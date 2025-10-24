Юристы рекомендовали Meta✴ скрыть исследования о вреде соцсетей для подростков, чтобы увернуться от суда

Юристы Meta✴ рекомендовали сотрудникам компании скрывать или удалять фрагменты исследований, в которых говорится о вреде соцсетей для психического здоровья подростков, установил суд в Вашингтоне.

Судья Ивонн Уильямс (Yvonne Williams) отказала стороне Meta✴ в праве на адвокатскую конфиденциальность, которым компания хотела воспользоваться, чтобы генпрокурор столичного округа Колумбия не мог использовать её собственные документы в деле о причинении вреда психическому здоровью несовершеннолетних. Содержащаяся в документах информация подпадает под исключение, поскольку Meta✴ могла обращаться за консультацией, чтобы уйти от ответственности или совершить мошеннические действия, установила судья.

«Суд отмечает, что адвокаты Meta✴ прямо рекомендовали исследователям Meta✴ „удалять“, „блокировать“, „скрывать“, „ограничивать“ и „обновлять“ свои исследования. Юрист Meta✴ предоставил такую юридическую консультацию, чтобы намеренно сократить возможную ответственность Meta✴», — говорится в заявлении судьи. В Meta✴, однако, изложили своё видение ситуации: «Это были обычные, надлежащие консультации юриста с клиентом, и вопреки вводящему в заблуждение заявлению [представителя] Округа, никакие результаты исследований не удалялись и не уничтожались». Тем не менее, судья настояла, чтобы Meta✴ в семидневный срок предоставила четыре спорных документа, датированных в период с ноября 2022 по июль 2023 года.

Юрист предоставил эту консультацию в рамках крупномасштабного судебного разбирательства в федеральном суде Калифорнии — в поданном против компании иске говорится о возникновении зависимости у несовершеннолетних и причинении им психического вреда. Иск подан от нескольких десятков генпрокуроров штатов, к делу приобщены несколько сотен гражданских исков от самих подростков, их родителей и школьных округов. Первые слушания по делу намечены на следующий год. Генпрокурор округа Колумбия подал ещё один иск, обвинив Meta✴ в нарушении окружного закона о защите прав потребителей — в рамках процедуры раскрытия информации Meta✴ начала предоставлять документы властям.

Решение судьи Уильямс направлено в калифорнийский суд. Документы содержат переписку между исследователями Meta✴, в которой они пересказывают и обсуждают рекомендации юристов удалить или переработать результаты исследований. «Переписка в документах говорит сама за себя. Когда было возбуждено судебное разбирательство с участием нескольких округов, юристы Meta✴ сообщили исследователям Meta✴ внести изменения в свои исследования, чтобы уменьшить возможную ответственность компании», — заключила судья.