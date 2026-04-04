Anthropic ввела дополнительную плату за подключение OpenClaw к Claude

Anthropic внесла изменения в политику обслуживания — за подключение агента искусственного интеллекта OpenClaw к платформе Claude в ближайшее время начнут взимать дополнительную плату, отдельно от базовой подписки на сервис. Изменения вступят в силу 4 апреля в 15:00 по времени Восточного побережья (22:00 мск).

Создатель OpenClaw Петер Штайнбергер (Peter Steinberger) теперь работает в конкурирующей OpenAI, и Anthropic, очевидно, решила стимулировать подписчиков активнее пользоваться её собственными инструментами, в том числе ИИ-агентом Claude Cowork. Штайнбергер и член совета директоров Дэйв Морин (Dave Morin) «попытались вразумить Anthropic, но максимум, что удалось сделать — отложить это на неделю».

«Начиная с завтрашнего дня с 12:00 по Тихоокеанскому времени платные подписки на Claude больше не будут включать работу со сторонними инструментами, такими как OpenClaw. Вы по-прежнему сможете пользоваться этими инструментами со своим логином Claude, активировав дополнительные пакеты (сейчас доступны со скидкой) или с ключом Claude API. Мы стараемся удовлетворять растущий спрос на Claude, и наши подписки не рассчитаны на модели подключения этих сторонних инструментов. Мы тщательно контролируем мощности и отдаём приоритет клиентам, пользующимся нашими продуктами и API. Подписчики получат единовременный кредит в размере стоимости их ежемесячного плана. Если вам нужно больше, можете приобрести дополнительные пакеты со скидкой. Чтобы запросить возврат средств, завтра ищите ссылку в своей электронной почте. Мы хотим целенаправленно контролировать наш рост, чтобы в долгосрочной перспективе обеспечивать нашим клиентам устойчивое обслуживание», — рассказал о нововведении топ-менеджер Anthropic Claude Code Борис Черни (Boris Cherny).

Популярность OpenClaw продолжает расти: ИИ-агент успешно выполняет такие задачи как управление электронной почтой, календарями и регистрация на рейсы. Но это, очевидно, создаёт нагрузку на инфраструктуру Anthropic, покрыть которую не могут даже платные подписки.

Теги: anthropic, claude, openclaw
