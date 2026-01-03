Самые ожидаемые игры 2026 года

⇡#Code Vein II

Жанр Экшен Разработчик Bandai Namco Entertainment Издатель Bandai Namco Studios Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S Дата выхода 30 января 2026 года

Несмотря на цифру 2 в названии, Code Vein 2 трудно назвать непосредственным сиквелом игры семилетней давности. Сами разработчики считают её «духовной наследницей», а в каком-то смысле это и вовсе перезапуск серии. Персонажи другие, мир совершенно иной, даже жанр изменился — теперь это не соулслайк, а экшен с динамичной «боёвкой».

По сюжету мир находится в опасности из-за того, что приблизившаяся к Земле Луна генерирует энергию, которая превращает жителей планеты в опасных монстров. Чтобы это предотвратить, главный герой знакомится с девушкой по имени Лу, способной управлять временем, и вместе с ней путешествует в прошлое и возвращается обратно в настоящее. Например, если ему мешает какое-то препятствие, персонажи могут вернуться на сто лет назад, избавиться там от него и переместиться обратно, чтобы продолжить путешествие.

Идеей двух полноценных миров, различающихся геймплейно и визуально, Code Vein 2 напоминает старые части The Legend of Zelda — в том числе Ocarina of Time и A Link to the Past. Только здесь масштабы значительно больше — город, по которому предстоит путешествовать, настолько велик, что перемещаться по нему желательно на мотоцикле. Как знать — возможно, благодаря столь необычной механике сиквел забудут не так быстро, как первую часть.

Control Resonant

Жанр Экшен Разработчик Remedy Entertainment Издатель Remedy Entertainment Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S Дата выхода 2026 год

В Control мы играли за Джесси Фейден, директора Федерального бюро контроля, и занимались поисками её пропавшего брата Дилана. В Control Resonant роли меняются — теперь он стал главным героем и ищет сестру. Манхэттен стоит на грани гибели из-за загадочной космической сущности, и нам предстоит спасти город от паранормальных угроз.

Экипировка Дилана отличается — если Джесси палила из многомерного табельного пистолета, то в Resonant нашим «лучшим другом» станет Аберрант, уникальное оружие ближнего боя, способное на лету менять форму. Хотите — раскидывайте врагов вокруг себя огромным двуручным молотом. Хотите — превращайте его в пару острых клинков, чтобы сфокусироваться на одной крупной цели. Авторы называют игру приключенческой экшен-RPG, так что тут и апгрейды оружия будут, и боевые стили, и разблокируемые способности.

Также обещают живой мир, подталкивающий к повторным прохождениям. Город разделён на несколько крупных зон, в каждой из которых найдутся миссии, сражения и другие развлечения, и проходить их можно в любом порядке. По словам Remedy, это самая амбициозная игра в истории студии, однако сюжет будет понятен даже тем, кто не проходил первую Control. Но для фанатов отсылочек оставят хоть отбавляй.

Crimson Desert

Жанр Экшен Разработчик Pearl Abyss Издатель Pearl Abyss Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S Дата выхода 19 марта 2026 года

Изначально Crimson Desert должна была стать приквелом популярной MMORPG Black Desert Online, но позднее разработчики передумали и решили создать однопользовательский ролевой экшен в большом открытом мире. Мы окажемся на континенте Пайвел, который был атакован фракцией «Чёрные медведи», давно желающей завладеть этой территорией. Противостоять им должны «Серые гривы», членом которых является и главный герой Клифф, но из-за вторжения лучших бойцов этой фракции разбросало по всему континенту — их нам и предстоит искать.

Игра будет выполнена в антураже средневекового фэнтези: каменные постройки, длинные прямые мечи, мистика и заклинания. Мир Пайвела включает в себя как большие города с переполненными жителями улочками, так и крошечные деревушки, окружённые равнинами и пустынями. Путешествовать из одной точки в другую удастся не только на лошади и волке, но и даже на драконах и машинах — можно представить, какие будут масштабы.

Разработка затянулась, но в последние месяцы авторы начали активно показывать игру посетителям выставок, так что релиз уже вряд ли перенесут (на большой срок). Игравшие в демонстрационную версию отмечают захватывающую боевую систему (с каждым отдельным видом оружия связано бесчисленное количество приёмов) и впечатляющую оптимизацию, даже когда на экране множество врагов. Но упоминаются и недостатки — управление, к примеру, оставляет желать лучшего.

The Duskbloods

Жанр Ролевая игра Разработчик FromSoftware Издатель FromSoftware Платформы Nintendo Switch 2 Дата выхода 2026 год

Фанатам игр FromSoftware в скором времени придётся покупать Nintendo Switch 2. А ещё — полюбить формат PvPvE, ведь именно в нём будет выполнена The Duskbloods, эксклюзивная для гибридной консоли Nintendo. В ней мы будем противостоять как управляемым ИИ противникам, так и другим игрокам, но разработчики уверяют, что это лишь эксперимент и завязывать с однопользовательскими приключениями они не собираются.

Создатели вдохновлялись историями о вампирах, поэтому главные герои здесь зовутся Кровосвязанными и обладают сверхчеловеческими способностями. Их цель — заполучить особый вид крови, при появлении которого вампиры пробуждаются не только в разных уголках мира, но и в разные эпохи. Так что в The Duskbloods не будет большой «песочницы», как в Elden Ring, — посещать предстоит разрозненные карты, выполненные в разных стилях, в том числе викторианском и готическом.

Геймплейно это будет что-то вроде королевской битвы с упором на PvE, то есть в конце матча в живых наверняка останется лишь один игрок (из восьми), но система очков будет награждать не только за финальный результат, но и за все действия в матче. Поэтому имеет смысл не нападать на каждого встречного для PvP-потасовок, а объединиться и пойти сражаться с монстрами, которых в одиночку одолеть трудно. Этим игра немного напоминает ARC Raiders — интересно, будут ли в The Duskbloods тоже кричать «френдли!» при виде других игроков.

Forza Horizon 6

Жанр Гонка Разработчик Playground Games Издатель Xbox Game Studios Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S Дата выхода 2026 год

Никто не сомневался, что рано или поздно Forza Horizon примерит кимоно, и этот момент наконец настал — в шестой части мы отправимся в Токио. Сотрудники Playground Games говорят, что лишь сейчас доступные технологии позволят им показать Японию во всей красе, а работа над дополнением Hot Wheels для Forza Horizon 5 стала своеобразной тренировкой перед воссозданием длинных токийских автомагистралей.

Хотя в основном мир игры будет включать в себя районы, вдохновлённые Токио, карта в шестой части (как и в прошлых) представляет собой своеобразный коллаж из разных локаций — поэтому с шумных городских улиц можно будет уехать ближе к предгорьям или тихим равнинам. Помимо атмосферы, большое внимание уделяется богатой истории японской автомобильной индустрии — от потешных и культовых кей-каров до зарождения и популяризации дрифта как вида спорта именно в этой стране.

Смена сезонов, к которой фанаты успели привыкнуть после четвёртой части, вернётся и в шестой. Утверждается, что переход от зимы к весне и от лета к осени будет существенно менять пейзажи и подчёркивать культурное значение каждого времени года для японцев — к примеру, летом будет слышен звон традиционных подвесных колокольчиков фурин. Не терпится увидеть, как в игре покажут цветение сакуры!

Grand Theft Auto VI

Жанр Экшен Разработчик Rockstar Games Издатель Rockstar Games Платформы PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S Дата выхода 19 ноября 2026 года

Было время, когда игры серии GTA выходили с промежутком в один или два года. Vice City, к примеру, поступила в продажу спустя ровно двенадцать месяцев после третьей части. Но всё это давно позади — теперь мы ждём GTA VI, которая выйдет спустя 13 (!) лет после GTA V. Интересно, изменилось бы что-то, не стань GTA Online столь оглушительно успешной? Вопрос риторический.

В любом случае новую часть сверхпопулярной серии ждут миллионы фанатов — в голосованиях за самую ожидаемую игру 2026 года GTA VI без труда обходит конкурентов. Отрадно, что Rockstar не делает одно и то же, просто меняя персонажей и антураж, а экспериментирует — на сей раз нам предложат дуэт главных героев, к тому же разного пола. Так что впервые со времён первой GTA (то есть с 1997 года) одним из протагонистов станет девушка.

В остальном это будет классическая GTA: ограбления, угоны, сатира на современное общество, отсылки к реальным событиям и популярным мемам… Ну и конечно же, огромный открытый мир, где развлечения ждут на каждом шагу — в GTA даже просто ездить на роскошных тачках весело, но при желании можно отправиться поиграть в теннис или баскетбол, сходить в качалку, половить рыбу, поохотиться на диких животных и так далее. Отпуск на ноябрь все уже взяли?

Halo: Campaign Evolved

Жанр Шутер Разработчик Halo Studios Издатель Xbox Game Studios Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S Дата выхода 2026 год

Много лет назад Halo была серией такой величины, что оказывала влияние на всю игровую индустрию, — консольные шутеры, какими мы их сегодня знаем, без Halo выглядели бы совсем иначе. Но в какой-то момент и разработчики, и Microsoft как будто перестали понимать, что дальше делать с серией. Поэтому неудивительно, что в этом году мы получим ремейк самой первой Halo — уж его-то испортить будет трудно.

Легендарный шутер перенесут на движок Unreal Engine 5: полностью обновят графику, переделают сюжетные ролики, перезапишут диалоги и подкорректируют дизайн уровней. В ремейк хотят добавить оружие, механики и даже повествовательные элементы из последующих частей серии, чтобы Halo: Campaign Evolved была теснее связана со всеми остальными Halo, а не оставалась игрой двадцатипятилетней давности с более качественными текстурами. Поэтому, например, добавят бег и возможность угонять транспорт у ковенантов, а на заднем бампере Warthog появятся дополнительные места для игроков в кооперативном режиме.

Помимо десяти сюжетных миссий, знакомых фанатам первой части, появятся ещё три, рассказывающие о событиях до начала истории. А вот соревновательный мультиплеер вырезали под корень, как можно догадаться по названию ремейка. Зато будут онлайн-кооператив на четверых и эксклюзивный для всех консолей режим разделённого экрана для двоих игроков. Да, помимо PC и актуальных Xbox, Halo также впервые выйдет и на PlayStation!

Lego Batman: Legacy of the Dark Knight

Жанр Экшен, приключение Разработчик Traveller’s Tales Издатель Warner Bros. Games Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch 2 Дата выхода 29 мая 2026 года

Большие Lego-игры не выходили уже давно, а уж экшены о Бэтмене — тем более. В этом году Traveller’s Tales решила порадовать любителей и того и другого — мы вновь вернёмся в Готэм, чтобы бороться с преступностью, и всё в нём будет состоять из мелких пластиковых деталей. Мир будет открытым, перемещайтесь как хотите: пешком, на бэтмобиле или бэтцикле, или парите, расправив плащ.

В отличие от прошлых Lego-игр, где были десятки и сотни играбельных персонажей, новая Lego Batman предложит лишь семерых, каждый из которых обладает уникальными способностями и гаджетами. Женщина-кошка, к примеру, использует хлыст, а Бэтгёрл взламывает охранные системы и дистанционно управляет механизмами. Главным героем всегда остаётся Бэтмен, а на протяжении всей игры к нему будут присоединяться разные напарники в зависимости от задания. Боевая система очень похожа на ту, которая была в играх серии Batman: Arkham.

Игра расскажет совершенно новую историю о Бэтмене, но отсылок к старым комиксам и даже экранизациям будет много. Одних только бэтмобилей несколько штук — и из «Бэтмена» 1989 года, и из «Тёмного рыцаря», и из адаптации «Бэтмен: Мультсериал». То же самое с костюмами: гардероб будет разрастаться по мере прохождения, а взглянуть на всё добытое удастся в бэт-пещере, куда также будут отправляться все заработанные трофеи и собранные коллекционные предметы.

Mewgenics

Жанр Роглайк Разработчик Edmund McMillen Издатель Edmund McMillen Платформы PC Дата выхода 10 февраля 2026 года

Страшно подумать, сколько недель или даже месяцев реальной жизни многих людей «сожрали» игры Эдмунда Макмиллена (Edmund McMillen). И Super Meat Boy, и The Binding of Isaac до сих пор по праву считаются одними из лучших инди-релизов с тех пор, как термин «инди» вообще стали использовать в этой индустрии. Последующие проекты Макмиллена не завоевали той же популярности, но Mewgenics имеет шансы стать очередным громким хитом, вышедшим из-под его пера. Роглайк о разведении кошек в небольшом доме — каково?

Каждый игровой день нужно надевать на питомцев ошейники, меняющие их классы (которых планируется немало: маг, боец, танк и так далее), после чего отправлять их в опасное путешествие, где кошки сражаются в пошаговых боях с противниками, а затем возвращаются с собранными ресурсами, заработанным опытом и другими бонусами. Поучаствовав в вылазке, животное навсегда заканчивает «карьеру» и отдыхает дома — в следующий раз отправлять нужно других кошек.

Самой интересной «фишкой» игры станет система мутаций — заработанные во время путешествия «особенности» питомец передаёт своим отпрыскам, которые появляются на свет прямо в доме (при наличии там разнополых животных). Макмиллен обещает более тысячи уникальных способностей, сотни предметов, которые будут упрощать и усложнять вылазки, и огромное разнообразие, из-за которого с высокой долей вероятности вы застрянете в игре на долгие недели или даже месяцы. Опять.

ONTOS

Жанр Хоррор Разработчик Frictional Games Издатель Frictional Games Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S Дата выхода 2026 год

В 2015 году коллектив Frictional Games, прежде всего известный играми серии Amnesia, выпустил хоррор SOMA об ужасах на подводной космической станции. После этого шведы вернулись к «Амнезии» и не ударялись в эксперименты, а теперь опять решили попробовать что-то новое и занялись научно-фантастическим приключением ONTOS.

Главной героиней станет Адити Амани, получившая письмо от отца, с которым она давно не общалась, — родитель обещает раскрыть секреты её прошлого, в том числе объяснить происходившие с ней в детстве чудеса. Девушка не против узнать все тайны, и её не пугает путешествие на лунную базу «Самсара», построенную на останках некогда популярной гостиницы. Там всё давно успело поменяться — на месте казино расположены лаборатории, а осушенные бассейны стали площадками для экспериментов.

Созданию мира, который хотелось бы исследовать, уделяется особое внимание — разработчики перешли на новую версию собственного движка HPL и смогли построить огромную лунную базу, где каждую дверь можно открыть, а если видишь какое-то помещение через окно, то при желании можешь туда добраться. Авторы называют этот проект самым детализированным и масштабным в своём портфолио, но предупреждают, что это не совсем обычный хоррор — здесь нет монстров, которые будут постоянно преследовать вас. Вместо этого упор сделан на атмосферу и постоянное желание задавать себе вопросы о том, правильно ли ты поступаешь и какими могут быть последствия твоих действий.

Prince of Persia: The Sands of Time Remake

Жанр Экшен Разработчик Ubisoft Montreal Издатель Ubisoft Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S Дата выхода 2026 год

Многострадальный ремейк Prince of Persia: The Sands of Time, судя по всему, выйдет уже довольно скоро — инсайдеры вообще намекают на январь этого года. Впервые о проекте стало известно в 2020 году, и тогда им занимались две индийские студии Ubisoft. Однако публике показанное совершенно не понравилось, а потому разработку приостановили, а потом поручили Ubisoft Montreal — говорят, наработки индийских коллег они не использовали и создавали всё с нуля.

В ремейке постараются сохранить культовые особенности игры вроде бега по стенам, но в то же время планируют осовременить многие механики. Так что боевая система станет богаче, разница между уровнями сложности окажется заметнее, а масштабы игры возрастут — в том числе благодаря движку Anvil, с которым не придётся покрывать закоулки замка индийского магараджи густым туманом.

Сюжетные изменения тоже будут — в частности, принцесса Фара станет полноценным компаньоном Принца, с лучше прописанной предысторией и новыми репликами. В геймплее от неё тоже будет польза — девушка стреляет из лука и активно дерётся, совершая с Принцем парные атаки.

Reanimal

Жанр Платформер, хоррор Разработчик Tarsier Studios Издатель THQ Nordic Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 Дата выхода 13 февраля 2026 года

Третья часть серии Little Nightmares получилась неудачной игрой — во многом из-за того, что ею занимались не те же люди, которые делали первые две. Вместо этого шведы из Tarsier Studios работали над проектом Reanimal, который на первый взгляд очень похож на «Кошмарики». Главные герои — сироты Мальчик и Девочка (да, у них нет имён), путешествуют они по жутким локациям, встречают на пути неприятных монстров. Всё ради того, чтобы найти трёх пропавших друзей.

Авторы обещают столь же тягучую и напряжённую атмосферу, как в Little Nightmares, а те, кто играли в демоверсию на выставках, подтверждают, что стиль Tarsier в этой игре сразу узнаётся. Существенных инноваций по сравнению с «Кошмариками» нет, но проект в целом ощущается более взрослым (главные герои, судя по их росту, не дети), мрачным и даже провокационным — как будто руки разработчиков были связаны, когда они сотрудничали с Bandai Namco, а после слияния с THQ Nordic коллектив стал смелее. В качестве примера приводят противников — в Little Nightmares они были по большей части вымышленными созданиями, а в Reanimal это видоизменённые животные, которым явно некомфортно так существовать, и поэтому встречи с ними кажутся более пугающими.

Reanimal поддерживает локальный и онлайн-кооператив — авторы хотели сделать совместное приключение похожим на просмотр ужастика с другом или членом семьи. Но и в одиночку всё удастся пройти от начала до конца — в таком случае вторым персонажем будет управлять ИИ.

Resonance: A Plague Tale Legacy

Жанр Экшен, приключение Разработчик Asobo Studio Издатель Focus Entertainment Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S Дата выхода 2026 год

Французы из Asobo Studio явно не хотят расставаться с серией A Plague Tale, которая принесла им известность, но готовы на эксперименты в её рамках. Грядущая Resonance: A Plague Tale Legacy станет приквелом обеих игр и расскажет предысторию разбойницы Софии из второй части. То есть за Амицию и Гуго мы в этот раз играть не будем — первая ещё даже разговаривать не умеет, а второго пока вообще не существует.

В отличие от Амиции, которая избегала близких контактов с врагами крупнее неё, София чувствует себя в ближнем бою куда увереннее. Уклон на сей раз будет в сторону экшена, а не скрытного прохождения, с контратаками, уворотами и добиваниями. А вот всевозможные испытания и головоломки никуда не денутся, только теперь у них появится налёт мистики и мифологии — местом действия станет загадочный остров Минотавра. Но будут ли там полчища крыс — неясно.

Для фанатов серии Resonance прежде всего интересна историей. Исследуя остров, София будет больше узнавать о древнем зле, связанном с Макулой — проклятием многовековой давности, от которого страдает Гуго. И выяснится, что эта девушка — не просто разбойница, умеющая размахивать мечом, и есть причины, по которым в сиквеле она решила помочь Амиции и её брату.

Saros

Жанр Экшен Разработчик Housemarque Издатель Sony Interactive Entertainment Платформы PlayStation 5 Дата выхода 30 января 2026 года

Для коллектива Housemarque релиз Returnal был знаковым событием — динамичный аркадный геймплей, за который полюбились их двухмерные игры, разработчики успешно перенесли в 3D-формат. В Saros финны продолжают развивать свои идеи, рассказывая новую историю об Арджуне Деврадже, дозорном, который попал на недружелюбную планету Каркоза и которому предстоит «творить новое будущее».

Хотя в зрелищности перестрелок и красоте окружения сомневаться не приходится, некоторые геймплейные нововведения кажутся странными на фоне прошлой игры. Например, известно о системе прогресса с перманентными улучшениями оружия и костюма — теперь после каждой смерти можно будет делать персонажа сильнее, чтобы упростить прохождение сложных участков. А ещё появится механика «Второй шанс», воскрешающая персонажа после первой смерти. Такие упрощения встречаются в разного рода роглайках, но, если судить по Returnal, эта серия в подобном не очень-то нуждалась.

В то же время другие механики менять не стали — в частности, мир после каждой вылазки по-прежнему будет преображаться, чтобы перепроходить одни и те же участки не было скучно. Плюс останется поддержка адаптивных триггеров и тактильной отдачи геймпада — до сих пор мало кто использовал особенности DualSense так же здорово, как авторы Returnal. Хочется верить, что разработчики не ошибаются, упрощая геймплей, и проходить Saros будет так же увлекательно, как и прошлую игру.

Slay the Spire 2

Жанр Роглайк Разработчик Mega Crit Издатель Mega Crit Платформы PC Дата выхода Март 2026 года

Карточных роглайков в последние годы выходит очень много, и за популяризацию жанра ответственен коллектив Mega Crit, выпустивший в 2017 году в ранний доступ Steam игру Slay the Spire. Оказалось, что собирать колоды, искать лучшие комбинации карт и сражаться таким образом с монстрами чертовски увлекательно — в игре легко можно провести под тысячу часов и будет казаться что ты только начал с ней знакомство.

Рисковать и создавать что-то совершенно новое после столь оглушительного успеха авторы не стали — их следующим проектом будет Slay the Spire 2. Нам снова предстоит покорять Шпиль, переполненный опасными чудовищами, только теперь это будет его «усовершенствованная версия» с новыми испытаниями и препятствиями, благодаря которым каждый очередной забег не будет похож на предыдущие.

Новые опции появятся и у игрока — арсенал доступных зелий, карт и реликвий заметно расширится. А среди героев с уникальными колодами будут как старые знакомые, так и совершенно новые персонажи. Выпустить игру, как и первую часть, сперва планируют в раннем доступе Steam. Это связано не только с желанием повторить путь, который прошла Slay the Spire, но и со сменой движка и потенциальными проблемами на этом поле.

Star Wars Zero Company

Жанр Пошаговая тактика Разработчик Bit Reactor Издатель Electronic Arts Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S Дата выхода 2026 год

Несколько лет назад художественный директор последних XCOM покинул Firaxis и основал студию Bit Reactor, пригласив туда опытных разработчиков пошаговых стратегий. Оказалось, дебютным проектом коллектива станет Star Wars Zero Company, пошаговая тактика по «Звёздным войнам» о бывшем офицере Республики по имени Хоукс. Нам предстоит собрать «Нулевую роту», разношёрстный отряд бойцов, состоящий из профессиональных наёмников со всей галактики.

Например, к нам присоединится джедай-падаван, которая пытается завершить миссию погибшего наставника. А также солдат Умбаранского ополчения, на чью родную планету вторглась Галактическая Республика. В отряд позволят добавлять как заранее прописанных сценаристами персонажей, так и созданных самостоятельно. При желании можно менять внешность и экипировку не только каждого бойца, но и главного героя, которому ещё и разные боевые классы доступны.

Геймплейно же Zero Company будет похожа на другие пошаговые тактики: использование окружения в перестрелках, перебежки от одного укрытия к другому, активация уникальных способностей… Чем чаще наёмники отправляются вместе на миссии, тем крепче становится их дружба, а это тоже открывает в бою новые возможности. Ну и перманентная смерть тоже будет — опциональная, конечно.