассировки лучей

⇡#Сводные результаты игровых тестов с трассировкой лучей

⇡#Сводные результаты игровых тестов с трассировкой лучей и масштабированием кадров

Intel Arc B570 — самая дешевая из новых видеокарт экономкласса. Но, если не брать в расчет бюджетную новинку NVIDIA — GeForce RTX 5050, — которую мы рассмотрим в следующий раз, заодно и самая медленная в растеризованных играх. Впрочем, благодаря умеренному разгону (фабричному или пользовательскому) Arc B570 ненамного отстает от GeForce RTX 4060, зато несет 10 Гбайт видеопамяти, а этого хватает всем играм без рейтрейсинга при народном разрешении 1080p.

Трассированные игры доступны видеокартам такого класса, но лишь с агрессивным апскейлингом, который позволяет игнорировать преимущество Arc B570 перед бюджетными решениями NVIDIA в объеме VRAM, а значит GeForce RTX 4060 все-таки станет более рациональной покупкой — особенно в свете высокой потребляемой мощности Arc B570. А самое главное, Intel Arc B580 предлагает существенно большую производительность по сравнению с Arc B570 и уже 12 Гбайт VRAM за доплату в пару тысяч рублей. Не будем забывать и о том, что полноценная работа интеловских дискретных GPU невозможна без функции Resizable BAR, поэтому они не годятся для апгрейда старых систем.

Что касается прочих характеристик ускорителя ASRock Intel Arc B570 Challenger OC, то, невзирая на высокую потребляемую мощность чипа BMG-G21, видеокарта отлично охлаждается и является одной из самых тихих в истории наших тестов за последние годы.