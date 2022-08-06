Forza Horizon 5: Hot Wheels — не этого мы ждали, но тоже хорошо. Рецензия

Жанр Гонки Издатель Microsoft Studios Издатель в России Нет Разработчик Playground Games, Turn 10 Studios Минимальные требования Процессор Intel Core i5-4460 3,2 ГГц / AMD Ryzen R3 1200 3,1 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 470, 110 Гбайт на жёстком диске Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-8400 2,8 ГГц / AMD Ryzen R5 1500X 3,5 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 590 Дата выхода 19 июля 2022 года Возрастной ценз от 3 лет Локализация Текст Платформы PC, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One Официальный сайт

Играли на Xbox Series S

В дополнении Hot Wheels к Forza Horizon 5 используется тот же трюк, что и в основной игре. Самая первая гонка — зрелищный аттракцион, за короткий промежуток времени демонстрирующий основные «фишки», карту, поделённую на три совершенно разных по атмосфере региона, всевозможные петли и прочие элементы трасс, которые никогда не встречались до этого в мексиканском регионе. Как говорит один из персонажей, это самый большой парк аттракционов на планете — нашлось место для кучи развлечений, хоть сама идея DLC и кажется не слишком захватывающей.

Это уже не первое сотрудничество разработчиков Forza Horizon с брендом Hot Wheels — похожее дополнение было у третьей части. Сейчас оно недоступно, но любители игрушечных машин, ездящих по пластмассовым трассам с ограждениями, могут вернуться в этот мир детских фантазий и участвовать в гонках, какие обычная Forza Horizon 5 предложить не может. Чем дальше проходишь так называемую карьеру, тем больше уникальных особенностей трасс видишь: то по гидроканалам ездишь, то по ледяным участкам, где машину заносит и легко потерять сцепление, то по воздушным участкам или зонам с ускорителями.

Выглядит игра по-прежнему потрясающе, и разнообразие биомов каждый раз подчёркивает её красоту. Из заснеженной локации с покрытыми льдом возвышенностями мы перемещаемся в джунгли с водопадами, а оттуда — в каньон с кактусами. Предназначенные для машинок Hot Wheels трассы соорудили над землёй, а под ними — либо равнины, либо пропасти, после падения в которые вас автоматически переносит куда-нибудь повыше. Так что здесь есть как классические гонки, по грунту или снегу, так и возможные только в этом дополнении — с парящими трассами, с которых съехать практически не получится.

В игре, где свобода — одно из главных преимуществ, трассы с ограждениями кажутся несколько чужеродными. Частично из-за этого анонс дополнения не взбудоражил общественность — аудитория ожидала чего-то другого. Но авторы постарались сделать игровой процесс таким же увлекательным, как и в исходной Forza Horizon 5, в том числе разбросав по карте знакомые развлечения: и скоростные участки тут есть, и зоны для дрифта, и знаки «Опасно», и призовые стенды. Среди коллекционных предметов также есть воздушные шары в виде талисмана Horizon — чтобы их лопнуть, нужно исполнять трюки.

В отличие от обычной «Форцы», где берёшь любую машину и проходишь на ней все гонки подряд, в Hot Wheels система прогресса иная. Сначала вам выдают машину класса B и просят пройти квалификационный заезд. Потом вас принимают в академию Hot Wheels и дают ранг новичка, после чего нужно проходить испытания и зарабатывать медали. Когда переходишь на следующий ранг, на карте появляются новые развлечения, а вместе с этим становятся доступны и более мощные тачки высших категорий.

Это тоже не совсем привычный подход, но благодаря разнообразному геймплею и постоянным сюрпризам эти ограничения никак не мешают. Скорее, наоборот — если в обычной «Форце» сразу стараешься раздобыть себе машинку покруче, то тут игроку дают возможность опробовать в деле более слабые экземпляры, которые в противном случае он бы даже не рассматривал. Но стоит сказать, что без тюнинга победа в некоторых заездах будет практически невозможна на обычном уровне сложности — и, если не хотите сами возиться с настройками, ничто не мешает загрузить чужие пользовательские модификации. Главное, чтобы категория машины не менялась, иначе гонки вообще нельзя будет запустить.

Из основной игры сюда также перекочевали «Истории» — пока вы катаетесь из одной точки в другую в специальной серии заездов, персонажи-документалисты будут рассказывать об истории Hot Wheels: кому и когда пришла в голову идея смастерить такие игрушки, как их раскрашивали и так далее. Местами это больше похоже на рекламу и написанный маркетологами текст, но всё равно даже далёкие от этой темы игроки могут узнать много любопытного.

В то же время именно в сюжетных гонках особенно заметно, как закрытость трасс не лучшим образом сочетается с привычным геймплеем. Срезать углы нельзя, возможностей для обгонов не так много, а резкие повороты проще всего проезжать, врезаясь боком в стену. Да и из-за того, что трассы до блеска отполированы, в большинстве гонок нет того полюбившегося ощущения от езды по камням или грунту — машинки чуть ли не «приклеены» к дороге.

Авторы делали ставку на экстремальные трассы — то в петлю въедешь, то дорога наклонится, то вообще нужно перепрыгивать на высокой скорости через пропасть. В связи с этим был добавлен счётчик очков за технику «Перегрузка», а вместе с ним — что-то наподобие авиагоризонта, показывающего, под каким наклоном едет ваша машина. Если угол большой, скорость на максимуме, а вы ни во что не врезаетесь, то получите бонусные очки для покупки пассивных бонусов. Очень незначительное нововведение (да и прицел, судя по отзывам, многие предпочитают отключать — всё равно от игрока мало что зависит), но благодаря ему и в целом благодаря дизайну трасс общий счётчик очков растёт даже быстрее, чем в обычных гонках в Forza Horizon 5.

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Hot Wheels — неплохое первое дополнение. Оно ограничило свободу в гонках и исследовании карты, но сохранило прочие достоинства Forza Horizon 5. Гонки бывают столь же захватывающими, развлечения очень разнообразны, а декорации всё так же безумно красивы. Не совсем этого мы ждали, но в качестве затравки перед более масштабным дополнением (оно ведь будет масштабным, правда?) DLC неплохо справляется со своей задачей и лишний раз напоминает, почему на сегодняшний день Forza Horizon остаётся одной из лучших гоночных игр.

Достоинства:

просторная карта с тремя разными биомами;

разнообразные развлечения — как перекочевавшие из пятой части, так и новые;

гонки, в которых рассказывают историю Hot Wheels, на удивление занимательны;

трассы переполнены уникальными элементами вроде гидроканалов, ускорителей и петель, что делает гонки захватывающими.

Недостатки:

по свободной езде из обычной Forza Horizon 5 временами скучаешь;

ограждения по краям трасс ограничивают возможности в гонках.

Графика По-прежнему одна из самых красивых гоночных игр — постоянно хочется делать скриншоты (жаль, чаще всего они получаются смазанными). Звук Всё по-старому, выделить разве что можно звуки, с которыми машины ездят по разным поверхностям. Особенно они удались на металлических участках, где автомобиль магнитит к дороге. Одиночная игра Как и основную игру, дополнение с большим удовольствием проходишь в одиночку, гоняя против драйватаров своих друзей в Xbox Live. Оценочное время прохождения От 12 до 15 часов на полную зачистку карты. Коллективная игра Впервые в серии все гонки можно сразу же проходить в кооперативе. В остальном же всё как и раньше. Общее впечатление Хорошее дополнение к восхитительной игре. Не то, что хотелось бы получить, но как затравка перед более масштабным DLC — самое то.

Оценка: 8,0/10

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