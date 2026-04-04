Удачно прилунившийся модуль Firefly Aerospace Blue Ghost рассказал о Луне нечто неожиданное

В марте 2025 года лунный посадочный модуль Blue Ghost, разработанный компанией Firefly Aerospace, успешно приземлился в районе Моря Кризисов (Mare Crisium). Эта вулканическая равнина специально была выбрана для изучения, поскольку считалась более холодной, чем ранее изученная миссиями «Аполлон» зона спутника. Но как показали новые измерения, учёные ошибались на этот счёт.

Вид на Луну во время пролёта над спутником. Источник изображения: Firefly Aerospace

В науке о Луне есть устоявшееся мнение, что видимая с Земли сторона в целом обладает более тёплыми недрами, чем обратная сторона. Это показали многочисленные измерения температуры подповерхностных слоёв, сделанные в ходе миссий «Аполлон» полувековой давности. Подобный феномен объясняют наличием большего объёма радиоактивных материалов в недрах на видимой стороне спутника, которые при распаде нагревают кору Луны, чего лишена её обратная сторона.

Спускаемый лунный модуль Blue Ghost должен был проверить эту гипотезу, поскольку место спуска было выбрано нетипичное для миссий Apollo. В районе Моря Кризисов, куда спустился модуль, ожидалась меньшая концентрация радиоактивных веществ в недрах, что объяснялось отсутствием следов активной вулканической деятельности в прошлом (меньше распада — меньше извержений).

Основными приборами для измерения температуры недр в месте посадки были тепловой зонд LISTER, установленный на буровой установке, и Lunar Magnetotelluric Sounder (LMS), измеряющий магнитные и электрические поля на поверхности спутника. Несмотря на сложности с бурением в плотном каменистом грунте, LISTER за сутки смог проникнуть на глубину около 98 см и провести восемь измерений теплового потока. Полученные значения оказались сопоставимы с данными, собранными экипажами «Аполлон-15» и «Аполлон-17». В то же время прибор LMS позволил предположить, что радиоактивные элементы, генерирующие тепло, могут быть сконцентрированы ближе к поверхности в коре Луны, чем считалось ранее.

Место посадки «Синего Призрака»

Ключевой вывод учёных после изучения данных с «Синего Призрака» состоит в том, что тепловой поток в коре под Морем Кризисов не отличается от показателей, собранных миссиями «Аполлон», что ставит под сомнение теорию о неравномерном распределении тепла в коре Луны. Подтверждение «тёплой почвы» в неожиданном месте говорит о более широком распространении тория и других разогревающих поверхность элементов в коре Луны, а также о возможной роли толщины коры в проявлениях вулканизма в отдельных регионах спутника.

Таким образом, результаты Blue Ghost наглядно демонстрируют, насколько ограниченными оказались наши знания о тепловой эволюции Луны и распределении её внутренних ресурсов. В одном учёные были единодушны — требуются дополнительные измерения в разных точках спутника. В этом обещает помочь развитие миссии Artemis, поскольку она будет сопровождаться высадкой на Луне всё новых и новых луноходов и посадочных модулей с более совершенными приборами.

Материалы по теме
Корабль Orion с экипажем миссии Artemis II покинул орбиту Земли — встреча с Луной в понедельник
NASA отправило людей к Луне — стартовала миссия Artemis II
Российские академики одобрили концепцию российского сегмента совместной с Китаем лунной станции
Тестовый полёт космического корабля SpaceX Starship V3 в очередной раз перенесён на месяц
Побледнение кончиков пальцев превратит любую поверхность в сенсорную панель для AR
Астрономы нашли у миллисекундных пульсаров радиоизлучение на краю их магнитосферы
Теги: луна, солнечная система, лунный модуль, firefly aerospace
В следующем году натриевые аккумуляторы начнут активнее применяться в автомобильной промышленности
Видеокарты Nvidia с GDDR6-памятью оказались уязвимы перед атакой GPUBreach, и защиты от неё, кажется, нет
В Google Chrome появится функция, которая ускорит загрузку сайтов и сэкономит сетевой трафик
NASA впервые разрешило астронавтам взять на борт iPhone в рамках лунной миссии Artemis II
Владельцы компьютеров Mac с чипами M-серии смогут использовать внешние видеокарты AMD и Nvidia
В Европе создали Euro-Office — пакет офисных приложений на базе кода OnlyOffice 7 ч.
Netflix научил собственную ИИ-модель без следов удалять объекты из видео и правдоподобно перестраивать сцену 11 ч.
Microsoft инвестирует в развитие ИИ-инфраструктуры Японии $10 млрд 17 ч.
LinkedIn скрытно собирает данные о ПО, установленном на компьютерах пользователей соцсети 17 ч.
Новая статья: Grime 2 — истязание на любителя. Рецензия 05-04 00:05
Новая статья: Gamesblender № 770: релиз DLSS 4.5, Синдзи Миками и авторы Stellar Blade, почти конец Eidos Montreal 04-04 23:32
Энтузиаст установил Windows 3.1x на компьютер 2025 года — и она заработала c Ryzen 9 9900X и RTX 5060 Ti 04-04 18:58
Microsoft принудительно обновит до Windows 11 25H2 компьютеры с более старыми версиями ОС 04-04 15:10
В руководстве OpenAI провели очередные кадровые перестановки — частично вынужденные 04-04 14:05
Nvidia показала нейронное сжатие текстур: потребление видеопамяти упало почти в 7 раз 04-04 14:04
Выручка Foxconn в первом квартале выросла на 29,7 % благодаря буму ИИ 34 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 16 Pro: поменьше амбиций, чем у «плюса», но хитовый потенциал выше 4 ч.
Разработчик ИИ-чипов Hailo хочет побыстрее выйти на биржу, чтобы поправить пошатнувшееся финансовое положение 4 ч.
Meta без лишнего шума собирает команду разработчиков аппаратных продуктов на базе ИИ 5 ч.
Новая статья: Компьютер месяца — апрель 2026 года 6 ч.
Fujitsu планирует выпуск 1,4-нм NPU для ИИ-систем 16 ч.
Американские ИИ-компании не смогут запустить в этом году более 30 % дата-центров из-за дефицита электроэнергии 22 ч.
В условиях дефицита памяти портативная игровая консоль Lenovo Legion Go 2 подорожала до полутора раз 22 ч.
В Китае введут строгий стандарт безопасности для пауэрбанков 23 ч.
Сразу после старта лунной миссии Трамп предложил сократить бюджет NASA на 23 % 24 ч.