Тестируем DDR5-6000 CL26 — память, которой не хватало Ryzen

За последние годы процессоры Ryzen уверенно закрепились в роли лучшего выбора для игровых систем, и сегодня их позиции выглядят сильнее, чем когда-либо. С выпуском поколения Arrow Lake компания Intel как будто сама отказалась от попыток конкуренции в сегменте геймерского железа, сосредоточившись на процессорах для рабочих нагрузок, и это привело к вполне очевидному результату: розничные продажи Ryzen заметно превосходят продажи процессоров Intel. Особенно это заметно по популярности моделей с 3D-кешем, которые дают стабильно более высокий FPS, чем любые альтернативы.

Но несмотря на то, что выбор CPU для многих серьёзно упростился, составить оптимальную и сбалансированную конфигурацию системы всё так же непросто. Вопросы могут возникнуть уже на этапе подбора памяти. Ещё совсем недавно считалось, что лучшим вариантом для платформы Socket AM5 является DDR5-6000, а использовать более скоростные модули не имеет смысла, поскольку их установка требует снижения частоты встроенного в процессор контроллера памяти, что приводит к снижению итоговой производительности. Однако этот консенсус внезапно пошатнулся. Несколько месяцев назад AMD стала намекать, что эпоха, когда DDR5-6000 покрывала любые потребности владельцев Ryzen, подходит к концу. В презентациях, а затем и на официальном сайте стала мелькать другая рекомендация: «новой нормой» для Ryzen 9000 может стать более скоростная DDR5-8000. Компания честно предупреждает, что такой режим является разгоном и стопроцентной стабильности она не гарантирует, но одновременно подчёркивает — в новых версиях AGESA и на платах X870/X870E сделано всё, чтобы частоты памяти порядка 8000 МГц были достижимы.

И практика действительно подтверждает, что DDR5-8000 с Ryzen 9000 не только работает стабильно, но и при аккуратной настройке способна давать прибавку в быстродействии в сравнении с привычной DDR5-6000. Возникает логичный вопрос: означает ли это, что устоявшийся алгоритм выбора памяти для платформы Socket AM5 пора пересмотреть?

Ответ не столь очевиден, как кажется. Дело в том, что шаг вперёд сделала вся DDR5. Вместе с наборами памяти, рассчитанными на высокие частоты, появилась и новая волна модулей DDR5-6000, рассчитанных на очень низкие задержки — вплоть до 26-36-36. И такие комплекты уже не редкость: в свой ассортимент их добавили G.Skill, Lexar, V-Color, Kingbank и некоторые другие компании. Распространение такой низколатентной DDR5-6000 — прямой результат действия двух факторов: с одной стороны, чипмейкеры улучшили свои техпроцессы, и выпускаемые чипы стали более зрелыми и устойчивыми к изменению эксплуатационных параметров, а с другой — производители освоили сортировку кристаллов не только по их разгонному потенциалу, но и по латентности, формируя при отборе сразу два класса чипов: «частотные» и «отзывчивые». Вторые как раз и легли в основу современных комплектов DDR5-6000 CL26, которые закономерно оказались востребованным решением благодаря популярности Ryzen.

Чтобы понять, как на стратегию подбора «правильной» памяти для Ryzen влияет появление DDR5-6000 CL26, мы решили провести отдельное тестирование и сравнить между собой высокочастотную DDR5-8000 и новую DDR5-6000 с агрессивными таймингами. Рекомендация AMD про DDR5-8000 появилась ещё тогда, когда памяти DDR5-6000 CL26 на рынке не было. А значит, вполне возможно, что в случае платформы Socket AM5 гонка за высокими частотами DDR5, которая приводит к повышению таймингов и выводу контроллера памяти из синхронного режима, вновь теряет практический смысл. В этой статье мы постараемся сформулировать по этому поводу чёткую и однозначную рекомендацию.

Предваряя тесты, нужно оговориться, что во всех комплектах DDR5-6000 CL26 используются кристаллы SK hynix A-die. Именно такой тип чипов оказался лучшим вариантом для памяти с продвинутыми характеристиками. Эти кристаллы не только хорошо гонятся по частоте, но и, как оказывается, весьма податливы в части снижения задержек. При этом другой популярный вариант чипов — SK hynix M-die — для памяти с низкой латентностью не подходит. Он имеет упрощённый дизайн и из-за этого не могут обеспечить столь же низких задержек, а ещё плохо реагируют на повышение напряжения. Именно поэтому специальные комплекты DDR5-6000 CL26 с отборными чипами имеют принципиальное отличие от среднестатистических модулей DDR5-6000 с CL28 и CL30, где вперемешку встречаются кристаллы A-die и M-die разного уровня качества. А это значит, что вариант «ужать тайминги» обычной оверклокерской DDR5-6000-памяти до уровня, который предлагает DDR5-6000 CL26 «из коробки», скорее всего, не получится.

Поэтому при подготовке этого материала мы воспользовались комплектом G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 CL26 32GB — «настоящей» памятью с низкой латентностью, которую эта компания выпустила раньше остальных конкурентов, став родоначальницей нового тренда.

⇡#Комплект G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 CL26 32GB: подробности

Комплект G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 CL26 32GB состоит из двух модулей DDR5-6000 ёмкостью по 16 Гбайт и вряд ли удивит кого-то своим внешним видом. С точки зрения экстерьера это узнаваемый представитель серии Trident Z5 с привычным дизайном теплорассеивающих пластин, которые отличаются плавными очертаниями и Y-образным разветвлением в верхней части, увеличивающим площадь поверхности и образующим некоторое подобие радиатора.

В названии комплектов памяти G.Skill, которые ориентированы на использование в платформе Socket AM5, фигурирует слово Neo — именно по нему можно догадаться, что такая память поддерживает профили AMD Expo, которые позволяют «одним кликом» выставлять необходимые настройки BIOS для раскрытия потенциала, заложенного в модули. Также у таких модулей есть и ещё одно внешнее отличие — две контрастных полосы на поверхности теплорассеивающих пластин.

Для тестирования мы взяли модули памяти чёрного цвета, и на них эти полосы белые. Но аналогичная память Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 CL26 32GB существует и в инвертированной раскраске — с белыми радиаторами. Правда, средняя часть поверхности теплорассеивающих пластин, на которой нанесено название Trident Z5 Neo RGB, у них всё равно остаётся чёрной.

Модули Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 CL26 32GB, как следует из их названия, оснащены RGB-подсветкой. Она прячется под пластиковой светорассеивающей вставкой, зажатой между радиаторами сверху. Подсветка выглядит вполне достойно —свечение равномерное, отдельные светодиоды не просматриваются. Управлять световыми эффектами можно как через собственное ПО, предлагаемое G.Skill, так и утилитами аналогичного назначения от производителей материнских плат.

Для тех, кому не нравится внешность модулей Trident Z5 Neo RGB, G.Skill готова предложить и другие варианты DDR5-6000 с низкими задержками. В частности, аналогичные по характеристикам модули производитель предлагает в сериях RipJaws M5 Neo с более простой и строгой внешностью и Trident Z5 Royal Neo в лакшери-исполнении. Спецификации во всех случаях будут совершенно одинаковы:

комплект из двух модулей DDR5 DIMM по 16 Гбайт каждый;

рабочий режим DDR5-6000;

тайминги 26-36-36-96;

напряжение 1,45 В;

поддержка профилей AMD Expo 1.1;

конфигурируемая RGB-подсветка;

пожизненная гарантия.

Вне зависимости от того, о каком варианте DDR5-6000 CL26 идёт речь, главный секрет таких модулей кроется в их элементной базе. Увидеть его можно, сняв один из радиаторов, которые держатся на двухстороннем теплопроводящем скотче.

Модули рассматриваемого комплекта основываются на 16-Гбит чипах SK hynix A-die. Поскольку ёмкость модуля составляет 16 Гбайт, в каждой планке используется восемь таких чипов, и все они размещаются на одной стороне печатной платы, то есть модули — одноранговые. Рядом с чипами можно увидеть пять светодиодов, отвечающих за RGB-подсветку (ещё пять распаяно на другой стороне платы), а также схему питания с микросхемой PMIC производства Richtek. В целом внутренности этих модулей очень похожи на внутренности любой другой DDR5 SDRAM производства G.Skill на чипах SK hynix и по набору компонентов, и по дизайну 10-слойной печатной платы. Однако есть одна малозаметная, но весьма характерная деталь. Маркировка установленных в данном случае чипов A-die выглядит как H5CG48AHBDX018, в то время как в похожей памяти, попадавшей нам на тесты ранее, чипы имели маркировку H5CG48AGBDX018.

Это значит, что для модулей DDR5-6000 с низкой латентностью используются не просто специально отобранные чипы, а чипы более новой модификации (4.1, как её определяют некоторые диагностические утилиты). Причём набор символов HBD и GBD в середине маркировки описывает изначальную целевую скорость этих чипов. И если встречавшиеся ранее чипы GBD ранжировались SK Hynix как DDR5-5600, то чипы HBD, очевидно, считаются более скоростными компонентами класса DDR5-6400. Получается, что в составе комплекта Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 CL26 32GB они работают даже на чуть сниженной частоте — всё ради агрессивных задержек.

Штатные спецификации предполагают, что комплект Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 CL26 32GB рассчитан на тайминги 26-36-36-96 при напряжении 1,45 В. Именно такой вариант режима DDR5-6000 и зашит в профиле Expo.

Стоит заметить, что модули требуют довольно высокого напряжения 1,45 В — обычно такое напряжение свойственно высокочастотным комплектам DDR5. Но достижение низкой латентности тоже требует определённых усилий. Тем не менее напомним, что первые партии комплектов Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 CL26 32GB выпускались с номинальным напряжением 1,4 В, а повышено оно было некоторое время спустя, очевидно, для увеличения доли подходящих для такой памяти чипов.

Никаких других профилей, кроме DDR5-6000 26-36-36-96, у рассматриваемой памяти нет. Поддержка Intel XMP тоже не предусмотрена. Это значит, что, хотя в системах с процессором Intel эта память работать тоже будет, тайминги придётся конфигурировать вручную.

Остаётся только добавить, что G.Skill довольно ответственно подходит к тестированию своих модулей памяти на совместимость с различными системами и по каждому комплекту ведёт обширные списки совместимых материнских плат. Такой список есть и для Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 CL26 32GB, правда, в него входят исключительно платы под Ryzen. Впрочем, поскольку поддержка DDR5-6000 не требует ничего особенного, список этот очень обширный и включает почти все существующие Socket AM5-материнские платы на чипсете X870E/X870 и не только их. Главное, что нужно иметь в виду: плата для таких модулей должна поддерживать возможность увеличения напряжений Mem VDD и Mem VDDQ до 1,45 В.

⇡#Особенности работы G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 CL26 32GB

При установке комплекта G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 CL26 32GB в материнскую плату и активации имеющегося профиля Expo настройки подсистемы памяти получаются такими.

Здесь нет никаких сюрпризов: контроллер памяти работает синхронно с модулями, для первичных таймингов выбрана схема 26-36-36-96 (tCL-tRCD-tRP-tRAS), напряжение на модулях повышено до 1,45 В. Показатели практической пропускной способности и латентности в этом случае выглядят следующим образом.

И это в действительности довольно заметный прогресс по сравнению с типовыми комплектами DDR5-6000, которые в большинстве своём предлагают тайминги вроде 30-40-40, даже если в их основе лежат чипы SK hynix. Практическая латентность получается ниже примерно на 2,5 нс, чего вполне хватит, чтобы получить выигрыш в быстродействии в ряде приложений и играх на уровне 1-2 %.

При этом более агрессивные тайминги совсем не влияют на пропускную способность подсистемы памяти, но в случае процессоров Ryzen это объясняется странностями в их дизайне, когда шина Infinity Fabric, соединяющая кристаллы CCD (с ядрами) и IOD (с контроллером памяти), имеет в полтора раза более низкую пропускную способность, чем двухканальный комплект DDR5-6000. В результате даже самая скоростная память в системе на базе Ryzen с одним чиплетом CCD будет выдавать примерно такие же практические показатели скорости чтения и копирования данных.

Говоря о комплекте Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 CL26 32GB, невозможно обойти стороной его температурный режим. Он использует довольно высокое напряжение питания и потому заметно нагревается во время работы. Например, в тесте OCCT нагрев достигал 62 °C. Однако справедливости ради нужно заметить, что это не приводило ни к каким негативным последствиям — память G.Skill сохраняла стабильность и не требовала принимать какие-то дополнительные меры для отвода тепла от модулей.

Но интересно в модулях Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 CL26 32GB, конечно, не только то, как они работают в штатном режиме. Не менее важно, чего можно добиться при их ручной настройке, тем более что в них используются чипы SK hynix A-die новой модификации, отобранные для работы с агрессивными задержками. И в действительности схему таймингов, предлагаемую профилем Expo, можно существенно улучшить, причём даже не прибегая к увеличению напряжения свыше штатных для рассматриваемых модулей 1,45 В.

И в этом отношении комплект G.Skill не разочаровывает. Фактически уменьшить не удаётся лишь два первичных тайминга — tCL и tRCD. Все остальные задержки могут быть значительно улучшены, включая tRP, tWR, tRFC и tREFI, которые влияют на производительность сильнее остальных параметров. Так, наш комплект позволил выставить следующий набор таймингов без потери способности к стабильной работе.

И этот набор настроек действительно лучше, чем получается при оптимизации таймингов у среднестатистических наборов DDR5-6000. Даже если говорить о модулях, построенных на чипах SK hynix A-die, у комплекта Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 CL26 32GB можно сильнее, чем обычно, ужать tRFC и целый ряд вторичных таймингов, не говоря уже о том, что задержки tCL и tRCD у этой памяти минимизированы изначально. В результате практическая латентность подсистемы памяти (по данным теста Aida64 CacheMem) уменьшается до 68,4 нс.

Этот результат очень похож на то, что мы получали при тестировании настроенной вручную DDR5-8000 с таймингами 34-48-42-60. А значит, гипотеза о том, что именно DDR5-6000 CL26 может стать «правильной памятью» для современных Ryzen, выглядит вполне правдоподобно. Но давайте посмотрим, что покажут тесты.

⇡#Описание тестовой системы и методики тестирования

Итак, комплекту DDR5-6000 компании G.Skill с низкой латентностью в этом тестировании будет противостоять DDR5-8000 со штатной схемой таймингов 36-48-48-126. Роль такого соперника сыграла память KingBank Soarblade RGB DDR5-8000, которую мы тестировали некоторое время тому назад. Её преимущество в том, что она, как и Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 CL26 32GB, неплохо разгоняется и способна работать в режиме DDR5-8000 не только как задумано производителем, но и при более агрессивных таймингах 34-48-42-60. Иными словами, в результате мы сможем сравнить DDR-6000 CL26 и DDR5-8000 CL36 как в номинальном режиме при использовании таймингов из профиля Expo, так и при ручной минимизации задержек. Кроме того, в тестировании поучаствует ещё один отдельный вариант памяти DDR5-6000 CL30 —типовая конфигурация, предлагаемая через профили Expo среднестатистическими модулями на чипах SK Hynix с частотой 6000 МГц (например, популярными комплектами серии Adata XPG Lancer Blade).

Таким образом, в тесте примут участие пять различных конфигураций памяти, подробное описание которых приведено в таблице.

Adata XPG Lancer Blade DDR5-6000 G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 CL26 KingBank Soarblade RGB DDR5-8000 Режим работы DDR5-6000 CL30 EXPO DDR5-6000 CL26 EXPO DDR5-6000 CL26 Ручная настройка DDR5-8000 CL36 EXPO DDR5-8000 CL34 Ручная настройка tCL-tRCD-tRP 30-40-40 26-36-36 26-36-28 36-48-48 34-48-42 tRFC 885 884 352 1177 480 tREFI 11677 11677 65535 15554 65535 GDM/PDN En/Dis En/Dis Dis/Dis En/Dis En/Dis tRAS-tRC-tRTP 76-116-23 96-132-23 48-76-12 126-174-30 60-102-12 tWTRS-tWTRL-tWR 8-30-90 8-30-90 2-12-48 10-40-96 8-16-48 tRRDS-tRRDL-tFAW 8-15-32 8-15-32 4-8-32 8-16-40 8-8-32 tRDWR-tWRRD 22-8 22-8 14-2 26-11 20-8 tRDRDSCL-tWRWRSCL 8-23 8-23 6-2 14-34 8-8 tRDRDSC/SD/DD 1-8-8 1-8-8 1-1-1 1-15-15 1-1-1 tWRWRSC/SD/DD 1-15-15 1-15-15 1-1-1 1-15-15 1-1-1

Отдельно стоить отметить, что в случае ручной настройки подсистем памяти мы также повышали частоту шины Infinity Fabric со штатных 2000 до 2100 МГц. Это позволяет немного увеличить пропускную способность магистрали «процессор — память», но при этом не приводит ни к утрате стабильности, ни к снижению производительности из-за ухудшения качества сигналов, передаваемых по этой шине. Зато такая прибавка частоты FCLK позволяет получить небольшой дополнительный выигрыш в быстродействии, а потому пренебрегать ей при оптимизации таймингов точно не стоит.

В наше тестирование оказалась вплетена и ещё одна сюжетная линия. Обычно мы испытываем скоростную память в системах, построенных на Ryzen 7 9800X3D, поскольку это — самый лучший игровой процессор AMD, доступный на рынке в настоящее время. Однако существует мнение, что увеличенный до 96 Мбайт L3-кеш этого процессора «смазывает» влияние настроек подсистемы памяти на производительность. Более того, часто можно встретить утверждение, что выбор правильных модулей DDR5 для процессоров с 3D-кешем не имеет особого смысла, так как вместительный кеш способен компенсировать высокие задержки. И хотя это на самом деле не так, в чём мы неоднократно убеждались в прошлых тестированиях, в этот раз мы решили провести тесты дважды — как с процессором Ryzen 7 9800X3D с наращённой кеш-памятью, так и с ординарным восьмиядерником Ryzen 7 9700X, причём с TDP, повышенным со штатных 65 до 105 Вт для увеличения его производительности.

В итоге для тестовых систем был использован следующий набор оборудования.

Процессоры: AMD Ryzen 7 9800X3D (Granite Ridge, 8 ядер, 4,7-5,2 ГГц, 96 Мбайт L3); AMD Ryzen 7 9700X (Granite Ridge, 8 ядер, 3,8-5,5 ГГц, 32 Мбайт L3).

Процессорный кулер: кастомная СЖО из компонентов EKWB.

Материнская плата: MSI MPG X670E Carbon WiFi (Socket AM5, AMD X670E).

Память: Adata XPG Lancer Blade RGB DDR5-6000 32GB AX5U6000C3016G-DTLABR (2 × 16 Гбайт DDR5-6000 SDRAM); G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 CL26 32GB F5-6000J2636H16GX2-TZ5NR (2 × 16 Гбайт DDR5-6000 SDRAM); KingBank Soarblade RGB DDR5-8000 32GB KB8000(32)WHT(RGB) (2 × 16 Гбайт DDR5-8000 SDRAM).

Видеокарта: Palit GeForce RTX 5090 GameRock (2017/2407 МГц, 28 Гбит/с, 32 Гбайт).

Дисковая подсистема: Intel SSD 760p 2 Тбайт (SSDPEKKW020T8X1).

Блок питания: Deepcool PX1200G (80+ Gold, ATX 12V 3.0, 1200 Вт).

Тестирование проходило в операционной системе Microsoft Windows 11 Pro (24H2) Build 26100.2605, включающей все необходимые апдейты для правильной работы планировщиков современных процессоров AMD. Для дополнительного повышения производительности мы отключали в настройках Windows «Безопасность на основе виртуализации» и активировали «Планирование графического процессора с аппаратным ускорением». В системе использовался графический драйвер GeForce 581.57 Driver.

Описание использовавшихся для измерения вычислительной производительности инструментов:

Синтетические бенчмарки:

AIDA64 Engineer 7.20.6800 – тест подсистемы памяти Cache and Memory Benchmark.

Geekbench 6.3.0 — измерение однопоточной и многопоточной производительности процессора в типичных пользовательских сценариях: от чтения электронной почты до обработки изображений.

Тесты в приложениях:

7-zip 24.08 — тестирование скорости компрессии и декомпрессии. Используется встроенный бенчмарк с размером словаря до 64 Мбайт.

Adobe Photoshop 2024 25.11.0 — тестирование производительности при обработке графических изображений. Используется тестовый скрипт PugetBench for Photoshop 1.0.1, моделирующий базовые операции и работу с фильтрами Camera Raw Filter, Lens Correction, Reduce Noise, Smart Sharpen, Field Blur, Tilt-Shift Blur, Iris Blur, Adaptive Wide Angle, Liquify.

Adobe Premiere Pro 2024 24.5.0 — тестирование производительности при редактировании видео. Используется тестовый скрипт PugetBench for Premiere Pro 1.1.0, моделирующий редактирование 4K-роликов в разных форматах, применение к ним различных эффектов и итоговый рендер для YouTube.

Blender 4.2.0 — тестирование скорости финального рендеринга на CPU. Используется стандартный Blender Benchmark.

Cinebench 2024 — стандартный бенчмарк для оценки скорости рендеринга на CPU в Redshift — движке, который используется пакетом Maxon Cinema 4D.

FastSD CPU — измерение скорости быстрой ИИ-генерации изображений в Stable Diffusion 1.5 в режиме LCM-LoRA на CPU. Создаётся изображение разрешением 1024×1024 в пять итераций.

Microsoft Visual Studio 2022 (17.13.3) — измерение времени компиляции крупного MSVC-проекта —Blender версии 4.2.0.

Игры:

Assassin’s Creed Mirage. Настройки графики: Graphics Quality = Very High.

Baldur’s Gate 3. Настройки графики: Vulcan, Overall Preset = Ultra.

Cyberpunk 2077 2.01. Настройки графики: Quick Preset = RayTracing: Medium.

Horizon Zero Dawn Remastered. Настройки графики: Preset = Very High, Anti-Aliasing = TAA, Upscale Method = Off.

Kingdom Come: Deliverance II. Настройки графики: Overall Image Quality = Ultra, Horizontal FOV = 100.

Marvel’s Spider-Man 2. Настройки графики: Preset = Very High, Raytracing Preset = High, Field of View = 25, Anti-Aliasing = TAA.

Starfield. Настройки графики: Graphics Preset = Ultra, Upscaling = Off.

The Last of Us Part II Remastered. Настройки графики: Preset = Very High, Anti-Aliasing Mode = TAA.

Warhammer 40,000: Space Marine 2. Настройки графики: Resolution Upscaling = TAA, Quality Preset: Ultra.

Во всех игровых тестах в качестве результатов приводится среднее количество кадров в секунду, а также 0,01-квантиль (первая перцентиль) для значений FPS. Использование 0,01-квантиля вместо показателей минимального FPS обусловлено стремлением очистить результаты от случайных всплесков производительности, которые были спровоцированы не связанными напрямую с работой основных компонентов платформы причинами.

⇡#Производительность в синтетических тестах

В первую очередь взглянем на реальную латентность и пропускную способность подсистемы памяти бенчмарком Aida64 Cachemem. Однако предварить получившиеся диаграммы нужно важным замечанием. Двухканальная DDR5-6000 обладает полосой пропускания 96 Гбайт/с, двухканальная DDR5-8000 — 128 Гбайт/с. Однако в системах на базе Ryzen увидеть такие показатели невозможно — все упирается в шину Infinity Fabric, связывающую чиплеты CCD и IOD: её пропускная способность при частоте 2000 МГц составляет 64 Гбайт/с, а разгон до 2100 МГц повышает этот показатель лишь до 67,2 Гбайт/с. Поэтому с точки зрения пропускной способности быстрая память никакого выигрыша не приносит, а результаты DDR5-6000 и DDR5-8000 что при использовании профилей Expo, что при ручной настройке оказываются одинаковыми, если при этом не меняется частота Infinity Fabric.

Довольно любопытно, что существенных различий между DDR5-6000 и DDR5-8000 нет и с точки зрения латентности. В теории абсолютная величина задержки DDR5-6000 CL26 примерно соответствует показателю DDR5-8000 CL35, и как раз именно это с небольшой поправкой можно увидеть в результатах тестирования. Поскольку DDR5-8000 в случае Ryzen переводит контроллер памяти в режим частоты 1:2, на практике латентность, сравнимую с латентностью DDR5-6000 CL26, обеспечивает конфигурация DDR5-8000 CL34. Но в любом случае противопоставление DDR5-6000 с низкой латентностью и высокочастотной DDR5-8000 не позволяет определённо сказать, что какой-то вариант обладает явными преимуществами.

Перед нами довольно редкая ситуация: синтетические тесты не дают ни малейшей подсказки относительно превосходства того или иного варианта памяти. Зато польза от ручной настройки таймингов во всех случаях видна отлично — эта процедура в случае Ryzen даёт впечатляющий эффект, который перекрывает любые финансовые инвестиции в скоростные комплекты DDR5.

Интересно, что единодушен с Aida64 Cachemem и интегральный бенчмарк Geekbench 6, который показывает общую производительность ПК, не концентрируясь на какой-то одной подсистеме компьютера. Как и в случае однопоточной, так и при однопоточной нагрузке этот тест предлагает нам поставить знак примерного равенства между DDR5-6000 CL26 и скоростным комплектом DDR5-8000. Причём это работает как в случае конфигурации задержек с использованием профиля Expo, так и при ручном подборе настроек.

При этом нельзя не упомянуть, что при автоматической настройке таймингов DDR5-6000 CL26 повышает производительность системы по сравнению с DDR5-6000 CL30 на величину менее 1 %. В то же время настройка модулей DDR5-6000 CL26 вручную позволяет увеличить результат в Geekbench 6 на весьма заметные 5-6 %, причём как в случае Ryzen 7 9700X, так и при использовании Ryzen 7 9800X3D.

⇡#Производительность в приложениях

Влияние памяти на производительность в ресурсоёмких приложениях выражено довольно слабо. И поэтому увидеть в таких тестах преимущество DDR5-6000 или DDR5-8000, которые даже в синтетике показывают близкие результаты, очень непросто.

Тем не менее можно заметить, что DDR5-6000 CL26 почти не быстрее DDR5-6000 CL30 без ручной настройки таймингов. В случае выбора профилей Expo память с низкой латентностью позволяет выиграть в производительности в самом лучшем случае порядка 1 % (при архивации и компиляции). Точно так же результаты DDR5-6000 CL26 и DDR5-8000 CL36 с настройками из профилей Expo расходятся максимум на 2 % с перевесом в пользу высокочастотной памяти. Однако если сравнивать те же самые комплекты DDR5-6000 и DDR5-8000 с таймингами, подобранными вручную, то даже такое эфемерное преимущество полностью сходит на нет.

Получается, что для приложений вид скоростной памяти (высокочастотная или низколатентная) почти ничего не значит. Главное — настройка агрессивной схемы таймингов, которая может дать прирост быстродействия до 5-10 % даже в алгоритмах, завязанных на вычислительную мощность CPU. Такую настройку можно выполнить как с DDR5-6000, так и с DDR5-8000, но профили Expo в этом случае — крайне плохое подспорье. Раскрыть потенциал имеющихся модулей памяти с ними оказывается невозможно.

Рендеринг:

Обработка фото:

Работа с видео:

Компиляция:

Архивация:

Нейросети:

⇡#Производительность в играх

Игры относятся к категории задач, зависимость производительности от пропускной способности и задержек системы памяти в которых выражена наиболее явно. Поэтому оверклокерские модули памяти востребованы прежде всего геймерами. И тесты это вполне подтверждают. Более того, по их результатам также хорошо видно, что быстрая память действительно важнее для процессора без 3D-кеша, в то время как в системе на базе Ryzen 7 9800X3D обеспечиваемый ею прирост оказывается примерно вдвое меньше.

Впрочем, говорить о том, что для систем с процессорами серии X3D быстрая память не нужна, всё-таки неправильно. Например, разница в игровой производительности системы со стандартной DDR5-6000 CL30 и новыми низколатентными модулями DDR5-6000 CL26 при настройках по умолчанию составляет порядка 2 % в случае Ryzen 7 9700X и 1 % — в случае Ryzen 7 9800X3D. Но ситуация сильно меняется при использовании оптимизированных задержек, подобранных вручную. В этом случае среднее преимущество, обеспечиваемое DDR5-6000 CL26, достигает 12-13 % в системе на базе Ryzen 7 9700X и 5-6 % — в системе на Ryzen 7 9800X3D. Это – довольно ощутимая прибавка к частоте кадров в обоих случаях.

Что же касается ответа на вопрос, может ли DDR5-6000 CL26 заменить высокочастотную память DDR5-8000, то он скорее положительный, но с оговорками. С одной стороны, если сравнивать результаты комплектов G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 CL26 и KingBank Soarblade RGB DDR5-8000 с таймингами из профилей Expo, то система, оснащённая DDR5-8000, предлагает примерно на 1,5-2,5 % более высокий средний FPS (верхняя граница этого интервала относится к Ryzen 7 9700X, нижняя — к Ryzen 7 9800X3D). Но с другой — если сравнить результаты, получающиеся при ручной настройке соответствующих комплектов, то среднее отставание комплекта DDR5-6000 CL26 будет на уровне 0,3-1,0 %, то есть на уровне погрешности измерений, особенно в системе на процессоре с 3D-кешем.

Результаты, полученные в отдельных играх, только подтверждают, что комплект G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 CL26 в платформе Socket AM5 сравним по производительности с высокочастотным комплектом DDR5-8000, в особенности при тонкой ручной настройке. Более того, в некоторых случаях с его помощью даже удаётся получить более высокую частоту кадров. А это значит, что появившиеся в продаже комплекты DDR5-6000 с низкой латентностью определённо заслуживают внимания. Не стоить забывать, что при почти такой же с DDR5-8000 производительности DDR5-6000 CL26 гораздо проще в обращении. Такие комплекты не накладывают повышенных требований на качество реализации слотов DIMM на материнской плате и гарантированно работают с любыми экземплярами процессоров.

⇡#Выводы

В мире Ryzen высокая частота памяти не всегда конвертируется в преимущество в быстродействии. Но это совсем не новость: давно известно, что использование в платформе Socket AM5 комплектов с частотой выше 6000 МТ/с способно приводить к падению производительности из-за перехода контроллера памяти в асинхронный режим. Однако AMD уверяет, что негативный эффект от снижения частоты контроллера можно перекрыть ростом частоты модулей памяти, и точка перелома проходит через DDR5-8000.

Частично это правда. Системы на Ryzen, укомплектованные DDR5-8000, действительно оказываются быстрее конфигураций, где установлены типичные модули DDR5-6000 на чипах SK hynix. Однако сегодняшнее тестирование добавило важную деталь: «нетипичные» комплекты DDR5-6000 с низкой латентностью ставят эту закономерность под сомнение. Они ещё немного поднимают производительность Ryzen за счёт снижения задержек и становятся реальной альтернативой высокочастотной памяти, ещё раз подтверждая тезис, что для процессоров AMD латентность памяти остаётся одним из определяющих факторов.

В итоге появившиеся на рынке комплекты DDR5-6000 CL26 способны придать процессорам Ryzen такую производительность, будто они работают с DDR5-8000 CL36 или даже CL34. Причём сказанное следует понимать буквально: разница в скорости выполнения ресурсоёмких задач и частота кадров в играх оказываются на уровне погрешности. Таким образом, при сборке на процессорах AMD современных систем высокого уровня можно с равным успехом выбирать как высокочастотную DDR5-8000, так и низколатентную DDR5-6000 CL26, например в исполнении G.Skill, освоившей производство такой памяти одной из первых. Но у DDR5-6000 есть огромный дополнительный плюс — широкий спектр совместимых плат, в который входят не только флагманские продукты на X870E/X870, но и недорогие материнки, использующие чипсеты B850 и даже B650.

Впрочем, не всё так радужно. Комплекты DDR5-6000 CL26 довольно дороги, поскольку для их производства нужны отборные чипы A-die более новой версии, доступность которых на данный момент ограничена. На это накладывается и рост цен на глобальном рынке памяти, из-за которого любые новые продукты оказываются априори дороже старых. Насколько долго будет проявляться влияние этих факторов, остаётся только догадываться, но некоторый оптимизм вызывает то, что к числу компаний, выпускающих модули DDR5-6000 CL26, помимо G.Skill стали присоединяться и другие производители.

К сказанному остаётся добавить лишь пару вещей. Во-первых, в тестировании мы вновь увидели, что ручная настройка задержек памяти в случае сборок на Ryzen — очень высокоэффективная процедура. Отказываться от неё нерационально даже в случае памяти с агрессивной схемой первичных таймингов в профиле Expo. Например, комплект G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 CL26 32GB позволяет сразу выставить схему 26-36-36-96 через Expo, но дополнительной настройкой вторичных и третичных таймингов к игровой производительности системы можно добавить ещё до 10 % прироста. Во-вторых, не обесценивает ручную настройку таймингов и процессор с 3D-кешем. Да, в этом случае прибавка будет поменьше, но малозаметной её всё равно не назовёшь — FPS можно поднять в среднем на 4 %, а в отдельных случаях — до 8 %. Иными словами, даже выбор передовых комплектующих оставляет поклонникам процессоров AMD немало простора для практических экспериментов и оптимизации.

Но в итоге Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 CL26 32GB — всё равно отличный вариант для тех, кто хочет получить максимум от платформы Ryzen. Совершенно неудивительно, что G.Skill выпускает такую же память в том числе и в королевском исполнении Royal Neo — это вполне соответствует её характеристикам и статусу. И поэтому, если вы захотите купить себе такой комплект модулей, отговаривать мы не будем.