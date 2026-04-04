Microsoft принудительно обновит до Windows 11 25H2 компьютеры с более старыми версиями ОС

Microsoft в принудительном порядке обновит компьютеры под управлением Windows 11 24H2 до актуальной 25H2. Поддержка 24H2 официально закончится 13 октября 2026 года — новая мера, очевидно, реализуется в рамках стратегии компании обеспечить актуальность всех устройств.

Автоматическая установка новой версии платформы будет развёртываться на компьютерах с Windows 11 24H2 в вариантах Home и Pro; системы в корпоративной инфраструктуре, находящиеся под централизованным управлением, в программу принудительного обновления пока не попадут. При установке будет использоваться некая «интеллектуальная» система, которая при помощи алгоритмов машинного обучения определит готовность компьютера к процедуре.

Microsoft, однако, пока не раскрыла, как именно алгоритм машинного обучения определит эту готовность: нет конкретики ни в отношении критериев, ни в отношении используемых при этом данных. Пользователи, которые предпочитают действовать самостоятельно, могут в любой момент проверить наличие обновлений в настройках Windows — при условии, что компьютер удовлетворяет системным требованиям.

На этой неделе Microsoft выпустила экстренное обновление, призванное исправить ошибки предыдущего. Вышедшее в конце марта обновление за номером KB5079391 вызывало проблемы с установкой и показывало код ошибки «0x80073712», который обычно указывает, что файлы в пакете отсутствуют или повреждены. Microsoft признала наличие проблемы, остановила выпуск неисправного пакета и вместо него выпустила внеплановое обновление за номером KB5086672 — в нём исправлены неполадки с установкой и включены все улучшения и функции, которые должны были выйти в мартовском.