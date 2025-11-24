Сегодня 24 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети M**a «похоронила» исследование о вреде с...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Meta✴ «похоронила» исследование о вреде соцсетей — теперь в суде ответят и она, и TikTok, и Google

Юридическая фирма Motley Rice подала иск против Meta, Google, TikTok и Snapchat от имени школьных округов США. Истцы утверждают, что компании знали о рисках использования их продуктов и намеренно скрыли это от пользователей, родителей и учителей. Ответчики также обвиняются в пренебрежении мерами безопасности для детей и подростков, поощрении сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и попытках подкупа организаций, работающим с детьми.

Источник изображений: unsplash.com

Источник изображений: unsplash.com

Поданный иск включает в себя обвинения Meta, Google, TikTok и Snapchat в негласном поощрении детей младше 13 лет к использованию их платформ и неудовлетворительной борьбе с контентом, содержащим сцены сексуального насилия над детьми. Истцы обвиняют социальные платформы в сознательном сокрытии рисков и в приоритете роста посещаемости их сервисов над безопасностью.

В частности, в иске приводятся факты спонсирования социальной сетью TikTok «Национальной родительской ассоциации» (PTA) США и открытых сообщений о влиянии на эту организацию. Согласно информации истцов, представители TikTok без стеснения заявляли, что PTA «будет делать всё, что мы захотим, […], их генеральный директор будет размещать пресс-релизы от нашего имени».

В целом обвинения против других социальных сетей менее подробны, чем против Meta. Истцы обвиняют Meta в прекращении внутренних исследований влияния Facebook на эмоциональное состояние пользователей после обнаружения причинно-следственных доказательств вреда их психическому здоровью.

Согласно внутренним документа Meta, в 2020 году её сотрудники в рамках проекта «Меркурий» совместно с исследовательской компанией Nielsen пытались оценить эффект «деактивации» Facebook. К разочарованию компании, «люди, которые не пользовались Facebook в течение недели, сообщали об уменьшении чувства депрессии, тревоги, одиночества и социального сравнения».

Вместо того, чтобы опубликовать эти результаты или провести дополнительные исследования, говорится в заявлении, Meta прекратила дальнейшую работу и заявила, что отрицательные результаты исследования были искажены «существующим медийным нарративом» вокруг компании. Однако из документов следует, что как минимум несколько исследователей настаивали на обоснованности выводов. Они сравнили политику Meta с действиями табачных компаний, которые «проводят исследования, зная о вреде сигарет, а затем скрывают эту информацию».

Представитель Meta Энди Стоун (Andy Stone) заявил, что исследование было прекращено из-за методологических недостатков, и что компания усердно работала над повышением безопасности своей продукции. «Полные данные покажут, что более десятилетия мы прислушивались к родителям, исследовали наиболее важные вопросы и вносили реальные изменения для защиты подростков», — сказал он.

Согласно внутренним документам, предоставленным истцами:

  • Meta намеренно разработала свои функции безопасности для молодёжи таким образом, чтобы они были неэффективными и редко используемыми, и блокировала тестирование функций безопасности, которые, по её мнению, могли помешать развитию соцсети.
  • Meta требовала, чтобы пользователи были пойманы 17 раз за попытку сексуальной эксплуатации, прежде чем компания удаляла их со своей платформы. В документе это описывается как «очень, очень, очень высокий порог».
  • Meta признавала, что оптимизация продуктов для повышения вовлечённости подростков приводит к показу им более вредоносного контента, но всё равно делала это.
  • Meta годами блокировала внутренние усилия по предотвращению контактов злоумышленников с несовершеннолетними ради роста популярности соцсети.
  • В 2021 году в SMS-сообщении глава Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) заявил, что безопасность детей не является его главной заботой, «когда у меня есть ряд других областей, на которых я сосредоточен, например, на построении метавселенной».
  • Цукерберг также отклонил или проигнорировал просьбы Ника Клегга (Nick Clegg), руководителя отдела глобальной государственной политики Meta, об увеличении финансирования работы по обеспечению безопасности детей.

Стоун не согласился с этими обвинениями. Он полагает, что меры компании по обеспечению безопасности подростков достаточно эффективны. «Мы категорически не согласны с этими обвинениями, основанными на подобранных цитатах и ​​дезинформированных мнениях», — заявил Стоун.

Основные документы Meta, упомянутые в иске, не являются общедоступными, и Meta подала ходатайство об их изъятии. Стоун заявил, что это требование связано с «чрезмерно широким характером того, что истцы пытаются раскрыть». Слушание по иску назначено на 26 января в Окружном суде Северной Калифорнии.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Марк Цукерберг пообещал и дальше заваливать соцсети ИИ-контентом
Юристы рекомендовали Meta✴ скрыть исследования о вреде соцсетей для подростков, чтобы увернуться от суда
«Интернет — не свалка для негатива»: в китайских соцсетях массово банят пессимистов
Соцсеть X запустила маркетплейс редких и «спящих» никнеймов
VK похвалилась ростом выручки на 10 % — наибольший рост показали «VK Видео» и «VK Клипы»
В YouTube встроили мессенджер для сообщений и видео, но доступен он не всем
Теги: безопасность, подростки, дети, социальные сети, вред, опасность, me, google, tiktok, snapchat, судебный иск
безопасность, подростки, дети, социальные сети, вред, опасность, me, google, tiktok, snapchat, судебный иск
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Приложение для вайб-кодинга LingGuang стало хитом: 1 млн скачиваний за четыре дня
Китай подключил второй энергоблок АЭС «Чжанчжоу» — крупнейшей станции с реакторами «Хуалун-1»
Учёные впервые создали полностью синтетическую ткань мозга — вообще без биологических компонентов
Смартфон HUAWEI Pura 80 Pro как универсальный инструмент тревел-фотографа
Выбираем в «Чёрную пятницу» гаджеты от партнёров 3DNews
Meta «похоронила» исследование о вреде соцсетей — теперь в суде ответят и она, и TikTok, и Google 14 мин.
«Вот и поиграли»: российский MMO-шутер Pioner выйдет 16 декабря в раннем доступе Steam, но не для России и Беларуси 27 мин.
Российская служба каталогов ALD Pro дополнилась ИИ-помощником для системных администраторов 41 мин.
Амбициозный шутер Ferocious отправит игроков выживать и управлять динозаврами — геймплейный трейлер и дата выхода 6 ч.
Онлайн-опросам грозит коллапс: ИИ научился почти идеально имитировать человека и накручивать нужные ответы 6 ч.
Игра по-крупному: CD Projekt Red сосредоточится на блокбастерах и перестанет выпускать ответвления вроде «Гвинта» 6 ч.
Цукерберг и топ-менеджеры Meta откупились от иска на $8 млрд за слив данных миллионов пользователей 8 ч.
Звезда загадочного хоррора OD от Кодзимы не дожил до возобновления съёмок 9 ч.
«Чёрная пятница» в «Пассворке»: скидка 50 % на корпоративный менеджер паролей 9 ч.
Ремейк Prince of Persia: The Sands of Time скоро выйдет из тени — журналисты уточнили, когда Ubisoft покажет и выпустит игру 10 ч.
На китайском чёрном рынке начали торговать инженерными образцами Intel Panther Lake — и они работают 4 мин.
«Яндекс» запустил роботизированную доставку в Санкт-Петербурге 48 мин.
Nokia инвестирует $4 млрд в производство и исследования в США 2 ч.
PLDT оснастит базовые станции роборуками и ИИ, чтобы оптимизировать покрытие сети в реальном времени 3 ч.
IXcellerate построит в Московском регионе кампус на 130 МВт для размещения двух новых ЦОД 3 ч.
Технологии тысячеядерного RISC-V-ускорителя Esperanto будут переданы в open source 4 ч.
Intel может приложить руку к будущим процессорам Apple и Qualcomm, но не к производству кристаллов 4 ч.
iPhone Air оказался мало кому нужен: продажи идут в три раза хуже, чем ожидала Apple 6 ч.
Дефицит не страшен: Lenovo запаслась памятью до конца 2026 года и обещает пока не повышать цены 6 ч.
Infinix HOT 60 Pro+ — лёгкий и надёжный смартфон с ярким дизайном 7 ч.