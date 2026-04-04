реклама
На Perplexity подали в суд за тайную передачу личных данных и переписок пользователей рекламщикам

Против разработчика Perplexity подан коллективный иск, связанный с масштабным нарушением конфиденциальности. ИИ-стартап обвиняют в тайной передаче пользовательской информации сторонним компаниям для настройки таргетированной рекламы. Утверждается, что несанкционированный сбор данных происходит на постоянной основе.

Источник изображения: Perplexity

Источник изображения: Perplexity

Жалобу направил анонимный клиент сервиса, который регулярно обращался к нейросети за финансовыми и юридическими консультациями. По сообщению издания Ars Technica, в приложение были внедрены скрытые рекламные инструменты от Google и Meta, которые истец сравнивает с телефонной прослушкой. Если человек авторизован в системе, рекламные платформы получают доступ к его изначальным промптам и всем последующим взаимодействиям с системой. Для неавторизованных пользователей ситуация оказалась ещё серьёзнее: сторонним компаниям доступна вся история их общения с чат-ботом.

Передаваемый массив информации включает в себя персональные данные, по которым можно идентифицировать конкретного человека и, как подчёркивает истец, этот процесс не останавливался даже при активации режима инкогнито, заточенного на максимальную конфиденциальность. Дополнительно в иске отмечается непрозрачность пользовательского соглашения. В частности, приложение не требует от клиентов обязательного согласия с политикой конфиденциальности перед началом работы, а саму ссылку на документ крайне сложно найти в веб-версии сервиса.

Претензии также адресованы непосредственно к Google и Meta. В материалах дела утверждается, что эти компании игнорируют собственные правила, которые должны были предотвратить использование их трекеров подобным образом. Потенциальными участниками коллективного иска могут стать пользователи из США, чья переписка перехватывалась в период с конца 2022 по начало 2026 года. Размер возмещения ущерба может превысить $5000 за каждый отдельный эпизод нарушения, общее число которых может составить миллионы.

Perplexity представила Personal Computer — облачного ИИ-агента для компьютеров Apple Mac mini
Суд запретил ИИ-агентам Perplexity совершать покупки на Amazon
Инференс-нагрузки Perplexity прописались в облаке CoreWeave
Anthropic связала склонность Claude к шантажу и жульничеству с давлением и невыполнимыми задачами
Поддержка ИИ-моделью DeepSeek V4 ускорителей Huawei вызвала рост спроса на них в Китае
ИИ-модель Claude обнаружила уязвимость и разработала рабочий эксплойт для FreeBSD
Теги: perplexity, ии
perplexity, ии
В следующем году натриевые аккумуляторы начнут активнее применяться в автомобильной промышленности
Видеокарты Nvidia с GDDR6-памятью оказались уязвимы перед атакой GPUBreach, и защиты от неё, кажется, нет
В Google Chrome появится функция, которая ускорит загрузку сайтов и сэкономит сетевой трафик
NASA впервые разрешило астронавтам взять на борт iPhone в рамках лунной миссии Artemis II
Владельцы компьютеров Mac с чипами M-серии смогут использовать внешние видеокарты AMD и Nvidia
В Европе создали Euro-Office — пакет офисных приложений на базе кода OnlyOffice 7 ч.
Netflix научил собственную ИИ-модель без следов удалять объекты из видео и правдоподобно перестраивать сцену 11 ч.
Microsoft инвестирует в развитие ИИ-инфраструктуры Японии $10 млрд 17 ч.
LinkedIn скрытно собирает данные о ПО, установленном на компьютерах пользователей соцсети 17 ч.
Новая статья: Grime 2 — истязание на любителя. Рецензия 05-04 00:05
Новая статья: Gamesblender № 770: релиз DLSS 4.5, Синдзи Миками и авторы Stellar Blade, почти конец Eidos Montreal 04-04 23:32
Энтузиаст установил Windows 3.1x на компьютер 2025 года — и она заработала c Ryzen 9 9900X и RTX 5060 Ti 04-04 18:58
Microsoft принудительно обновит до Windows 11 25H2 компьютеры с более старыми версиями ОС 04-04 15:10
В руководстве OpenAI провели очередные кадровые перестановки — частично вынужденные 04-04 14:05
Nvidia показала нейронное сжатие текстур: потребление видеопамяти упало почти в 7 раз 04-04 14:04
Выручка Foxconn в первом квартале выросла на 29,7 % благодаря буму ИИ 34 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 16 Pro: поменьше амбиций, чем у «плюса», но хитовый потенциал выше 4 ч.
Разработчик ИИ-чипов Hailo хочет побыстрее выйти на биржу, чтобы поправить пошатнувшееся финансовое положение 4 ч.
Meta без лишнего шума собирает команду разработчиков аппаратных продуктов на базе ИИ 5 ч.
Новая статья: Компьютер месяца — апрель 2026 года 6 ч.
Fujitsu планирует выпуск 1,4-нм NPU для ИИ-систем 16 ч.
Американские ИИ-компании не смогут запустить в этом году более 30 % дата-центров из-за дефицита электроэнергии 22 ч.
В условиях дефицита памяти портативная игровая консоль Lenovo Legion Go 2 подорожала до полутора раз 22 ч.
В Китае введут строгий стандарт безопасности для пауэрбанков 23 ч.
Сразу после старта лунной миссии Трамп предложил сократить бюджет NASA на 23 % 24 ч.