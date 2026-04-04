На Perplexity подали в суд за тайную передачу личных данных и переписок пользователей рекламщикам

Против разработчика Perplexity подан коллективный иск, связанный с масштабным нарушением конфиденциальности. ИИ-стартап обвиняют в тайной передаче пользовательской информации сторонним компаниям для настройки таргетированной рекламы. Утверждается, что несанкционированный сбор данных происходит на постоянной основе.

Жалобу направил анонимный клиент сервиса, который регулярно обращался к нейросети за финансовыми и юридическими консультациями. По сообщению издания Ars Technica, в приложение были внедрены скрытые рекламные инструменты от Google и Meta✴, которые истец сравнивает с телефонной прослушкой. Если человек авторизован в системе, рекламные платформы получают доступ к его изначальным промптам и всем последующим взаимодействиям с системой. Для неавторизованных пользователей ситуация оказалась ещё серьёзнее: сторонним компаниям доступна вся история их общения с чат-ботом.

Передаваемый массив информации включает в себя персональные данные, по которым можно идентифицировать конкретного человека и, как подчёркивает истец, этот процесс не останавливался даже при активации режима инкогнито, заточенного на максимальную конфиденциальность. Дополнительно в иске отмечается непрозрачность пользовательского соглашения. В частности, приложение не требует от клиентов обязательного согласия с политикой конфиденциальности перед началом работы, а саму ссылку на документ крайне сложно найти в веб-версии сервиса.

Претензии также адресованы непосредственно к Google и Meta✴. В материалах дела утверждается, что эти компании игнорируют собственные правила, которые должны были предотвратить использование их трекеров подобным образом. Потенциальными участниками коллективного иска могут стать пользователи из США, чья переписка перехватывалась в период с конца 2022 по начало 2026 года. Размер возмещения ущерба может превысить $5000 за каждый отдельный эпизод нарушения, общее число которых может составить миллионы.