Meta✴ «похоронила» исследование о вреде соцсетей — теперь в суде ответят и она, и TikTok, и Google

Юридическая фирма Motley Rice подала иск против Meta✴, Google, TikTok и Snapchat от имени школьных округов США. Истцы утверждают, что компании знали о рисках использования их продуктов и намеренно скрыли это от пользователей, родителей и учителей. Ответчики также обвиняются в пренебрежении мерами безопасности для детей и подростков, поощрении сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и попытках подкупа организаций, работающим с детьми.

Поданный иск включает в себя обвинения Meta✴, Google, TikTok и Snapchat в негласном поощрении детей младше 13 лет к использованию их платформ и неудовлетворительной борьбе с контентом, содержащим сцены сексуального насилия над детьми. Истцы обвиняют социальные платформы в сознательном сокрытии рисков и в приоритете роста посещаемости их сервисов над безопасностью.

В частности, в иске приводятся факты спонсирования социальной сетью TikTok «Национальной родительской ассоциации» (PTA) США и открытых сообщений о влиянии на эту организацию. Согласно информации истцов, представители TikTok без стеснения заявляли, что PTA «будет делать всё, что мы захотим, […], их генеральный директор будет размещать пресс-релизы от нашего имени».

В целом обвинения против других социальных сетей менее подробны, чем против Meta✴. Истцы обвиняют Meta✴ в прекращении внутренних исследований влияния Facebook✴ на эмоциональное состояние пользователей после обнаружения причинно-следственных доказательств вреда их психическому здоровью.

Согласно внутренним документа Meta✴, в 2020 году её сотрудники в рамках проекта «Меркурий» совместно с исследовательской компанией Nielsen пытались оценить эффект «деактивации» Facebook✴. К разочарованию компании, «люди, которые не пользовались Facebook✴ в течение недели, сообщали об уменьшении чувства депрессии, тревоги, одиночества и социального сравнения».

Вместо того, чтобы опубликовать эти результаты или провести дополнительные исследования, говорится в заявлении, Meta✴ прекратила дальнейшую работу и заявила, что отрицательные результаты исследования были искажены «существующим медийным нарративом» вокруг компании. Однако из документов следует, что как минимум несколько исследователей настаивали на обоснованности выводов. Они сравнили политику Meta✴ с действиями табачных компаний, которые «проводят исследования, зная о вреде сигарет, а затем скрывают эту информацию».

Представитель Meta✴ Энди Стоун (Andy Stone) заявил, что исследование было прекращено из-за методологических недостатков, и что компания усердно работала над повышением безопасности своей продукции. «Полные данные покажут, что более десятилетия мы прислушивались к родителям, исследовали наиболее важные вопросы и вносили реальные изменения для защиты подростков», — сказал он.

Согласно внутренним документам, предоставленным истцами:

Meta✴ намеренно разработала свои функции безопасности для молодёжи таким образом, чтобы они были неэффективными и редко используемыми, и блокировала тестирование функций безопасности, которые, по её мнению, могли помешать развитию соцсети.

Meta✴ требовала, чтобы пользователи были пойманы 17 раз за попытку сексуальной эксплуатации, прежде чем компания удаляла их со своей платформы. В документе это описывается как «очень, очень, очень высокий порог».

Meta✴ признавала, что оптимизация продуктов для повышения вовлечённости подростков приводит к показу им более вредоносного контента, но всё равно делала это.

Meta✴ годами блокировала внутренние усилия по предотвращению контактов злоумышленников с несовершеннолетними ради роста популярности соцсети.

В 2021 году в SMS-сообщении глава Meta✴ Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) заявил, что безопасность детей не является его главной заботой, «когда у меня есть ряд других областей, на которых я сосредоточен, например, на построении метавселенной».

Цукерберг также отклонил или проигнорировал просьбы Ника Клегга (Nick Clegg), руководителя отдела глобальной государственной политики Meta✴, об увеличении финансирования работы по обеспечению безопасности детей.

Стоун не согласился с этими обвинениями. Он полагает, что меры компании по обеспечению безопасности подростков достаточно эффективны. «Мы категорически не согласны с этими обвинениями, основанными на подобранных цитатах и ​​дезинформированных мнениях», — заявил Стоун.

Основные документы Meta✴, упомянутые в иске, не являются общедоступными, и Meta✴ подала ходатайство об их изъятии. Стоун заявил, что это требование связано с «чрезмерно широким характером того, что истцы пытаются раскрыть». Слушание по иску назначено на 26 января в Окружном суде Северной Калифорнии.