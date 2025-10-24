Сегодня 24 октября 2025
Юристы рекомендовали Meta✴ скрыть исследования о вреде соцсетей для подростков, чтобы увернуться от суда

Юристы Meta рекомендовали сотрудникам компании скрывать или удалять фрагменты исследований, в которых говорится о вреде соцсетей для психического здоровья подростков, установил суд в Вашингтоне.

Источник изображений: Tingey Injury / unsplash.com

Судья Ивонн Уильямс (Yvonne Williams) отказала стороне Meta в праве на адвокатскую конфиденциальность, которым компания хотела воспользоваться, чтобы генпрокурор столичного округа Колумбия не мог использовать её собственные документы в деле о причинении вреда психическому здоровью несовершеннолетних. Содержащаяся в документах информация подпадает под исключение, поскольку Meta могла обращаться за консультацией, чтобы уйти от ответственности или совершить мошеннические действия, установила судья.

«Суд отмечает, что адвокаты Meta прямо рекомендовали исследователям Meta „удалять“, „блокировать“, „скрывать“, „ограничивать“ и „обновлять“ свои исследования. Юрист Meta предоставил такую юридическую консультацию, чтобы намеренно сократить возможную ответственность Meta», — говорится в заявлении судьи. В Meta, однако, изложили своё видение ситуации: «Это были обычные, надлежащие консультации юриста с клиентом, и вопреки вводящему в заблуждение заявлению [представителя] Округа, никакие результаты исследований не удалялись и не уничтожались». Тем не менее, судья настояла, чтобы Meta в семидневный срок предоставила четыре спорных документа, датированных в период с ноября 2022 по июль 2023 года.

Юрист предоставил эту консультацию в рамках крупномасштабного судебного разбирательства в федеральном суде Калифорнии — в поданном против компании иске говорится о возникновении зависимости у несовершеннолетних и причинении им психического вреда. Иск подан от нескольких десятков генпрокуроров штатов, к делу приобщены несколько сотен гражданских исков от самих подростков, их родителей и школьных округов. Первые слушания по делу намечены на следующий год. Генпрокурор округа Колумбия подал ещё один иск, обвинив Meta в нарушении окружного закона о защите прав потребителей — в рамках процедуры раскрытия информации Meta начала предоставлять документы властям.

Решение судьи Уильямс направлено в калифорнийский суд. Документы содержат переписку между исследователями Meta, в которой они пересказывают и обсуждают рекомендации юристов удалить или переработать результаты исследований. «Переписка в документах говорит сама за себя. Когда было возбуждено судебное разбирательство с участием нескольких округов, юристы Meta сообщили исследователям Meta внести изменения в свои исследования, чтобы уменьшить возможную ответственность компании», — заключила судья.

me, судебные разбирательства, социальная сеть
