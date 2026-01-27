Meta✴, TikTok и YouTube ответят в суде по делу о молодёжной зависимости от соцсетей

На этой неделе платформы Meta✴, TikTok и YouTube ожидают судебные слушания по обвинению в том, что они подрывают психическое здоровье молодёжи — общенациональная дискуссия о времени, которое подрастающее поколения проводит в соцсетях, вступает в новую фазу.

Судебное разбирательство состоится в Верховном суде Калифорнии и станет прецедентом для нескольких тысяч других исков о возмещении ущерба, якобы причинённого социальными сетями — неблагоприятный исход грозит подорвать юридическую защиту крупных технологических компаний. Истцом выступает 19-летняя жительница Калифорнии, которая утверждает, что пристрастилась к платформам этих компаний из-за привлекательного дизайна. Приложения, по её словам, усугубили её депрессию и мысли о самоубийстве. Женщина добивается привлечения виновных к ответственности; отбор присяжных начнётся сегодня.

В этом году в американских судах, как ожидается, будут рассматриваться несколько дел, связанных с «зависимостью от социальных сетей» среди несовершеннолетних. Одним из фактором в этом деле и в серии последующих является федеральный закон, который в значительной степени освобождает от ответственности администрации платформ за материалы, которые размещают их пользователи. Они уверены, что этот закон защитит их и в новом деле, но адвокат истца не исключает, что оно дойдёт до Верховного суда США.

На слушаниях может дать показания глава Meta✴ Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) — компания будет утверждать в суде, что её продукты на приводят к проблемам с психическим здоровьем истца. Как ожидается, даст показания и гендиректор Snap Эван Шпигель (Evan Spiegel) — его компания урегулировала иск 20 января, подробности сделки не оглашаются. Представители YouTube намереваются настаивать на том, что платформа резко отличается от Instagram✴ и TikTok, и рассматривать их в рамках одного дела не следует. Сторона TikTok от комментариев отказалась.

Параллельно с началом судебного процесса технологические компании активизировали публичные акции, чтобы убедить общественность в безопасности своей продукции. Они вложили миллионы долларов в средства, призванные усилить родительский контроль над действиями детей в соцсетях. Meta✴ (ранее Facebook✴) проводит семинары с 2018 года. TikTok обучает родителей, в частности, функциям ограничения присутствия детей на платформе. Google (владеет YouTube) наладила сотрудничество с организацией Girl Scouts.