DDR4 останется дефицитной — цены подскочат как минимум на 10 % в октябре

Ситуация на рынке DRAM определяется не только ростом спроса на DDR5 со стороны провайдеров облачных услуг, но и решением крупных производителей свернуть поставки DDR4. Данные факторы, по мнению тайваньских СМИ, приведут к росту цены на DDR4 в октябре на 10–15 %.

В сегменте DDR5, как отмечают источники, тенденция к росту цен в октябре будет выражена ещё сильнее. Так, контрактные цены вырастут на 10–15 %, а цены на рынке моментальных сделок увеличатся на 15–25 %. Поскольку на рынке DDR4 при этом будет наблюдаться сокращение предложения, то цены продолжат расти и после октября, хотя в указанном месяце они уже увеличатся на 15 %. Сейчас предложение отстаёт от спроса на DDR4 примерно на 2 %, но к концу второго квартала следующего года разрыв увеличится до 10–15 %, даже с учётом принятого Samsung и SK hynix решения повременить с прекращением производства DDR4. Контрактный рынок DDR4 будет демонстрировать рост цен до самого конца 2026 года, как считают эксперты.

Твердотельная память также является товаром повышенного спроса в определённых сегментах рынка. В частности, накопители корпоративного класса (eSSD) по итогам квартала наверняка вырастут в цене на 5–10 %.

Тайваньские производители готовы подстраиваться под конъюнктуру рынка и предлагать больше микросхем DDR4 своим клиентам. В ассортименте продукции Nanya Technology, например, DDR4 и LPDDR4 занимают более 50 % всех объёмов поставок, на долю DDR3 и LPDDR3 приходятся ещё 20 %, а DDR5 довольствуется менее чем 30 %. По прогнозам TrendForce, цены на DDR4 будут расти как минимум до конца текущего года. В июле контрактные цены на чипы DDR4 для бытовой электроники выросли на 60–85 %, а в третьем квартале могут вырасти на все 85–90 %. Этот сегмент производители готовы обслуживать в последнюю очередь, поэтому он больше всего подвержен росту цен.