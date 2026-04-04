Удачно прилунившийся модуль Firefly Aerospace Blue Ghost рассказал о Луне нечто неожиданное

В марте 2025 года лунный посадочный модуль Blue Ghost, разработанный компанией Firefly Aerospace, успешно приземлился в районе Моря Кризисов (Mare Crisium). Эта вулканическая равнина специально была выбрана для изучения, поскольку считалась более холодной, чем ранее изученная миссиями «Аполлон» зона спутника. Но как показали новые измерения, учёные ошибались на этот счёт.

В науке о Луне есть устоявшееся мнение, что видимая с Земли сторона в целом обладает более тёплыми недрами, чем обратная сторона. Это показали многочисленные измерения температуры подповерхностных слоёв, сделанные в ходе миссий «Аполлон» полувековой давности. Подобный феномен объясняют наличием большего объёма радиоактивных материалов в недрах на видимой стороне спутника, которые при распаде нагревают кору Луны, чего лишена её обратная сторона.

Спускаемый лунный модуль Blue Ghost должен был проверить эту гипотезу, поскольку место спуска было выбрано нетипичное для миссий Apollo. В районе Моря Кризисов, куда спустился модуль, ожидалась меньшая концентрация радиоактивных веществ в недрах, что объяснялось отсутствием следов активной вулканической деятельности в прошлом (меньше распада — меньше извержений).

Основными приборами для измерения температуры недр в месте посадки были тепловой зонд LISTER, установленный на буровой установке, и Lunar Magnetotelluric Sounder (LMS), измеряющий магнитные и электрические поля на поверхности спутника. Несмотря на сложности с бурением в плотном каменистом грунте, LISTER за сутки смог проникнуть на глубину около 98 см и провести восемь измерений теплового потока. Полученные значения оказались сопоставимы с данными, собранными экипажами «Аполлон-15» и «Аполлон-17». В то же время прибор LMS позволил предположить, что радиоактивные элементы, генерирующие тепло, могут быть сконцентрированы ближе к поверхности в коре Луны, чем считалось ранее.

Ключевой вывод учёных после изучения данных с «Синего Призрака» состоит в том, что тепловой поток в коре под Морем Кризисов не отличается от показателей, собранных миссиями «Аполлон», что ставит под сомнение теорию о неравномерном распределении тепла в коре Луны. Подтверждение «тёплой почвы» в неожиданном месте говорит о более широком распространении тория и других разогревающих поверхность элементов в коре Луны, а также о возможной роли толщины коры в проявлениях вулканизма в отдельных регионах спутника.

Таким образом, результаты Blue Ghost наглядно демонстрируют, насколько ограниченными оказались наши знания о тепловой эволюции Луны и распределении её внутренних ресурсов. В одном учёные были единодушны — требуются дополнительные измерения в разных точках спутника. В этом обещает помочь развитие миссии Artemis, поскольку она будет сопровождаться высадкой на Луне всё новых и новых луноходов и посадочных модулей с более совершенными приборами.