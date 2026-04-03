Google, Meta✴ и другие бигтехи больше не смогут избегать ответственности за контент пользователей, как делали 30 лет

Meta✴ и Google, доминирующие на американском рынке цифровой рекламы, в последнее время оказались ответчиками по множеству похожих судебных исков. Все иски оформлены с целью обойти статью 230 «Закона о пристойности коммуникаций», принятого на заре интернета в 1996 году, который защищал сайты от ответственности за размещённый пользователями контент, наделяя их лишь ролью модераторов. Такие компании, как TikTok и Snap, также оказались в затруднительном положении.

На прошлой неделе суд признал Meta✴ виновной в деле, связанном с безопасностью детей, в то время как присяжные в Лос-Анджелесе признали Meta✴ и YouTube виновными в халатности по делу о телесных повреждениях. Вердикт против Meta✴ и YouTube стал первым случаем, когда соцсети были признаны ответственными за формирование зависимости у несовершеннолетних.

Истцы утверждали, что сочетание таких функций, как автовоспроизведение, алгоритмы рекомендаций, уведомления и определённые фильтры, действовало как «цифровые казино», что привело к серьёзным проблемам с психическим здоровьем. Обе компании заявили, что планируют оспорить вынесенные вердикты, но судебная перспектива этих обжалований далеко не самая радужная.

Через несколько дней жертвы печально известного сексуального преступника Джеффри Эпштейна подали коллективный иск против Google и администрации США по обвинениям в неправомерном разглашении личной информации. Истцы утверждают, что сводки и ссылки, созданные с помощью ИИ Google, «не являются нейтральным поисковым индексом».

«Так долго технологические компании использовали статью 230 как предлог, чтобы избегать принятия значимых мер по защите пользователей, но особенно детей, от вопиющего вреда, преследования и злоупотреблений, мошенничества и афер, — заявил сенатор Брайан Шац (Brian Schatz). — Дело не в том, что они не знают, что происходит или даже почему это происходит. Дело в том, что любые действия по этому поводу нанесут ущерб их прибыли. И пока федеральный закон обеспечивает защиту, зачем вообще этим заниматься?»

Политики обеих партий на протяжении многих лет предлагали всевозможные реформы статьи 230, а руководители компаний подвергались публичному допросу на слушаниях в Конгрессе по поводу предполагаемого вреда, причинённого их платформами. Но в то время как проблема застопорилась в Вашингтоне, адвокаты истцов находят другие пути привлечения крупных технологических компаний к ответственности.

Коллективный иск против Google, поданный на прошлой неделе истцом под псевдонимом Джейн Доу, утверждает, что режим искусственного интеллекта компании создавал собственные резюме и ссылки, раскрывая личную идентификационную информацию жертв Эпштейна, включая имена, номера телефонов и адреса электронной почты. По мнению истцов, «Google намеренно предоставляет эту личную информацию таким образом, который или, по крайней мере, с большой долей вероятности призван разжигать преследование и страх».

Мэтью Бергман (Matthew Bergman), один из адвокатов, представляющих истцов по делу в Лос-Анджелесе, заявил, что технологическая индустрия полагается на чрезмерно широкие толкования статьи 230, чтобы «избежать любой возможной юридической ответственности просто потому, что контент третьих лиц находится где-то в причинно-следственной цепочке их неправомерных действий».

Ставки огромны, поскольку технологический сектор выходит из эры традиционного онлайн-поиска и социальных сетей и входит в мир, где доминируют нейросети. Они генерируют контент, оценка которого может варьироваться от спорного до потенциально незаконного. На сегодняшний день финансовые санкции минимальны — менее $400 млн в виде компенсаций в рамках двух вердиктов, — но эти дела создают тревожный прецедент для технологических гигантов, которые делают ставку на ИИ.

«Адвокаты истцов выигрывают войну против статьи 230 посредством систематических, неустанных судебных разбирательств, которые приводят к появлению ямок и трещин в её защите», — полагает профессор права Университета Санта-Клары Эрик Голдман (Eric Goldman).