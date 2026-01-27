Сегодня 27 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Социальные сети M**a, TikTok и YouTube ответят в суде по...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Meta✴, TikTok и YouTube ответят в суде по делу о молодёжной зависимости от соцсетей

На этой неделе платформы Meta, TikTok и YouTube ожидают судебные слушания по обвинению в том, что они подрывают психическое здоровье молодёжи — общенациональная дискуссия о времени, которое подрастающее поколения проводит в соцсетях, вступает в новую фазу.

Источник изображения: Solen Feyissa / unsplash.com

Источник изображения: Solen Feyissa / unsplash.com

Судебное разбирательство состоится в Верховном суде Калифорнии и станет прецедентом для нескольких тысяч других исков о возмещении ущерба, якобы причинённого социальными сетями — неблагоприятный исход грозит подорвать юридическую защиту крупных технологических компаний. Истцом выступает 19-летняя жительница Калифорнии, которая утверждает, что пристрастилась к платформам этих компаний из-за привлекательного дизайна. Приложения, по её словам, усугубили её депрессию и мысли о самоубийстве. Женщина добивается привлечения виновных к ответственности; отбор присяжных начнётся сегодня.

В этом году в американских судах, как ожидается, будут рассматриваться несколько дел, связанных с «зависимостью от социальных сетей» среди несовершеннолетних. Одним из фактором в этом деле и в серии последующих является федеральный закон, который в значительной степени освобождает от ответственности администрации платформ за материалы, которые размещают их пользователи. Они уверены, что этот закон защитит их и в новом деле, но адвокат истца не исключает, что оно дойдёт до Верховного суда США.

На слушаниях может дать показания глава Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) — компания будет утверждать в суде, что её продукты на приводят к проблемам с психическим здоровьем истца. Как ожидается, даст показания и гендиректор Snap Эван Шпигель (Evan Spiegel) — его компания урегулировала иск 20 января, подробности сделки не оглашаются. Представители YouTube намереваются настаивать на том, что платформа резко отличается от Instagram и TikTok, и рассматривать их в рамках одного дела не следует. Сторона TikTok от комментариев отказалась.

Параллельно с началом судебного процесса технологические компании активизировали публичные акции, чтобы убедить общественность в безопасности своей продукции. Они вложили миллионы долларов в средства, призванные усилить родительский контроль над действиями детей в соцсетях. Meta (ранее Facebook) проводит семинары с 2018 года. TikTok обучает родителей, в частности, функциям ограничения присутствия детей на платформе. Google (владеет YouTube) наладила сотрудничество с организацией Girl Scouts.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Meta✴ снова попытаются разделить: регулятор США обжаловал отказ суда в отделении Instagram✴ и WhatsApp
Запрет не сработал: австралийские подростки вернули себе соцсети за 24 часа
Meta✴ «похоронила» исследование о вреде соцсетей — теперь в суде ответят и она, и TikTok, и Google
Американцы стали массово избавляться от TikTok после его «приземления»
TikTok в США перешёл на местную инфраструктуру — и сразу начались сбои
Еврокомиссия начала расследование против Х из-за раздевавшего людей ИИ-бота Grok
Теги: me, tiktok, youtube, социальная сеть, судебные разбирательства
me, tiktok, youtube, социальная сеть, судебные разбирательства
← В прошлое

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.