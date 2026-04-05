Владельцы компьютеров Mac с чипами M-серии смогут использовать внешние видеокарты AMD и Nvidia

После перехода Apple на использование собственных процессоров M-серии в компьютерах Mac подключение внешних видеокарт (eGPU) стало практически невозможным. Разработчикам из TinyCorp удалось создать драйвер, который позволяет задействовать внешние ускорители, и Apple его одобрила. Однако есть несколько важных ограничений, поскольку на данном этапе драйвер не позволит улучшить графику и предназначен лишь для обеспечения обработки ИИ-задач с помощью видеокарты.

На этой неделе в аккаунте TinyCorp в соцсети X появился пост, в котором говорилось, что Apple одобрила драйвер компании, который позволит использовать видеокарты AMD и Nvidia совместно с компьютерами Mac. Как и раньше, для этого потребуется корпус eGPU с поддержкой интерфейса Thunderbolt или USB4.

В описании драйвера сказано, что он совместим с компьютерами Mac под управлением macOS 12.1 или более поздних версий программной платформы. В дополнение к этому необходим интерфейс USB4 или Thunderbolt 3 (или новее), а также графический ускоритель в корпусе, который обеспечивает достаточную мощность для питания устройства. Что касается поддерживаемых ускорителей, то речь как минимум о моделях на базе архитектур AMD RDNA3+ и Nvidia Ampere+.

После подключения видеокарты можно начинать установку драйвера. Сначала происходит установка TinyGPU.app, а затем расширения драйвера. Когда процесс завершится, пользователю будет предложено активировать расширение драйвера в настройках компьютера. Далее потребуется выполнить ещё несколько шагов, причём процесс настройки отличается, в зависимости от того, какой ускоритель используется.

Важнейшая особенность нового драйвера заключается в том, что он предназначен исключительно для обеспечения обработки задач искусственного интеллекта. Хотя в процессорах Apple присутствует нейронный сопроцессор (NPU), использование производительной видеокарты может повысить эффективность обработки ИИ-задач. За счёт этого пользователи смогут запускать более крупные ИИ-модели.

Официальное одобрение стороннего драйвера со стороны Apple также делает его более безопасным для тех, кто экспериментирует с ИИ, задействовав при этом внешние видеокарты. Одобрение Apple означает, что для использования стороннего драйвера не нужно будет отключать функцию System Integrity Protection.

Теги: apple, mac, видеокарта, egpu
