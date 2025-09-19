Сегодня 19 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники DDR4 останется дефицитной — цены подскоч...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

DDR4 останется дефицитной — цены подскочат как минимум на 10 % в октябре

Ситуация на рынке DRAM определяется не только ростом спроса на DDR5 со стороны провайдеров облачных услуг, но и решением крупных производителей свернуть поставки DDR4. Данные факторы, по мнению тайваньских СМИ, приведут к росту цены на DDR4 в октябре на 10–15 %.

Источник изображения: Micron Technology

Источник изображения: Micron Technology

В сегменте DDR5, как отмечают источники, тенденция к росту цен в октябре будет выражена ещё сильнее. Так, контрактные цены вырастут на 10–15 %, а цены на рынке моментальных сделок увеличатся на 15–25 %. Поскольку на рынке DDR4 при этом будет наблюдаться сокращение предложения, то цены продолжат расти и после октября, хотя в указанном месяце они уже увеличатся на 15 %. Сейчас предложение отстаёт от спроса на DDR4 примерно на 2 %, но к концу второго квартала следующего года разрыв увеличится до 10–15 %, даже с учётом принятого Samsung и SK hynix решения повременить с прекращением производства DDR4. Контрактный рынок DDR4 будет демонстрировать рост цен до самого конца 2026 года, как считают эксперты.

Твердотельная память также является товаром повышенного спроса в определённых сегментах рынка. В частности, накопители корпоративного класса (eSSD) по итогам квартала наверняка вырастут в цене на 5–10 %.

Тайваньские производители готовы подстраиваться под конъюнктуру рынка и предлагать больше микросхем DDR4 своим клиентам. В ассортименте продукции Nanya Technology, например, DDR4 и LPDDR4 занимают более 50 % всех объёмов поставок, на долю DDR3 и LPDDR3 приходятся ещё 20 %, а DDR5 довольствуется менее чем 30 %. По прогнозам TrendForce, цены на DDR4 будут расти как минимум до конца текущего года. В июле контрактные цены на чипы DDR4 для бытовой электроники выросли на 60–85 %, а в третьем квартале могут вырасти на все 85–90 %. Этот сегмент производители готовы обслуживать в последнюю очередь, поэтому он больше всего подвержен росту цен.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Звериный оскал дефицита: темпы удорожания DDR4-памяти превысили 5 % в неделю
Подорожание DDR4 не остановится: производители чипов повторно накрутят цены до конца года
Спрос на SSD корпоративного класса продолжает расти на фоне бума ИИ
Intel не забросит выпуск видеокарт Arc после сделки с Nvidia
Глава Nvidia подчеркнул, что пока компания не будет заказывать выпуск чипов у Intel
Глава Nvidia назвал сделку с Intel на $5 млрд «невероятной инвестицией»
Теги: ddr4, ddr5, производство микросхем, аналитика
ddr4, ddr5, производство микросхем, аналитика
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Представлен ностальгический корпус SilverStone FLP02, похожий на корпуса компьютеров из 1990-х
Энтузиасты докопались до причин лагов и статтеров на ноутбуках Asus ROG — виноваты ошибки в BIOS
Недалеко от России обнаружены весомые аргументы в пользу теории панспермии — появления жизни из космоса
AMD тайком выпустила Radeon RX 7700 с 16 Гбайт видеопамяти на 256-битной шине
Умное кольцо Sber после череды задержек ожидается в продаже с 24 сентября
OpenAI уличила ИИ в преднамеренной лжи — полностью её изжить пока не удаётся 47 мин.
Создатели Arma 4 анонсировали Cosmo Tales — космический экшен с разумным звездолётом и путешествиями по альтернативным измерениям 2 ч.
«Dying Light 2 здорового человека»: пользователи Steam остались в восторге от Dying Light: The Beast 3 ч.
На умных очках Meta появятся сторонние приложения, но не скоро 3 ч.
Google начнёт жёстче фильтровать интимные фото в поиске 3 ч.
GSC Game World подтвердила, когда выйдет крупное обновление 1.6 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl и какие улучшения в него войдут 4 ч.
Миллионы Wi-Fi-устройств по-прежнему подвержены уязвимости Pixie Dust, обнаруженной более десяти лет назад 8 ч.
Игровой ИИ-помощник Gaming Copilot появится в Game Bar у всех пользователей Windows 11 13 ч.
Google интегрирует ИИ-агента на базе Gemini в браузер Chrome 13 ч.
Создателям контента для Fortnite позволят зарабатывать реальные деньги на продаже предметов 14 ч.
DDR4 останется дефицитной — цены подскочат как минимум на 10 % в октябре 50 мин.
Обнародована предварительная спецификация PCIe 8.0 2 ч.
AAEON представила компактную ИИ-систему Intelli i14 Edge с ускорителем NVIDIA RTX 2 ч.
Одноплатный компьютер LattePanda IOTA получил чип Intel Twin Lake и микроконтроллер Raspberry Pi RP2040 2 ч.
Intel не забросит выпуск видеокарт Arc после сделки с Nvidia 3 ч.
Ирландия разрешит ЦОД подключаться к электростанциям на ископаемом топливе — в качестве временной меры 4 ч.
Сотрудничество с Intel не избавит Nvidia от зависимости от TSMC 5 ч.
Из-за «неадекватного» автопилота Xiaomi отзовёт 116 887 электромобилей SU7 6 ч.
iPhone 17 Pro и Pro Max оказались в дефиците на старте продаж — ждать заказов придётся месяц 6 ч.
Глава Nvidia назвал сделку с Intel на $5 млрд «невероятной инвестицией» 8 ч.